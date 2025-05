MONTRÉAL, le 5 mai 2025 /CNW/ - Optimum Groupe financier a annoncé des résultats financiers exceptionnels pour l'année 2024 lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de Groupe Optimum inc. le 29 avril 2025.

Le Groupe poursuit sa croissance rentable, le chiffre d'affaires s'élève à près de 1,4 milliard de dollars et le rendement total pour les actionnaires excède 17 %. Ces résultats ont été marqués à nouveau par l'excellent taux de sinistralité en assurance de dommages au Canada ainsi que par l'amélioration de la mortalité en réassurance de personnes aux États-Unis.

Les actifs sous gestion au Canada, aux États-Unis et en France totalisent 8,4 milliards de dollars canadiens au 31 décembre 2024. Ce résultat est le reflet de notre saine gestion des actifs pour le bénéfice de nos clients et de la bonification de notre offre en investissement durable avec l'intégration des critères de réduction de l'empreinte carbone dans nos portefeuilles.

« Optimum est fière d'être une entreprise canadienne, dédiée au service de nos clients et partenaires, avec l'ambition de contribuer à la croissance durable des secteurs d'activités dans lesquels nous opérons au Canada, aux États-Unis et en France. Notre réputation est bâtie sur des valeurs profondément ancrées telles que l'intégrité et la créativité, ainsi que le partenariat et l'esprit entrepreneurial qui caractérisent le paysage économique du Canada. » commente Anabelle Blondeau, présidente et cheffe de la direction et vice-présidente du conseil, Groupe Optimum inc.

« Notre solidité financière nous permet d'assurer notre pérennité et d'offrir la stabilité à nos talents en tant qu'employeur privé et international avec un siège social à Montréal. Je remercie nos employés exceptionnels qui sont le moteur de notre valeur ajoutée au quotidien et qui sont le reflet de notre culture corporative où règnent confiance et humanité. L'engagement à très long terme de nos employés est une source de fierté et contribue à former une relève qui perpétuera l'esprit de nos fondateurs, » conclut-elle.

Optimum Groupe financier a décerné le Prix Gilles-Blondeau 2024 à Optimum Re Insurance Company aux États-Unis pour la croissance de ses primes et son rendement exceptionnel, notamment attribuable à l'amélioration de la mortalité. Cette reconnaissance annuelle souligne la contribution exceptionnelle d'une filiale à la performance globale du Groupe, en hommage au fondateur d'Optimum.

