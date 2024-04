FAITS SAILLANTS

Signature d'une option d'achat exclusive pour l'acquisition des actifs de la mine Renard et des infrastructures connexes (Renard) ou de la totalité du capital émis de Stornoway (propriétaire à 100 % de Renard), sous réserve de l'approbation de la Cour du Québec.

(propriétaire à 100 % de Renard), sous réserve de l'approbation de la Cour du Québec. Si elle est exercée, la contrepartie payable par Ressources Winsome (Winsome) pour l'acquisition est de 52 millions de dollars canadiens, en espèces, en actions de Winsome, ou une combinaison des deux au choix de Winsome, comme suit :

15 millions de dollars canadiens, payables à la clôture de l'acquisition proposée ; 22 millions de dollars canadiens, payables à l'anniversaire des 12 mois de la clôture ; et 15 millions de dollars canadiens, payables à l'anniversaire des 24 mois de la clôture.



Winsome utilisera la période d'option pour confirmer la faisabilité de la conversion des infrastructures de Renard au traitement du concentré de spodumène de lithium du projet Adina, et pour identifier la structure optimale de la transaction et négocier les termes d'une proposition d'acquisition.

La revalorisation de ces infrastructures s'inscrit pleinement dans notre démarche de développement durable, il s'agit d'une opportunité de minimiser notre impact sur l'environnement en réutilisant un site existant.

Winsome s'engage à travailler avec les gouvernements et l'ensemble des parties prenantes dans le cadre du processus de diligence et de l'étude de projet visant à déterminer la pertinence de l'acquisition des infrastructures de Renard pour l'ensemble du territoire Eeyou Istchee Baie-James.

Les études économiques préliminaires (EEP) sur le projet Adina se poursuivent et devraient s'achever d'ici la fin de l'année 2024.

VAL-D'OR, QC, le 3 avril 2024 /CNW/ - L'explorateur et développeur de lithium Ressources Winsome (ASX : WR1) (Winsome ou la société) a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu un accord avec Stornoway Diamonds (Canada) Inc. (Stornoway) et 11272420 Canada Inc. (ensemble les vendeurs) en vertu duquel Winsome a obtenu (sous réserve de l'approbation de la Cour du Québec) une option d'achat exclusive (option) pour acquérir, à son choix, les actifs comprenant la mine Renard et l'infrastructure associée (Renard) ou la totalité du capital émis de Stornoway.

Winsome considère l'acquisition proposée comme une opportunité de minimiser son impact dans le développement du projet de lithium Adina (Adina), détenu à 100 % par Winsome, et pour la reconversion éventuelle de l'infrastructure existante de Renard en une opération de traitement du lithium. D'autres opportunités et avantages potentiels seront également étudiés au cours des prochains mois.

L'option permet à Winsome d'acquérir les actifs ou la totalité du capital émis de Stornoway avant le 30 septembre 2024, sauf prolongation (période d'option). Winsome utilisera la période d'option pour évaluer la faisabilité technique, économique, environnementale et sociale potentielle de la reconversion de Renard, ainsi que pour identifier la structure optimale de la transaction et négocier les documents définitifs pour donner effet à l'acquisition proposée (Acquisition proposée).

Les détails complets de l'option exclusive d'acquisition du projet Renard sont disponibles dans le communiqué de presse ASX disponible en suivant ce lien. https://winsomeresources.ca/wp-content/uploads/2024/04/20240403-Option-to-Acquire-Renard-FINAL_FR.pdf

« Nous pensons qu'il s'agit d'un actif régional stratégique qui a le potentiel d'ouvrir l'accès à la chaîne d'approvisionnement en minerais et en batteries de véhicules électriques pour la province de Québec, qui est de plus en plus importante. Nous nous réjouissons de continuer à travailler avec toutes les parties prenantes pour faire avancer la transaction vers un résultat positif. » Carl Caumartin. Directeur général-Canada.

« Le recyclage de ces infrastructures s'inscrit pleinement dans notre démarche de développement durable. C'est une opportunité de minimiser notre impact sur l'environnement dans le développement du projet de Lithium Adina. Nous avons comme priorité d'aller à la rencontre de l'ensemble des parties prenantes et d'échanger avec elles pour obtenir leurs commentaires et leur vision de cette opportunité. » Geneviève Morinville, Vice-Présidente Développement durable et affaires réglementaires.

La publication de ce communiqué de presse a été autorisée par le conseil d'administration de Winsome Resources Limited.

À PROPOS DE RESSOURCES WINSOME

Ressources Winsome (ASX : WR1) est une société d'exploration et de développement axée sur le lithium, basée à Perth, qui possède quatre projets au Québec, Canada. Tous les projets de Winsome - Adina, Cancet, Sirmac-Clappier et Tilly- sont détenus à 100 % par la société. Récemment, la société a acquis 47km2 de claims miniers supplémentaires sur le projet Tilly, situé près d'Adina, et 29 claims miniers sur la propriété Jackpot, immédiatement au nord d'Adina.

Les projets les plus avancés de Winsome - Adina et Cancet - offrent des gîtes de lithium peu profond à haute teneur et ils sont stratégiquement situés à proximité d'infrastructures et de chaînes d'approvisionnement établies.

En plus de son impressionnant portefeuille de projets de lithium au Québec, Ressources Winsome détient 100 % des droits d'achat de lithium, de césium et de tantale du projet Case Lake de Power Metals Corp (TSXV:PWM) dans l'Est de l'Ontario, ainsi qu'une participation de 19,59 % dans PWM. La société a récemment cédé Decelles and Mazérac, deux projets situés près de la ville minière de Val-d'Or au Québec, à PWM en échange d'une augmentation de sa participation.

Winsome est dirigée par une équipe hautement qualifiée qui possède une solide expérience de l'exploration et du développement du lithium, ainsi que de la direction de sociétés cotées à l'ASX. Plus de détails: https://winsomeresources.ca/

Les informations contenues dans ce rapport réfèrent aux normes et obligations de Winsome Ltd envers l'Australian Securities Exchange et le Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (JORC Code). Les informations doivent être interprétées selon les obligations légales de la Société en Australie.

Les montants exprimés en dollars canadiens (CAD) ont été convertis des montants exprimés en dollars australiens (AUS) selon le taux de change en vigueur de la Banque du Canada le 3 avril 2024.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent document contient des déclarations prospectives concernant Winsome. Les déclarations prospectives ne sont pas des déclarations de faits historiques et les événements et résultats réels peuvent différer matériellement de ceux décrits dans les déclarations prospectives en raison d'une variété de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs. Les déclarations prospectives sont intrinsèquement soumises à des incertitudes et à des contingences commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels de la société diffèrent matériellement de ceux exprimés ou sous-entendus dans toute information prospective fournie par la société ou en son nom. Ces facteurs comprennent, entre autres, les risques liés aux exigences de financement supplémentaires, aux prix des métaux, aux risques d'exploration, de développement et d'exploitation, à la concurrence, aux risques de production, à la réglementation, y compris la réglementation environnementale, à la responsabilité et aux litiges potentiels concernant les titres de propriété.

Les déclarations prospectives contenues dans le présent document sont fondées sur les convictions, les opinions et les estimations de la société Winsome à la date à laquelle elles sont formulées, et aucune obligation n'est assumée de mettre à jour les déclarations prospectives si ces convictions, opinions et estimations venaient à changer ou à refléter d'autres développements futurs.

