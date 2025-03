Optimiser l'accès aux services en pharmacie : l'Ordre des pharmaciens du Québec lance une campagne de sensibilisation

MONTRÉAL, le 3 mars 2025 /CNW/ - L'Ordre des pharmaciens du Québec, en collaboration avec ses partenaires du milieu de la pharmacie, lance aujourd'hui une campagne d'information visant à sensibiliser la population aux meilleures pratiques à adopter pour mieux bénéficier des services en pharmacie.

Alors que la profession de pharmacien a considérablement évolué ces dernières années avec une offre de services élargie, la campagne propose cinq conseils pratiques pour aider les Québécois à mieux planifier leurs visites en pharmacie et optimiser leur expérience :

Renouveler ses médicaments en ligne ou au téléphone 48 h à l'avance;

Transmettre rapidement une nouvelle ordonnance et prévoir un moment pour venir chercher ses médicaments;

S'informer des services offerts par sa pharmacie;

Éviter d'être à la dernière minute pour obtenir un service (p. ex. : santé-voyage);

S'assurer de connaître les changements apportés à sa médication après une hospitalisation, et prévoir un délai pour l'envoi et le traitement d'une nouvelle ordonnance à sa pharmacie de quartier.

« La réalité des pharmacies a changé. Le rôle des pharmaciens et pharmaciennes s'est considérablement élargi. Une gamme étendue de services est maintenant offerte à la population, allant de la vaccination aux suivis pour le diabète et l'hypertension. Pour en profiter pleinement et bénéficier de l'étendue de l'expertise des pharmaciens, il est essentiel de modifier nos habitudes pour aider les équipes à organiser la chaine de soins », souligne Jean-François Desgagné, président de l'Ordre.

Cette initiative est le fruit d'une collaboration entre plusieurs acteurs majeurs de la pharmacie au Québec, soit l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec, l'Association professionnelle des pharmaciens salariés du Québec, l'Association québécoise des assistants et techniciens en pharmacie, et l'Association des bannières et des chaînes de pharmacies du Québec.

« Nous unissons notre voix, car nous partageons les mêmes préoccupations et objectifs, soit d'offrir aux patients une prise en charge optimale et répondre aux besoins grandissants de la population », ajoute M. Desgagné.

Ces messages seront diffusés sur différentes plateformes, incluant les écrans en pharmacie, grâce à la collaboration des chaînes et bannières.

À propos de l'Ordre des pharmaciens du Québec

L'Ordre des pharmaciens du Québec a pour mission de veiller à la protection du public en encourageant les pratiques pharmaceutiques de qualité et en faisant la promotion de l'usage approprié des médicaments au sein de la société. Il regroupe plus de 10 000 pharmaciens et pharmaciennes.

