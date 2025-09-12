Ordre de la Pléiade : trois personnalités d'exception honorées à l'Assemblée nationale du Québec

QUÉBEC, le 12 sept. 2025 /CNW/ - La présidente de l'Assemblée nationale du Québec et vice-présidente de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie, Mme Nathalie Roy, a remis hier les insignes de l'Ordre de la Pléiade lors d'une cérémonie officielle, à Québec. Cette soirée visait à honorer des personnes qui, par leurs réalisations, ont valorisé le français et incarné les idéaux de la Francophonie. Les trois récipiendaires se sont vu décerner le grade de chevalier :

M me Marie Eykel

M. Stanley Péan

Mme Zahra Kamil Ali

« Quelle fierté que d'honorer des personnes remarquables qui contribuent à construire et maintenir un espace d'action francophone vivant et fort! Grâce à leurs talents, leur implication et leur engagement, les trois récipiendaires font briller la beauté et la créativité sans frontières de la langue française », a déclaré Mme Roy.

Ordre à vocation internationale créé en 1976, la Pléiade reconnaît les mérites de personnalités issues de domaines divers qui œuvrent à l'épanouissement du français, au dialogue des cultures et à la culture du dialogue. Les insignes de l'Ordre de la Pléiade se répartissent en cinq grades : chevalier, officier, commandeur, grand officier, et finalement, grand-croix.

Annexe - Les récipiendaires

Mme Marie Eykel

Comédienne, conteuse et art-thérapeute, Marie Eykel s'est consacrée à cultiver l'extraordinaire et l'imaginaire, à soulager les souffrances et à bercer l'enfance, à conjuguer l'inventivité de son art avec celle de la langue française.

En ondes de 1977 à 1998, elle incarne Passe-Partout, confiant ses joies et ses peines aux poussinots et poussinettes du Québec, leur apprenant à explorer l'univers de leurs émotions et de leur imagination. Sa maîtrise en art-thérapie s'est ainsi avérée être la poursuite de ce qu'elle accomplissait déjà : faire œuvre utile et du bien aux personnes qui l'écoutent.

M. Stanley Péan

Véritable mélomane et prolifique écrivain-orchestre, Stanley Péan cumule plus de 35 ans d'écriture, une trentaine de livres publiés, des nominations et distinctions notables, ainsi qu'un nombre incalculable d'heures passées en ondes à transmettre sa passion pour le jazz. Ambassadeur et défenseur culturel, il a notamment été président de l'Union des écrivaines et écrivains québécois.

Dans ses œuvres, littérature et musique vibrent au rythme des patries qui l'ont vu naître et grandir, Haïti et le Québec. Il explore tout autant le suspense et le fantastique que l'exil, le déracinement et les parcours de musiciennes et musiciens de jazz.

Mme Zahra Kamil Ali

Diplomate aguerrie et juriste de formation, Zahra Kamil Ali s'est jointe à l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) il y a plus de 20 ans et a occupé des postes à hautes responsabilités en Éthiopie et en France, dont celui de représentante de l'OIF auprès de l'Union africaine. Elle est à la tête de la Représentation de l'OIF pour les Amériques depuis octobre 2022.

De l'Europe à l'Afrique, elle a contribué à la vitalité du français et promu les valeurs de la Francophonie. Elle continue aujourd'hui de le faire depuis Québec, d'où elle joue ce rôle capital de porte-voix des Amériques.

SOURCE Assemblée nationale du Québec