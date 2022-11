Organismes et bénévoles recherchés pour préparer des déclarations de revenus

QUÉBEC, le 23 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Vous voulez vous impliquer dans votre communauté tout en vivant une expérience humaine gratifiante? Le Service d'aide en impôt - Programme des bénévoles est à la recherche de bénévoles et d'organismes communautaires prêts à offrir de l'aide aux citoyens dans le besoin, en prévision de la période des impôts.

L'Agence du revenu du Canada (ARC) et Revenu Québec administrent conjointement le service d'aide en impôt depuis 1988. Il s'adresse aux résidents du Québec qui éprouvent de la difficulté à préparer leurs déclarations de revenus, qui ont une situation fiscale simple et qui ne peuvent pas recourir à des services professionnels.

Et les besoins augmentent! L'an dernier, plus de 165 000 personnes ont fait appel au service d'aide en impôt. Celles-ci ont donc pu obtenir les prestations et les crédits d'impôt auxquels elles avaient droit grâce aux bénévoles, qui ont donné généreusement de leur temps. Ainsi, plus de 460 millions de dollars en remboursements, en crédits d'impôt et en prestations fédérales et provinciales ont pu être obtenus par les utilisateurs du service d'aide lors de la dernière saison des impôts. Plus de 3 070 bénévoles, répartis dans 520 organismes, ont préparé des déclarations de revenus du Canada et du Québec.

Les résultats détaillés du service d'aide en impôt sont disponibles sur le site de Revenu Québec.

Séances virtuelles ou en présentiel

Les bénévoles qui souhaitent s'impliquer seront affiliés à des organismes participants. Soulignons qu'une formation en ligne leur sera offerte. Ils pourront également utiliser gratuitement un logiciel de préparation de déclarations de revenus et auront accès aux lignes téléphoniques qui leur seront réservées. Ainsi, au besoin, ils pourront joindre facilement des agents de l'ARC et de Revenu Québec, qui répondront à leurs questions.

Au moment de la période des impôts, les organismes pourront organiser des séances de préparation de déclarations de revenus en présentiel ou des séances virtuelles, selon leur préférence. Les séances virtuelles se déroulent par vidéoconférence, par téléphone ou au moyen d'un système d'enveloppes. Elles constituent une option intéressante pour les personnes qui n'ont pas accès à des services en personne à proximité de leur domicile.

Subventions et dons d'ordinateurs

Les organismes participants peuvent être admissibles à deux subventions dans le cadre du service d'aide en impôt, l'une offerte par l'ARC et l'autre, par Revenu Québec. Ces subventions ont notamment été augmentées cette année. Ainsi, pour chaque déclaration de revenus produite dans le cadre du service d'aide en impôt, l'ARC versera 5 $ et Revenu Québec versera aussi 5 $.

De plus, l'ARC accorde un montant de 500 $ pour les dépenses de base relatives à l'organisation des séances de préparation de déclarations de revenus. Des montants supplémentaires sont également accordés pour les organismes qui servent les communautés autochtones ou les régions du Nord. Les organismes peuvent aussi recevoir un ordinateur dans le cadre d'un programme de dons.

Pour obtenir plus d'information sur le service d'aide en impôt ou pour savoir comment y participer à titre de bénévole ou d'organisme, visitez revenuquebec.ca/benevoles.

