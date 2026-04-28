Le nouveau module d'extension MCP fournit une couche d'intelligence gérée en temps réel qui relie de façon sécurisée l'IA d'entreprise et les données GRC

LOS ANGELES, 28 avril 2026 /CNW/ - Optro (anciennement AuditBoard), la principale plateforme GRC alimentée par l'IA qui permet aux entreprises de transformer le risque en opportunité, annonce aujourd'hui son serveur Model Context Protocol (MCP), qui relie l'IA d'entreprise des clients directement à leurs données GRC. L'intégration établit une API universelle pour l'IA, permettant aux LLM privilégiés des entreprises de s'adresser en toute sécurité à leur environnement Optro GRC. Cette approche élimine le besoin de passer manuellement d'une plateforme à l'autre ou de créer des solutions de contournement personnalisées.

Le lancement de MCP, combiné aux capacités complètes de gouvernance de l'IA d'Optro, offre aux entreprises une solution complète pour accélérer l'adoption de l'IA tout en maintenant une surveillance rigoureuse. Bien que l'intégration comble l'écart entre le LLM d'enregistrement des entreprises et leurs données GRC, la gouvernance de l'IA d'Optro fournit les balises nécessaires pour permettre aux clients de répertorier les modèles, de gérer les autorisations et de s'assurer que chaque interaction de l'IA est fondée sur la vérité et la conformité.

« Avec MCP, les clients seront en mesure de réduire de façon significative le temps passé à copier et coller manuellement des données dans leur LLM d'entreprise », déclare Happy Wang, directeur des produits et de la technologie chez Optro. « Cette intégration permettra d'étendre la puissance de la plateforme d'Optro, d'aller à la rencontre des équipes GRC et d'ajouter une couche d'intelligence unifiée et hautement flexible sur l'ensemble de l'écosystème GRC de leur entreprise. »

Le module d'extension MCP d'Optro permet aux clients d'utiliser le langage naturel dans leur interface de clavardage IA existante pour tirer parti :

d'une sécurité de niveau entreprise : contrairement aux requêtes d'IA ouvertes, MCP est sécurisé et respecte le rôle exact, l'équipe et les autorisations d'un utilisateur. Aucune donnée n'est montrée à laquelle l'utilisateur n'a pas accès.

contrairement aux requêtes d'IA ouvertes, MCP est sécurisé et respecte le rôle exact, l'équipe et les autorisations d'un utilisateur. Aucune donnée n'est montrée à laquelle l'utilisateur n'a pas accès. Contexte dynamique en temps réel : l'IA interroge l'environnement réel pour récupérer des renseignements exacts et nuancés plutôt que de s'appuyer sur des téléchargements de documents statiques désuets.

l'IA interroge l'environnement réel pour récupérer des renseignements exacts et nuancés plutôt que de s'appuyer sur des téléchargements de documents statiques désuets. Interopérabilité clé en main : MCP assure l'intégration sans le lourd fardeau informatique des versions personnalisées, en veillant à ce que les clients ne soient pas bloqués dans un seul robot d'IA. Si une équipe change de fournisseur d'IA, elle peut facilement connecter son nouveau fournisseur à son environnement Optro.

« En connectant notre IA d'entreprise à notre environnement GRC, nous pouvons nous éloigner des rapports manuels et nous tourner vers un avenir où nous pourrons remédier aux menaces avant qu'elles n'entraînent des pertes », déclare Emmanual Benton, directeur de l'audit interne du groupe Pratiques professionnelles chez Verizon. « C'est la différence entre la gestion d'un outil et l'exploitation d'une couche de renseignements stratégiques. »

Pour en savoir plus sur Optro et ses nouveaux produits, visitez optro.ai.

À propos d'Optro

Optro (anciennement AuditBoard) aide les entreprises à transformer le risque en opportunité, redéfinissant la GRC grâce à un système d'action agentique. Plus de 50 % des entreprises du classement Fortune 500 font confiance à Optro pour renforcer leurs capacités d'audit, de gestion des risques et de conformité dans le cadre d'une nouvelle ère de risque. Optro est l'entreprise la mieux notée par les clients sur G2 et a été nommée Leader dans le Magic Quadrant™ 2025 de Gartner® pour les outils de gouvernance, de gestion des risques et de conformité (GRC) dans le quadrant Assurance Leaders. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site optro.ai.

Contact :

Laura Groshans

press@ optro.ai

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SOURCE Optro, Inc