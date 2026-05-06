La technologie agentique transforme radicalement la profession d'auditeur en automatisant jusqu'à 87 % de la gestion du programme SOX, ce qui permet aux auditeurs de se concentrer sur le risque stratégique plutôt que sur l'administration.

LOS ANGELES, 6 mai 2026 /CNW/ - Optro (anciennement AuditBoard), la principale plateforme de GRC alimentée par l'intelligence artificielle qui permet aux entreprises de transformer le risque en opportunité, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Midship, la plus importante solution d'automatisation SOX du secteur fondée sur l'intelligence artificielle. Cette initiative stratégique permet de fournir immédiatement aux clients et prospects d'Optro des agents d'IA gouvernés, de niveau entreprise, générant une valeur commerciale immédiate et constituant une étape majeure dans la mise en place du premier et unique système d'action agentique pour la GRC.

Selon l'enquête North American Pulse of Internal Audit Survey 2026 de l'IIA, l'audit interne est soumis à une pression croissante pour faire plus avec moins, avec seulement 23 % des équipes d'audit constatant une augmentation de leur budget et 19 % faisant face à des réductions. L'acquisition de Midship et son intégration à Optro constituent une solution essentielle à ces défis. En automatisant les processus répétitifs à fort volume, la plateforme d'Optro permet aux auditeurs internes de passer des vérifications manuelles des contrôles à une analyse des risques stratégique et à forte valeur ajoutée. Elle fournit également la base permettant aux agents des partenaires d'alliance d'Optro de commencer à communiquer de manière fluide avec les agents d'Optro.

« Les entreprises mondiales ne devraient pas avoir à choisir entre l'innovation de pointe et la stabilité d'un partenaire de confiance », a déclaré Raul Villar Jr., PDG d'Optro. « Nous avons fait passer l'audit interne des feuilles de calcul vers le cloud, et nous exploitons désormais l'IA agentique pour transformer cette fonction, la faisant évoluer d'un rôle tactique et manuel vers un rôle stratégique et automatisé. En intégrant la principale solution SOX agentique du marché directement dans le système d'action d'Optro, nous offrons à nos clients la prochaine génération d'IA. »

Fondée en 2024 par une équipe de vétérans de l'IA et soutenue par Y Combinator, Midship réinvente de fond en comble le processus de test des contrôles, utilisant une IA agentique pour automatiser des tâches manuelles confiées aux auditeurs depuis des décennies, tout en augmentant la valeur stratégique de la fonction d'audit. Midship a été cofondée par Kieran Taylor, chef de la direction, un ancien technologue en audit interne chez Deloitte et Instacart, dont l'expérience directe dans l'élaboration d'une technologie de conformité à la loi SOX lors de l'introduction en bourse alors qu'il était chez Instacart a suscité la vision d'utiliser l'intelligence artificielle agentique pour résoudre les goulets d'étranglement dans les audits. M. Taylor et ses deux cofondateurs, Aahel Iyer et Max Maio, se joindront à l'équipe produits d'Optro, où ils continueront de développer des solutions agentiques innovantes.

« L'équipe de Midship a passé d'innombrables heures avec les auditeurs internes, aussi bien avant qu'après l'existence de Midship, à comprendre les difficultés auxquelles ils sont confrontés », a déclaré Kieran Taylor, PDG et cofondateur de Midship. « Nous sommes ravis d'intégrer nos capacités agentiques à la plateforme d'Optro afin d'aider les équipes dans le monde entier à automatiser les tâches lourdes liées aux tests de contrôles. »

Midship sera entièrement intégrée à la solution de gestion des contrôles d'Optro, fournissant des tests de contrôles et des flux de travaux de conformité à la loi SOX, avec localisation et soutien pour les entreprises mondiales. Cette intégration combine les tests autonomes de Midship avec les capacités récemment annoncées d'Optro, notamment les narratifs pilotés par l'IA et les organigrammes, les automatisations des opérations de terrain et le suivi continu des contrôles.

Voici les principales capacités offertes immédiatement aux clients :

Ingestion de données non structurées : Traiter des éléments probants bruts et non normalisés exactement comme le ferait un auditeur humain.

Traiter des éléments probants bruts et non normalisés exactement comme le ferait un auditeur humain. Exécution de tests autonomes : Exécuter des tests d'attributs, comme des examens d'accès et des rapprochements bancaires, directement sur les éléments de preuve téléchargés.

Exécuter des tests d'attributs, comme des examens d'accès et des rapprochements bancaires, directement sur les éléments de preuve téléchargés. Génération de documents de travail : Compiler des documents de travail Excel prêts pour l'audit dans des formats spécialement conçus pour répondre aux attentes des auditeurs externes.

« En tant que client d'Optro, je suis ravi de voir son investissement dans cette technologie transformatrice », a déclaré Michael Rich, directeur principal de l'audit interne chez Albertsons et membre du conseil consultatif des clients d'Optro. « La combinaison des capacités agentiques de Midship avec le système d'action d'Optro permet de réaliser pleinement le potentiel de l'IA, donnant aux équipes d'audit interne la possibilité d'automatiser des tâches répétitives et de se concentrer sur des travaux stratégiques. »

Cette acquisition est une étape majeure vers la réalisation de la vision d'Optro d'un système d'action GRC fondé sur l'IA, avec des agents gouvernés de niveau entreprise pour les équipes chargées de la conformité, de la cybersécurité et de la gestion des risques prévus prochainement. Elle fait suite au récent changement de marque d'Optro et à l'acquisition de FairNow, une solution de gouvernance de l'IA conçue spécifiquement à cet effet, renforçant encore sa position de pionnier mondial dans l'innovation en GRC. Cet élan se reflète dans une série de récentes reconnaissances de l'industrie : Sociétés les plus innovantes au monde de 2026 de Fast Company, prix du meilleur logiciel 2026 de G2 dans la catégorie Meilleur logiciel GRC, Deloitte Technology Fast 500™ et une désignation de leader dans le Magic Quadrant™ 2025 de Gartner® pour les outils de gouvernance, de risque et de conformité (GRC) dans le quadrant Assurance Leaders.

Sheppard, Mullin, Richter & Hampton LLP a agi à titre de conseiller juridique pour Optro, et Kirkland & Ellis LLP a agi à titre de conseiller juridique pour Midship dans le cadre de la transaction.

Pour en savoir plus, visitez optro.ai.

À propos d'Optro Optro (anciennement AuditBoard) aide les entreprises à transformer le risque en opportunité, redéfinissant la GRC grâce à un système d'action agentique. Plus de 50 % des entreprises du classement Fortune 500 font confiance à Optro pour améliorer l'audit, la gestion des risques et la conformité dans une nouvelle ère de risque. Optro est l'entreprise la mieux notée par les clients sur G2 et a été nommée Leader dans le Magic Quadrant™ 2025 de Gartner® pour les outils de gouvernance, de gestion des risques et de conformité (GRC) dans le quadrant Assurance Leaders. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site optro.ai.

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Laura Groshans

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SOURCE Optro, Inc