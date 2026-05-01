MONTRÉAL, le 1er mai 2026 /CNW/ - Optimum Groupe financier a annoncé à nouveau des résultats financiers solides pour l'année 2025 lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de Groupe Optimum inc. le 28 avril 2026.

Le Groupe poursuit sa croissance rentable, le chiffre d'affaires s'élève à près de 1,5 milliard de dollars canadiens et le rendement sur les capitaux propres à 13 %. Ces résultats reflètent une excellente performance du secteur de la réassurance de personnes aux États-Unis, ainsi que de bons résultats dans les secteurs de l'assurance de dommages et de la réassurance de personnes au Canada.

« Parmi nos réalisations marquantes en 2025, nous sommes fiers d'avoir acquis notre nouveau siège social mondial au cœur de la communauté des affaires à Montréal. La Maison Optimum sera située au 2200 avenue McGill College. Nous aménagerons les lieux afin d'offrir à nos employés, clients et partenaires une expérience à l'image de notre identité et de nos valeurs, » commente Anabelle Blondeau, présidente et cheffe de la direction et vice-présidente du conseil, Groupe Optimum inc.

« Nous appuyons également notre vision et notre stratégie sur des approches innovantes et performantes afin de mieux servir nos clients et partenaires, tout en renforçant notre solidité financière et opérationnelle. Nos employés sont au cœur de notre réussite, et nous continuons d'investir pour améliorer leur expérience afin de favoriser leur engagement durable. » conclut-elle.

Optimum Groupe financier a décerné le Prix Gilles-Blondeau 2025 à Optimum Re Insurance Company aux États-Unis pour la croissance de ses primes et son rendement exceptionnel. Cette reconnaissance annuelle souligne la contribution exceptionnelle d'une filiale à la performance globale du Groupe, en hommage au fondateur d'Optimum.

À propos d'Optimum Groupe financier

Optimum Groupe financier est dédié à la sécurité financière de ses clients depuis 1969. International et à propriété privée, il est actif dans les secteurs de l'actuariat conseil, de l'assurance générale, de l'assurance vie, de la gestion mondiale d'actifs, de l'immobilier, de la réassurance de personnes, et des technologies de l'information. Le Groupe compte plus de 700 employé.e.s au sein de diverses filiales opérant dans 20 places d'affaires au Canada, aux États-Unis et en France. Son chiffre d'affaires s'élève à près de 1,5 milliard de dollars canadiens, et ses actifs totaux atteignent près de 6,8 milliards de dollars canadiens.

SOURCE Groupe Optimum inc.

Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec : Stéphanie A. Berthiaume, Vice-présidente adjointe, Communications, Groupe Optimum inc., +1 514 288-2010, [email protected]