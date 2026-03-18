Les nouvelles capacités produits unifient la gouvernance de l'IA, la gestion des cyberrisques et les contrôles automatisés dans une vue unique, aidant les praticiens modernes de la GRC à transformer la clarté en actions stratégiques.

LOS ANGELES, le 18 mars 2026 /CNW/ -- Optro, la principale plateforme de GRC alimentée par l'IA qui permet aux entreprises de transformer le risque en opportunité, a annoncé aujourd'hui plusieurs capacités produits pour accroître l'efficacité des programmes de gestion des risques des clients et leur permettre d'innover avec l'IA de façon confiante et responsable. Ces capacités sont annoncées une semaine après que l'entreprise a changé de nom pour refléter ce que sa plateforme GRC alimentée par l'IA permet : une vision unique et cohérente de la cybersécurité, de la conformité, des risques et de l'audit.

« Le cyberrisque évolue maintenant à la vitesse de la machine, et les anciens outils de GRC ne peuvent plus suivre le rythme », a déclaré Happy Wang, chef des produits et de la technologie chez Optro. « En tirant parti de l'IA pour prédire les cyberrisques, mettre en lumière des renseignements en temps réel et accélérer l'atténuation des risques, nous aidons les entreprises à passer des rapports réactifs à la défense proactive contre les risques, créant un véritable système d'action prêt pour l'ère de l'IA. »

Le dernier rapport Risk Intelligence d'Optro a révélé que la maturité du programme de gouvernance de l'IA progresse, mais de façon inégale. L'adoption de l'IA continue de dépasser la gouvernance de l'IA : 85 % des entreprises déclarent avoir intégré l'IA à leurs activités de base ou l'avoir déployée dans de multiples fonctions, tandis que seulement un quart déclarent avoir une visibilité complète de l'utilisation de l'IA par les employés. Parallèlement, seulement 34 % des entreprises déclarent que leur programme de gouvernance de l'IA est stratégique et en amélioration continue. Alors que ces défis sont de plus en plus répandus dans tous les secteurs d'activité, Optro a lancé les capacités produits suivantes pour aider ses clients à passer de la clarté à l'action :

Gouvernance unifiée de l'IA : Sert de couche d'orchestration essentielle pour la gouvernance de l'IA. En comblant l'écart entre les politiques et les cadres, votre pile technologique d'IA et la surveillance humaine, cette capacité permet une approche unifiée et automatisée. Nous veillons à ce que les risques liés à l'IA soient visibles, à ce que la conformité soit simplifiée et à ce que les politiques de gouvernance soient exécutoires dans l'ensemble de votre entreprise.

Sert de couche d'orchestration essentielle pour la gouvernance de l'IA. En comblant l'écart entre les politiques et les cadres, votre pile technologique d'IA et la surveillance humaine, cette capacité permet une approche unifiée et automatisée. Nous veillons à ce que les risques liés à l'IA soient visibles, à ce que la conformité soit simplifiée et à ce que les politiques de gouvernance soient exécutoires dans l'ensemble de votre entreprise. Cyberrisque : Surveillance des risques liés aux vulnérabilités : Décrit clairement comment une vulnérabilité particulière influe sur la posture de sécurité et les résultats financiers d'une entreprise. Cette fonctionnalité fondée sur l'intelligence artificielle permet aux clients de comprendre l'incidence réelle d'une vulnérabilité sur l'entreprise. Intégrée à la gestion des risques TI et de cybersécurité (anciennement la gestion des risques informatiques), il s'agit d'un changement de paradigme dans la façon dont les entreprises défendent leur périmètre numérique.

Décrit clairement comment une vulnérabilité particulière influe sur la posture de sécurité et les résultats financiers d'une entreprise. Cette fonctionnalité fondée sur l'intelligence artificielle permet aux clients de comprendre l'incidence réelle d'une vulnérabilité sur l'entreprise. Intégrée à la gestion des risques TI et de cybersécurité (anciennement la gestion des risques informatiques), il s'agit d'un changement de paradigme dans la façon dont les entreprises défendent leur périmètre numérique. Surveillance continue des contrôles : Grâce aux recommandations fondées sur l'intelligence artificielle pour les contrôles les mieux adaptés à l'automatisation et à une bibliothèque de modèles de moniteurs prêts à l'emploi, les équipes peuvent contourner la configuration manuelle pour commencer immédiatement à surveiller les contrôles. Cette capacité aide les clients à réduire les efforts manuels, à améliorer la cohérence et à obtenir une visibilité plus rapide sur la performance des contrôles. En automatisant la collecte des éléments probants et en mettant en évidence les problèmes potentiels plus tôt, les équipes peuvent corriger les lacunes plus efficacement et évoluer vers une approche d'assurance plus continue.

Pour en savoir plus sur Optro et ses nouvelles capacités produits, visitez le site optro.ai ou passez nous voir au kiosque S-1749 lors de la conférence du RSAC à San Francisco la semaine prochaine.

À propos d'Optro

Optro (anciennement AuditBoard) aide les entreprises à transformer le risque en opportunité, en redéfinissant la GRC à travers un système d'action agentique. Plus de 50 % des entreprises du classement Fortune 500 font confiance à Optro pour renforcer leurs capacités d'audit, de gestion des risques et de conformité dans le cadre d'une nouvelle ère de risque. Optro est l'entreprise la mieux notée par les clients sur G2 et a été nommée Leader dans le Magic Quadrant™ 2025 de Gartner® pour les outils de gouvernance, de gestion des risques et de conformité (GRC) dans le quadrant Assurance Leaders. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site optro.ai.

Contact :

Laura Groshans

press@ optro.ai

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SOURCE Optro, Inc