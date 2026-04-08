Optro, l'un des deux seuls fournisseurs à avoir été nommé Leader dans le Magic Quadrant™ 2026 de Gartner® pour les outils de gestion des risques tiers et le Magic Quadrant™ 2025 de Gartner® pour les plateformes GRC*.

LOS ANGELES, 8 avril 2026 /CNW/ - Optro (*anciennement AuditBoard), la principale plateforme de GRC alimentée par l'IA qui permet aux entreprises de transformer le risque en opportunité, annonce aujourd'hui avoir été nommé Leader dans le Magic Quadrant™ 2026 de Gartner® pour les outils de gestion des risques tiers pour les responsables de l'assurance, se plaçant le plus loin sur l'axe « Exhaustivité de la vision ». Nous pensons qu'Optro a été nommé Leader en raison de son expérience utilisateur intuitive fondée sur l'IA, de ses délais de mise en œuvre plus rapides que la moyenne et de son alignement précis avec les équipes juridiques, de gestion des risques, de conformité et d'audit.

À notre avis, cette reconnaissance survient à un moment critique, alors que l'évolution de l'écosystème des risques entraîne un besoin accru de solutions de gestion des risques tiers de niveau entreprise pour desservir des entreprises mondiales complexes. Selon le récent rapport Risk Intelligence d'Optro, 79 % des répondants disent avoir confiance dans la visibilité des fournisseurs, tandis que seulement 59 % des RSSI partagent cette évaluation. Près d'un tiers d'entre eux se sentent responsables des risques tiers qu'ils n'ont pas le pouvoir ou la capacité de contrôler.

« Pour nous, être nommé Leader dans le Magic Quadrant de Gartner pour les outils de gestion des risques tiers valide notre mission de redéfinir la GRC à travers un seul système d'action alimenté par l'IA », déclare Happy Wang, directeur produit et technologie chez Optro. « Nous croyons que cette reconnaissance reflète notre engagement à fournir une plateforme GRC unifiée alimentée par l'IA, transformant le risque lié aux tiers en un avantage stratégique pour nos clients. »

L'annonce survient peu après qu'Optro a été nommé au prestigieux palmarès des entreprises les plus novatrices au monde de 2026 de Fast Company. L'entreprise a également récemment annoncé de nouvelles capacités de produits fondées sur l'IA, y compris la surveillance des risques de vulnérabilité, afin d'accroître l'efficacité des programmes de gestion des risques des clients et de leur permettre d'innover de façon responsable et en toute confiance grâce à l'IA. Optro a également récemment changé de nom pour refléter ce que sa plateforme GRC alimentée par l'IA permet désormais : une vision unique et cohérente des risques, de la conformité, de l'audit et de l'information.

Pour télécharger gratuitement le Magic Quadrant™ 2026 de Gartner® pour la gestion des risques liés aux tiers pour les responsables de l'assurance, visitez optro.ai.

Gartner, Magic Quadrant for Third-Party Risk Management Tools for Assurance Leaders, par Antonia Donaldson, Nicholas Sworek, 6 avril 2026

Gartner et Magic Quadrant sont des marques commerciales de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales. Gartner ne cautionne aucune entreprise, aucun fournisseur, aucun produit ou service décrit dans ses publications et ne conseille pas aux utilisateurs de la technologie de sélectionner uniquement les fournisseurs ayant les notes les plus élevées ou toute autre désignation. Les publications de Gartner représentent les opinions de l'organisation Gartner chargée de l'analyse des entreprises et des technologies et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette publication, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

À propos d'Optro

Optro (anciennement AuditBoard) aide les entreprises à transformer le risque en opportunité, en redéfinissant la GRC grâce à un système d'action agentique. Plus de 50 % des entreprises du classement Fortune 500 font confiance à Optro pour renforcer leurs capacités d'audit, de gestion des risques et de conformité dans le cadre d'une nouvelle ère de risque. Optro est l'entreprise la mieux notée par les clients sur G2 et a été nommée Leader dans le Magic Quadrant™ 2025 de Gartner® pour les outils de gouvernance, de gestion des risques et de conformité (GRC) dans le quadrant Assurance Leaders. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site optro.ai.

Contact :

Laura Groshans

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SOURCE Optro, Inc