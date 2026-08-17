Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 18 août 2026

QUÉBEC, le 17 août 2026 /CNW/ -- Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Christine Fréchette, pour ce 18 août 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis et que les activités militantes prévues ne sont pas inscrites.

Allocution dans le cadre du déjeuner-causerie du Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM)

Heure : 11 h 30

Lieu : Montréal, Québec

Pour l'occasion, elle sera accompagnée du ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christopher Skeete, du ministre des Affaires municipales, Samuel Poulin, et du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Benoit Charette.

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]