Optro rejoint les rangs de Google, Nvidia, Adidas, Walmart et bien d'autres.

SAN FRANCISCO, 25 mars 2026 /CNW/ - Optro (anciennement AuditBoard), la principale plateforme GRC alimentée par l'intelligence artificielle qui permet aux entreprises de transformer le risque en opportunité, a annoncé aujourd'hui qu'elle figure au palmarès prestigieux de la société Fast Company parmi les entreprises les plus innovantes au monde en 2026. La liste de cette année met en lumière les entreprises qui façonnent l'industrie et la culture grâce à leurs innovations. Cette reconnaissance atteste les efforts déployés par Optro pour définir la GRC dans le cadre d'un système d'action unique alimenté par l'IA.

« Nous sommes honorés d'être reconnus par Fast Company comme l'une des entreprises les plus innovantes au monde », a déclaré Raul Villar Jr., PDG d'Optro. « Optro est tourné vers l'avenir de la GRC. Nous sommes aux côtés des plus grandes entreprises du monde pour les aider à tirer parti de l'IA agentique et transformer le risque en opportunité. »

L'annonce survient alors qu'Optro présente les capacités de produits qui viennent d'être annoncées à la conférence RSA 2026, y compris la gouvernance de l'IA, le cyberrisque et la surveillance continue des contrôles, afin de rendre plus efficaces les programmes de gestion des risques des clients et permettre à ces derniers d'innover de façon responsable et en toute confiance grâce à l'IA. Plus tôt ce mois-ci, l'entreprise a changé de nom pour refléter ce que sa plateforme GRC alimentée par l'IA permet : une vision unique et cohérente de la cybersécurité, de la conformité, des risques et de l'audit. Au cours de l'année écoulée, Optro a également procédé à une série de nominations stratégiques de dirigeants, dont le directeur général Raul Villar Jr., le responsable de la direction financière Hugo Doetsch, le responsable de la direction de la croissance Jim Sperduto et le responsable des ressources humaines Paaras Parker, qui sont tous particulièrement qualifiés pour soutenir la prochaine phase de croissance d'Optro.

Optro a toujours été reconnue pour sa plateforme GRC de pointe et sa croissance rapide. Plus récemment, l'entreprise a été nommée dans les catégories Meilleur logiciel de gouvernance, de risque et de conformité et Meilleur logiciel pour les entreprises aux Best Software Awards 2026 de G2. Optro a également été nommé au Deloitte Technology Fast 500™ pour la septième année consécutive, nommé chef de file dans le Magic Quadrant™ 2025 de Gartner® pour les outils de gouvernance, de risque et de conformité (GRC) et leaders en assurance, et nommée « Global Risk Management Solution Provider of the Year » lors des Cybersecurity Breakthrough Awards 2025.

« Notre liste des entreprises les plus innovantes vise à mettre en lumière les organisations qui ne se contentent pas de s'adapter au changement », explique Brendan Vaughan, rédacteur en chef de Fast Company. « Les entreprises que nous honorons cette année redéfinissent les contours du leadership en 2026, associant des idées audacieuses à un impact mesurable et transformant l'innovation de rupture en valeur réelle. Elles montrent la voie dans leur secteur respectif et proposent un projet en matière d'innovation. »

La liste complète des entreprises les plus innovantes de Fast Company est disponible sur le site fastcompany.com. Pour en savoir plus sur Optro et sa plateforme GRC alimentée par l'IA, visitez optro.ai ou passez au stand S-1749 à la Conference RSAC de San Francisco cette semaine.

À propos d'Optro

Optro (anciennement AuditBoard) aide les entreprises à transformer le risque en opportunité, en redéfinissant la GRC à travers un système d'action agentique. Plus de 50 % des entreprises du classement Fortune 500 font confiance à Optro pour renforcer leurs capacités d'audit, de gestion des risques et de conformité dans le cadre d'une nouvelle ère de risque. Optro est l'entreprise la mieux notée par les clients sur G2 et a été nommée Leader dans le Magic Quadrant™ 2025 de Gartner® pour les outils de gouvernance, de gestion des risques et de conformité (GRC) dans le quadrant Assurance Leaders. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site optro.ai.

À propos de Fast Company

Fast Company est la seule marque médiatique se trouvant au croisement des affaires, de l'innovation et du design, mobilisant les leaders, les entreprises et les penseurs les plus influents sur l'avenir des affaires. Basée à New York, Fast Company est publiée par Mansueto Ventures LLC et par une autre publication commerciale Inc. Pour en savoir plus, visitez le site fastcompany.com.

Contact :

Laura Groshans

press@ optro.ai

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SOURCE Optro, Inc