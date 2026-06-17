Ordre national du Québec - Cérémonie de remise des insignes : l'Ordre national du Québec accueille ses nouveaux membres

QUÉBEC, le 17 juin 2026 /CNW/ - C'est avec fierté que la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, a remis la plus haute distinction décernée par le gouvernement québécois à vingt-trois Québécois et Québécoises d'exception aujourd'hui. Ces récipiendaires ont reçu un insigne dans le cadre d'une cérémonie tenue dans l'agora de l'hôtel du Parlement.

Les personnes admises à l'Ordre ou promues cette année sont les suivantes :

Grand officier : M. Rémi Quirion (promotion).

Officières et officiers : M. Michel Marc Bouchard (promotion), M. Jean-Pierre Coallier (représenté par son fils Marc-André Coallier), Mme Jacynthe Côté, M. Darren Entwistle, Mme Véronique Hivon, Mme Rosemonde Mandeville.

Chevalières et chevaliers : Mme Chantal Bernatchez, M. Alexandre Blais (absent), Mme Roxane Borgès Da Silva, Mme Hectorine Boudreau, M. Fady Dagher (absent), Mme India Desjardins, M. Yvan Dubois, Mme Marie-Josée Gagnon, M. Rémy Girard, M. Michael Goldbloom, Mme Martine Hébert (absente), M. Jean-Pierre LeTourneux, Mme Donna Mergler, M. Claude Perreault, M. André Perry, M. Jacques Simard.

Notons que pour la deuxième fois dans l'histoire de l'Ordre national du Québec, la parité est atteinte parmi les récipiendaires.

Récipiendaires de 2025 :

Des personnes nommées l'an dernier mais absentes de la cérémonie 2025 ont également reçu leur insigne lors de cette cérémonie : M. Yoshua Bengio, nommé officier, Mme Monique Simard, nommée officière, et Mme Farah Alibay, nommée chevalière.

Fondé en 1984, l'Ordre national est la plus prestigieuse reconnaissance décernée par l'État québécois. Depuis 1985, des cérémonies de remise des insignes sont organisées. Chaque automne, un appel public de candidatures est lancé sur le Web et dans les médias. Après l'évaluation des candidatures, le Conseil de l'Ordre recommande au premier ministre les nominations de l'année, qui sont officialisées par un décret gouvernemental en vue de la remise des insignes, en juin.

Citations :

« C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai remis aujourd'hui les insignes de l'Ordre à ces 24 personnes extraordinaires. Le Québec tout entier peut se réjouir de compter en son sein ces hommes et ces femmes qui contribuent de façon exceptionnelle à notre société. Je leur adresse toutes mes félicitations et tous mes remerciements pour leurs réalisations. »

Christine Fréchette, première ministre du Québec

« Les membres du Conseil de l'Ordre ont choisi avec soin les personnes honorées aujourd'hui. Ces nouveaux membres de la grande famille de l'Ordre peuvent désormais fièrement porter leur insigne. Félicitations à eux, et bienvenue dans l'Ordre national du Québec! »

John R. Porter, président du Conseil de l'Ordre

Liens connexes :

https://www.ordre-national.gouv.qc.ca/

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre, Tél. : 367 990-8017; Information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère du Conseil exécutif, Tél. : 418 781-9520, [email protected]