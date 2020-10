Optimiser les résultats pour la santé et la satisfaction des clients grâce à des solutions novatrices pour les régimes de soins de santé

Le régime Rxpérience, administré par les Solutions médicaments de Croix Bleue Medavie, représente la nouvelle norme en matière de gestion flexible de l'assurance médicaments

TORONTO, le 14 oct. 2020 /CNW/ - Croix Bleue Medavie est heureuse de dévoiler sa nouvelle solution novatrice et flexible de gestion de l'assurance médicaments, le régime Rxpérience - administré par les Solutions médicaments de Croix Bleue Medavie. Alors que le secteur pharmaceutique ne cesse d'évoluer, cet assureur qui agit également comme gestionnaire de régimes d'assurance médicaments (tiers payant) est soucieux d'offrir à ses clients des régimes d'assurance médicaments qui allient bon rapport coût-efficacité et résultats positifs pour la santé des adhérents.

« En tant que partenaire de solutions de santé, notre objectif est d'améliorer le bien-être des Canadiens, affirme Marie-Hélène Dugal, gestionnaire du portefeuille de produits, Solutions de gestion de l'assurance médicaments, Croix Bleue Medavie. Nous misons sur notre expertise et nos capacités internes pour évaluer, négocier et recommander les meilleures approches afin de maximiser l'efficacité des dépenses en médicaments, tout en veillant à ce que les adhérents aient accès au traitement le plus approprié dans leur cas. »

Fondé sur des garanties de base rehaussées, Rxpérience offre une couverture élargie des médicaments parun plein accès aux médicaments traditionnels et des mesures de gestion pour les médicaments spécialisés, le tout avec moins d'administration et plus d'économies. Ce produit a été pensé pour aider les clients à surmonter les défis entourant leur assurance soins de santé et à créer un régime facile à comprendre qui répond aux besoins spécifiques de leurs employés et de leur entreprise grâce à la possibilité d'ajouter des modules complémentaires, une couverture bonifiée et des mesures de gestion du régime. Cette flexibilité ouvre la voie à des solutions personnalisées, axées sur le client, qui s'adaptent tant aux nouveaux régimes qu'aux régimes existants.

Éléments du régime

Composantes standards du régime Rxpérience Mesures complémentaires automatisées de gestion du régime Couverture régulière pour tous les médicaments non spécialisés admissibles

Gestion des médicaments spécialisés onéreux guidée par l'expertise du Groupe consultatif sur les médicaments

Mesures de gestion du régime clés axées sur les soins aux adhérents et outils de gestion des coûts intégrés aux autres composantes automatisées pour aider à limiter les dépenses inutiles pour les régimes :

Autorisation préalable pour les médicaments spécialisés onéreux



Substitution obligatoire d'un médicament générique pour les médicaments de marque ayant une version générique



Stratégie de gestion des opioïdes pour une utilisation responsable des médicaments Coassurance à niveaux - ChoixRx MD

Traitement par étapes automatisé

Prix maximum admissible *Au Québec, s'applique seulement aux médicaments pour troubles gastro-intestinaux.

Réseau de pharmacies partenaires *Non offert au Québec.

Gestion des honoraires en pharmacie *Offert au Québec seulement.

DE PLUS, la flexibilité du régime permet de rehausser la couverture en y ajoutant des modules complémentaires!

Selon Mme Dugal, « avec Rxpérience, nous souhaitons offrir un régime qui donne accès à une plus vaste gamme de médicaments, proposer des options viables et flexibles aux promoteurs de régime et, surtout, réduire les obstacles administratifs qui limitent l'accès aux soins de santé. Notre objectif est que chaque dollar dépensé permette aux adhérents d'obtenir les soins et le soutien dont ils ont besoin et de prendre des décisions éclairées au sujet de leurs médicaments. »

Comme Croix Bleue Medavie agit à la fois comme assureur et comme gestionnaire de régimes d'assurance médicaments, elle a pu développer des capacités internes uniques qui occupent une place centrale dans le produit Rxpérience :

Expertise clinique et thérapeutique qui permet de prendre des décisions éclairées au sujet des médicaments; Plateformes technologiques qui offrent une expérience conviviale aux adhérents; Expertise en soins de santé et en invalidité qui donne lieu à la création d'offres synchronisées pour assurer une approche globale des soins; Réseaux de partenariats stratégiques, notamment avec les pharmacies, les fabricants et les fournisseurs, pour favoriser la qualité et améliorer l'accès global; Analyses et renseignements qui permettent de dégager les tendances et d'innover en se basant sur les données.

En réunissant ces différentes capacités dans un même régime, les Solutions médicaments de Croix Bleue Medavie ont créé une solution novatrice de régime de soins de santé qui aide à optimiser les résultats pour la santé et la satisfaction des clients et qui constitue une nouvelle norme en matière de gestion flexible de l'assurance médicaments : Rxpérience.

À propos de Croix Bleue Medavie

Croix Bleue Medavie est un assureur tout-en-un qui offre des régimes de soins de santé, de soins dentaires, d'assurance voyage et d'assurance vie et invalidité, en plus d'administrer plusieurs programmes de soins de santé financés par le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux. Conjointement avec Services de santé Medavie, Croix Bleue Medavie fait partie de Medavie, une entreprise de solutions de soins de santé qui a à cœur d'améliorer la santé des Canadiens.

Croix Bleue Medavie a été reconnue comme ayant l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada et a été désignée Entreprise généreuse par Imagine Canada. En tant qu'organisation sans but lucratif, nous sommes fiers de remettre un dividende social annuel à la Fondation Medavie pour la santé afin d'appuyer des programmes et des initiatives qui ont pour but de lutter contre certains des problèmes les plus urgents en matière de santé physique et mentale au Canada.

