Ordre national du Québec - cérémonie de remise des insignes 2021 - L'Ordre national du Québec honorera des personnalités qui ont changé le visage du Québec

QUÉBEC, le 11 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, est fier d'annoncer que 43 personnes exceptionnelles seront honorées, cette année, de l'un des trois grades de l'Ordre national du Québec. Les récipiendaires seront décorés à l'occasion de la 35e cérémonie de cette illustre organisation, qui se tiendra le mardi 22 juin, à 14 h. Pour une première fois, depuis 1985, la cérémonie sera présentée de façon virtuelle, compte tenu de la COVID-19.

Voici les personnes qui seront admises ou promues à l'Ordre, cette année :

Grand officier : M. Guy Rocher (promotion).

Officières et officiers : M. Renaldo Battista, M. Ivan Bernier, M. Guy Breton, Mme Sophie Brochu, M. Brian Bronfman, Mme Louise Caouette-Laberge, M. Fernand Dansereau, M. Jean-Pierre Ménard, M. Serge Ménard, Mme Suzanne Sauvage, M. David Saint-Jacques, M. Jean-Marc Vallée et M. Jean-P. Vézina.

Chevalières et chevaliers : M. Steve Barakatt, M. Louis Bernatchez, M. Charles Binamé, M. Marcel Boyer, Mme Madeleine Careau, M. Guillaume Côté, M. Mario Cyr, M. Gaston Déry, Mme Claire Deschênes, Mme Johanne Elsener, Mme Anne-Marie Hubert, Mme Florence Junca-Adenot, Mme Louise Latraverse, M. Andrew Molson, M. Ali Nestor, Mme Michèle Ouimet, Mme Morag Park, M. Claude Provencher, Mme Jennifer Stoddart, Mme Sophie Thibault et Mme Sylvie Vachon.

Par ailleurs, huit récipiendaires qui n'avaient pas eu l'occasion de recevoir leur insigne, au cours des années précédentes, seront également honorés. C'est le cas de MM. Phil Gold et Pierre Lassonde, qui recevront leur insigne de grand officier, une promotion dont ils ont fait l'objet en 2019. Nommés en 2019, MM. Yvon Charest et Sylvain Moineau recevront leur insigne d'officier, et MM. Laurent Duvernay-Tardif, Geoff Molson et Denis Villeneuve seront honorés à titre de chevaliers. Nommée en 2015, Mme Johanne Liu recevra, quant à elle, son insigne d'officière.

À propos de l'appel de candidatures à l'Ordre national du Québec

Fondé en 1984, l'Ordre national du Québec est la plus prestigieuse reconnaissance décernée par l'État québécois. Chaque automne, un appel public de candidatures est lancé sur le Web et dans les médias. Après une évaluation des candidatures, le Conseil de l'Ordre national du Québec recommande au premier ministre les nominations de l'année, qui sont officialisées par décret gouvernemental, en vue de la remise des insignes, en juin. La campagne d'appel public de candidatures pour les nominations de 2022 se déroulera du 7 septembre au 29 octobre 2021.

Citation :

« Chers membres de l'Ordre national du Québec, si vous êtes honorés, aujourd'hui, c'est parce que le peuple québécois voit en vous la marque de l'excellence et qu'il reconnait votre apport grandiose à notre société. Je vous félicite pour votre cœur à l'ouvrage, votre implication soutenue et vos précieux talents. Votre lumière fait rayonner, encore et toujours, notre si belle province. Au nom des Québécoises et des Québécois, je vous remercie de votre inspirante et colossale contribution. »

François Legault, premier ministre du Québec

Lien connexe :

Les notes biographiques des récipiendaires peuvent être consultées sur le site Web de l'Ordre national du Québec.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: Source : Ewan Sauves, Attaché de presse, Cabinet du premier ministre, 514 585-4451, [email protected]; Information : Josianne Fortin, Directrice, Secrétariat de l'Ordre national du Québec, [email protected]

Liens connexes

https://www.quebec.ca/premier-ministre/