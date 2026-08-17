Entente-cadre entre Québec et Terre-Neuve-et-Labrador - Un partenariat qui sécurise l'avenir énergétique et développe l'économie du Québec

QUÉBEC, le 17 août 2026 /CNW/ -- La première ministre du Québec, Christine Fréchette, est fière d'annoncer la signature de cette entente-cadre importante avec Terre-Neuve-et-Labrador qui permet de sécuriser, dès maintenant, l'avenir énergétique du Québec.

Ce nouveau partenariat porte sur la production possible de plus de 14 000 mégawatts (MW), ce qui permettra de doubler les volumes d'électricité produits, et ce, à un coût abordable. Rappelons que la demande est croissante pour le développement de nouveaux quartiers résidentiels, pour de nouveaux projets économiques dans nos régions, ainsi que pour la réalisation de la transition énergétique. Il s'agit, concrètement, d'une économie de 200 milliards de dollars sur 50 ans par rapport aux autres options.

Cette entente implique des investissements d'Hydro-Québec estimés à 45 milliards de dollars et la réalisation de projets qui pourront générer plus de 10 000 MW pour le Québec, à un coût moyen avantageux de 6,2 ¢/kWh.

Concrètement, la nouvelle entente-cadre prévoit :

le renouvellement du contrat de Churchill Falls pour 51 ans (3 660 MW);

la réalisation et la bonification du projet Gull Island, le plus important projet hydroélectrique en Amérique du Nord, ainsi que l'augmentation de la puissance de la centrale de Churchill Falls (3 255 MW);

des études de faisabilité pour réaliser un projet de parc éolien ainsi que l'ajout d'une centrale adjacente à Churchill Falls, pour un potentiel total de plus de 3 500 MW.

À titre d'exemple, 10 000 MW peuvent alimenter jusqu'à 3 millions de foyers.

Le gouvernement fédéral, par le biais de certains de ses programmes, dont des crédits d'impôt, soutiendra l'entente-cadre à hauteur de 6,5 milliards de dollars, et ce, dans le respect de nos champs de compétence et sans céder de droits.

Citations

« Dans le contexte géopolitique actuel, il est vital pour toute nation de sécuriser son avenir énergétique. Je suis très fière d'annoncer aujourd'hui la conclusion de cette nouvelle entente qui représente une priorité pour le Québec, particulièrement pour les générations à venir. Avec ce partenariat, on vient soutenir la transition énergétique et permettre le développement de notre économie à partir d'une énergie renouvelable, tout en assurant notre autonomie énergétique. »

Christine Fréchette, première ministre du Québec

« C'est une situation gagnante pour Terre-Neuve-et-Labrador, le gouvernement fédéral et le Québec. Je tiens à remercier le premier ministre Carney et la première ministre Fréchette pour leur leadership tout au long de ce processus. Nous remplaçons enfin la controversée entente de Churchill Falls de 1969 et le protocole d'entente de 2024 par une nouvelle entente qui nous garantira davantage d'électricité, plus de valeur et plus de capacité de transport. Les Terre-Neuviens-et-Labradoriens seront enfin les principaux bénéficiaires de leurs propres ressources, avec un contrôle complet sur la façon dont nous utilisons notre électricité, que ce soit pour développer notre économie ou pour la vendre sur les marchés extérieurs. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de savoir ce que nous pouvons démanteler, mais bien ce que nous pouvons bâtir. Il est maintenant temps de retrousser nos manches et de nous mettre au travail pour construire un avenir meilleur et plus prometteur pour nous tous. »

Tony Wakeham, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador

« Le Canada consolide son avantage unique en matière d'électricité propre, fiable et abordable. Parce que maîtriser l'énergie, c'est maîtriser notre destin. Grâce au fédéralisme coopératif, nous libérons notre immense potentiel. Nous bâtissons en grand. Nous bâtissons de façon durable. Nous bâtissons en partenariat. Nous bâtissons un Canada fort pour tous. »

Le très honorable Mark Carney, premier ministre du Canada

« La signature de cette nouvelle entente-cadre pave la voie à la réalisation d'importants projets de développement économique partout au Québec. Je pense, par exemple, au projet Horizon 7 de la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire, au développement de projets miniers dans la fosse du Labrador ou encore à la modernisation des infrastructures portuaires de Sept-Îles. En plus de créer rapidement des emplois durables et intéressants pour les jeunes, ces projets contribueront à bâtir un Québec plus riche et plus prospère. »

Bernard Drainville, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

« Alors que la demande en électricité augmente rapidement, nous avons réussi à négocier une entente qui nous permettra de sécuriser l'avenir énergétique du Québec à un coût avantageux. Pour y arriver, nous avons optimisé l'entente de 2024 en maximisant les mégawatts au meilleur prix, tout en nous gardant des options pour d'importants développements futurs. Cette entente, qui repose sur un partenariat renouvelé avec NL Hydro, est fondée sur une vision commune du développement énergétique à long terme. Cette collaboration lance le plus important projet d'énergie renouvelable en Amérique du Nord et contribuera à la prospérité du Québec pour les générations à venir. »

Claudine Bouchard, présidente-directrice générale d'Hydro-Québec

Faits saillants

Le contrat initial de Churchill Falls a été signé en 1969 pour une durée de 65 ans (jusqu'en 2041).

Achevée en 1974 avec une puissance installée de 5 428,5 MW, elle est la deuxième plus grande centrale souterraine au monde.

En 2018, la Cour suprême du Canada a rejeté une demande visant à forcer Hydro-Québec à rouvrir le contrat avant 2041.

En 2024, une entente de principe entre Terre-Neuve-et-Labrador et le Québec proposait de remplacer dès 2025 l'entente de 1969.

De juin à août 2026, plusieurs nouvelles séances de négociation ont eu lieu, pour aboutir à une nouvelle entente-cadre, annoncée le 17 août 2026.

SOURCE Cabinet de la première ministre

SOURCE : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, Tél. : 367 990-8017, [email protected]