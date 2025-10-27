MONTRÉAL, le 27 oct. 2025 /CNW/ - Optimum Groupe financier est fier d'annoncer l'acquisition de son nouveau siège social mondial à Montréal. Cette transaction confirme son engagement de demeurer une entreprise citoyenne d'ici, au cœur de la communauté des affaires.

Optimum Groupe financier est fier d’annoncer l’acquisition de son nouveau siège social mondial à Montréal au 2200 avenue McGill College. (Groupe CNW/Groupe Optimum inc.)

Le siège social déménagera au 2200 avenue McGill College. Niché au centre-ville en face de l'Université McGill et avec vue sur le Mont Royal, l'édifice est doté d'espaces commerciaux au rez-de-chaussée et de cinq étages de bureaux ainsi que d'un passage vers le réseau piétonnier souterrain de Montréal. L'édifice est certifié LEED de niveau Or, en alignement avec l'engagement environnemental et durable d'Optimum.

« Nous sommes ravis d'avoir acquis la Maison Optimum qui nous propulsera dans l'avenir avec de l'espace pour notre croissance future. Nous rehausserons les lieux afin d'offrir à nos employés, clients et partenaires une expérience qui reflète nos valeurs de proximité, d'expertise et de solidité. » commente Anabelle Blondeau, présidente et cheffe de la direction, Groupe Optimum inc.

« Nos talents sont clés et nous sommes heureux de leur offrir ce nouvel environnement de travail qui nous permettra de vivre davantage de collaboration spontanée et de créativité empirique, » conclut-elle.

À propos d'Optimum Groupe financier

Optimum Groupe financier est dédié à la sécurité financière de ses clients depuis 1969. International et à propriété privée, il est actif dans les secteurs de l'actuariat conseil, de l'assurance générale, de l'assurance vie, de la gestion mondiale d'actifs, de l'immobilier, de la réassurance de personnes, et des technologies de l'information. Le Groupe compte plus de 700 employé.e.s au sein de diverses filiales opérant dans 20 places d'affaires au Canada, aux États-Unis et en France. Son chiffre d'affaires s'élève à près de 1,4 milliard de dollars, ses actifs sous gestion totalisent 8,4 milliards de dollars au Canada, aux États-Unis et en France et ses actifs totaux excèdent 6 milliards de dollars.

