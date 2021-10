L'HTAP est une forme rare et précise d'hypertension pulmonaire (HTP) qui touche le côté droit du cœur et qui provoque un épaississement et un raidissement des parois des artères pulmonaires (vaisseaux sanguins allant du côté droit du cœur aux poumons), ce qui réduit l'espace nécessaire à la circulation du sang et entraîne une augmentation de la tension artérielle dans les poumons. Si elle n'est pas traitée, l'HTP peut entraîner une insuffisance du ventricule droit, un type d'insuffisance cardiaque grave[1].

« L'HTAP est une maladie évolutive qui peut toucher des personnes de tout âge ou de toute origine ethnique. Même s'il n'existe pas de remède, des progrès considérables ont été réalisés en matière de soins, et nous disposons maintenant d'une option de référence pour améliorer la résistance vasculaire pulmonaire, diminuer la morbidité associée à la maladie et réduire l'impact sur le cœur droit », a déclaré la Dre Lisa Mielniczuk, directrice du Programme d'hypertension pulmonaire à l'Institut de cardiologie d'Ottawa et co-vice-présidente du conseil d'administration de l'Association d'hypertension pulmonaire du Canada*. « La plupart du temps, les Canadiens vivant avec l'HTAP sont atteints d'affections en comorbidité et reçoivent plusieurs traitements qui peuvent, bien entendu, entraîner un nombre élevé de comprimés à prendre et une diminution de l'observance thérapeutique. En tant que polythérapie, OPSYNVI® offre avantageusement deux traitements en un seul comprimé à administration quotidienne, ce qui simplifie le traitement pour les patients. »

L'approbation de Santé Canada repose sur trois études de biodisponibilité comparatives, qui ont démontré la bioéquivalence d'OPSYNVI® (dose unique de macitentan à 10 mg et de tadalafil à 40 mg en tant que comprimé d'association à doses fixes) avec OPSUMIT® (macitentan à 10 mg) et ADCIRCA® (tadalafil à 40 mg) administrés en concomitance sous forme de comprimés individuels chez des patients en bonne santé.

« Dans le cadre de notre engagement à investir dans la recherche et à comprendre la science pour faire progresser des options thérapeutiques novatrices, nous soulignons aujourd'hui un jour important pour les Canadiens atteints d'hypertension artérielle pulmonaire », a déclaré Neil Davie, Ph. D., chef du secteur thérapeutique mondial et directeur de l'innovation externe en matière de recherche et développement, Hypertension pulmonaire, Janssen-Cilag Ltd**. « Ce nouveau traitement uniquotidien aide à simplifier les soins aux patients pour le traitement à long terme de l'HTAP. »

À propos d'OPSYNVI®

Macitentan

Le macitentan (OPSUMIT®) est indiqué pour le traitement à long terme de l'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP, groupe I de la classification de l'OMS) afin de réduire la morbidité chez les patients des classes fonctionnelles II ou III de l'OMS qui présentent une HTAP idiopathique ou héritable, ou associée à une connectivite ou à une cardiopathie congénitale. OPSUMIT® est efficace en monothérapie ou en association avec des inhibiteurs de la phosphodiestérase-5.

La dose recommandée de OPSUMIT® est de 10 mg une fois par jour.

Tadalafil

Le tadalafil (ADCIRCA®)*** est indiqué pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire (HAP) idiopathique (« primitive ») ou l'HAP associée à une affection des tissus conjonctifs, une cardiopathie congénitale ou l'utilisation d'anorexigènes chez les patients appartenant à la classe fonctionnelle II ou III de l'OMS qui ne répondent pas au traitement classique.

La dose recommandée d'ADCIRCA® est prise une fois par jour sous forme de deux comprimés à 20 mg.

À propos du groupe Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson

Chez Janssen, nous bâtissons un avenir où la maladie fait partie du passé. Nous sommes membres du groupe Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, œuvrant sans relâche afin que ce futur devienne une réalité pour les patients partout dans le monde en luttant contre la maladie à l'aide de la science, en améliorant l'accès à force d'ingéniosité et en sauvant du désespoir avec cœur. Nous concentrons nos efforts sur les domaines de la médecine où nous pouvons améliorer le plus la vie des patients : Maladies cardiovasculaires et métaboliques, immunologie, maladies infectieuses et vaccins, neurosciences, oncologie et hypertension pulmonaire.

Mise en garde concernant les énoncés prévisionnels

