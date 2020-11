Ordre de Montréal - Dévoilement des récipiendaires 2020

MONTRÉAL, le 25 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal a entériné aujourd'hui la nomination des 19 personnalités montréalaises qui recevront l'insigne de l'Ordre de Montréal cette année.

L'Ordre de Montréal est la plus haute distinction honorifique montréalaise. Il vise à reconnaître les mérites de Montréalaises et de Montréalais s'étant distingués soit par leur contribution significative au développement de la ville, leur apport notoire à son rayonnement international, le caractère exemplaire de leur engagement au service de leurs concitoyens ou la qualité remarquable de leurs réalisations professionnelles. Les membres de l'Ordre de Montréal sont des ambassadrices et des ambassadeurs exceptionnels pour la métropole.

« Montréal a la chance de compter sur une phénoménale diversité de talents qui, année après année, contribuent à son développement et à son rayonnement. Les femmes et les hommes que nous célébrons avec la remise de l'Ordre de Montréal font partie des grands, de celles et ceux dont l'histoire se rappellera. Je suis heureuse de pouvoir célébrer leur contribution à notre métropole et de mettre en lumière leurs réalisations. Leur dévouement à notre ville est exemplaire et demeurera une inspiration pour plusieurs d'entre nous », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Annuellement, 17 récipiendaires de l'Ordre de Montréal sont célébrés le 17 mai, jour de la fondation de Montréal. Exceptionnellement, en raison de la situation pandémique actuelle, la cérémonie a été reportée à mai 2021, et se tiendra si les conditions sanitaires le permettent. De même, la période de mises en candidature qui devait se tenir à l'automne 2020 en vue de la cérémonie de l'Ordre de 2021 a été reportée à l'automne 2021.

Les récipiendaires

Le titre de commandeur.e, le grade le plus élevé de l'Ordre de Montréal, sera remis à Mme Françoise Bertrand, M. Guy Breton et M. Michel Goulet.

Le titre d'officier.ère sera remis à M. Pierre Bruneau, Mme Pam Davidson McLernon, M. Joseph Kruger II, M. Guy Latraverse, M. Paul-André Linteau et Mme Lorraine Pintal.

Enfin, le titre de chevalier.ère sera attribué.e à Mme Nahid Aboumansour, M. Walter Boudreau, M. Irwin Browns et Mme Freda Browns (nomination conjointe), Mme Elizabeth-Ann Doyle, Mme Monique Lefebvre, Mme Donna Mergler, Mme Brunilda Reyes, Mme Vania Jimenez et Mme Amélie Sigouin (nomination conjointe).

Découvrez les récipiendaires 2020 présentés par la mairesse, Valérie Plante

Un conseil prestigieux

Les quelque 100 dossiers de candidatures reçus ont été examinés avec rigueur par les membres du conseil consultatif de l'Ordre. Toujours coprésidé par un homme et une femme, le conseil consultatif témoigne, par le choix de ses membres, de l'importance que l'Ordre de Montréal accorde à l'égalité des genres, à la diversité montréalaise et aux valeurs d'excellence.

L'honorable Louise Arbour et M. Bernard Voyer co-président ce conseil prestigieux composé des personnalités suivantes : M. Bernard Descôteaux, Mme Cadleen Désir, M. Steve Foster, Mme Monika Ille, Mme Émilie Nicolas, M. Jan-Fryderyk Pleszczynski et Mme Louise Roy.

L'Ordre de Montréal

L'Ordre de Montréal a été institué le 17 mai 2016, en guise de legs du 375e anniversaire de Montréal. L'Ordre de Montréal prend le relais de l'Académie des Grands Montréalais, créée en 1988 par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain qui, elle-même, avait repris une initiative du Canadien National, lancée dix ans plus tôt. De 1978 à 2014, une centaine de personnalités montréalaises ont été reconnues sur le plan culturel, scientifique, économique et social. Par respect pour cet héritage remarquable, ces personnalités ont été admises officiellement au sein de l'Ordre de Montréal en décembre 2016, lors d'une cérémonie dans le cadre du lancement des festivités du 375e anniversaire de la ville.

