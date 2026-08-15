Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 17 août 2026
Nouvelles fournies parCabinet de la première ministre
15 août, 2026, 18:22 ET
QUÉBEC, le 15 août 2026 /CNW/ -- Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, pour ce 17 août 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.
Annonce concernant la sécurité énergétique et le développement économique du Québec
Heure : 13 h 45 (Heure de Terre-Neuve-et-Labrador)
Lieu : St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
Pour l'occasion, elle sera accompagnée du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, M. Bernard Drainville, ainsi que de la présidente-directrice générale d'Hydro-Québec, Mme Claudine Bouchard.
SOURCE Cabinet de la première ministre
Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]
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