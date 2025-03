L'étude MARIPOSA de phase III a démontré que l'association de LAZCLUZE® et de RYBREVANT® améliorait significativement la survie sans progression, réduisant de 30 % le risque de progression de la maladie ou de décès par rapport à l'osimertinib en monothérapie.1

TORONTO, le 10 mars 2025 /CNW/ - Johnson & Johnson (NYSE : JNJ) a annoncé aujourd'hui que Santé Canada avait émis un avis de conformité (AC) concernant l'utilisation de LAZCLUZE® (lazertinib) en association avec RYBREVANT® (amivantamab) comme traitement de première ligne chez les patients adultes atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) localement avancé ou métastatique, porteurs de mutations du récepteur du facteur de croissance épidermique (epidermal growth factor receptor, EGFR) par délétion de l'exon 19 ou substitution L858R de l'exon 21.1 Janssen Inc., a Johnson & Johnson company, is the market authorization holder for LAZCLUZE. Janssen Inc., une société de Johnson & Johnson, est détenteur d'une autorisation de mise en marché pour LAZCLUZE® et RYBREVANT® au Canada.

Avec cette autorisation, LAZCLUZE® + RYBREVANT® devient le premier et le seul traitement d'association sans chimiothérapie à avoir démontré une amélioration cliniquement et statistiquement significative de la survie sans progression par rapport à l'osimertinib en monothérapie chez ces patients1. RYBREVANT® est un anticorps bispécifique entièrement humain ciblant les récepteurs de l'EGFR et de la transition mésenchymo-épithéliale (MET), et dont l'action permet de diriger les cellules immunitaires; LAZCLUZE® est un inhibiteur de la tyrosine kinase (ITK) de2 troisième génération très puissant qui cible l'EGFR et pénètre dans le cerveau.1,3

Le cancer du poumon demeure le cancer le plus fréquemment diagnostiqué au Canada et la principale cause de décès liés au cancer4. Le CPNPC représente 88 % de tous les cancers du poumon au Canada5. À l'échelle mondiale, près d'un tiers des patients atteints d'un CPNPC présentent une mutation de l'EGFR, dont 27 à 38 % ne reçoivent jamais de traitement de deuxième ligne en raison de la progression de la maladie et du nombre limité d'options de traitement6,7,8. Chez les personnes atteintes d'un CPNPC porteuses d'une mutation de l'EGFR, le taux de survie à cinq ans est inférieur à 20 %, et les mécanismes complexes de résistance acquis après avoir reçu un inhibiteur de la tyrosine kinase en monothérapie rendent le traitement subséquent plus difficile 9,10.

« Les résultats observés dans le cadre de l'étude MARIPOSA ont démontré des bienfaits cliniques significatifs par rapport à l'osimertinib, appuyant l'utilisation du lazertinib en association avec l'amivantamab comme nouveau traitement de première ligne chez les patients atteints d'un CPNPC avancé porteurs d'une mutation de l'EGFR », affirme le Dr Normand Blais**, hématologue et oncologue au Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) et professeur de médecine à l'Université de Montréal. « Ces résultats ouvrent une nouvelle voie thérapeutique prometteuse visant à obtenir les meilleurs résultats possibles pour les patients. »

« Chaque avancée dans le traitement du cancer du poumon apporte un nouvel espoir aux patients », affirme Shem Singh***, Directeur général, Cancer pulmonaire Canada. « Les résultats de l'étude MARIPOSA font état des nouveaux progrès réalisés dans le traitement des patients atteints d'un CPNPC porteurs d'une mutation de l'EGFR, y compris une augmentation significative de la survie sans progression. L'autorisation d'utiliser LAZCLUZE en association avec RYBREVANT permet de considérer cette nouvelle approche comme traitement de première ligne chez les patients atteints de ces cancers. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour les personnes ayant reçu un diagnostic de cette maladie et pour leur famille. »

L'AC de Santé Canada a été émis en fonction des résultats de l'étude MARIPOSA de phase III, qui a démontré que l'association LAZCLUZE® + RYBREVANT® a réduit de 30 % le risque de progression de la maladie ou de décès comparativement à l'osimertinib en monothérapie (survie sans progression [SSP] médiane de 23,7 mois vs 16,6 mois) dans le traitement de première ligne du CPNPC localement avancé ou métastatique avec mutation de l'EGFR par délétion de l'exon 19 ou substitution L858R de l'exon 21. La durée médiane de la réponse était plus longue de neuf mois avec l'association LAZCLUZE® + RYBREVANT® qu'avec l'osimertinib en monothérapie (25,8 mois vs 16,7 mois), un critère d'évaluation secondaire de l'étude.1

Parmi les 421 patients ayant reçu LAZCLUZE® en association avec RYBREVANT®, 83,6 % ont été exposés à LAZCLUZE® pendant 6 mois ou plus, et 73,2 % ont été exposés à LAZCLUZE® pendant plus de 1 an.1 Les effets indésirables graves survenus chez > 2 % des patients ayant reçu LAZCLUZE en association avec l'amivantamab comprenaient une embolie pulmonaire (6,2 %), une pneumonie (4,0 %), une thrombose veineuse profonde (2,9 %), une PID/pneumopathie inflammatoire (2,9 %), une infection à la COVID-19 (2,4 %), une réaction liée à la perfusion (2,1 %, spécifique à l'amivantamab), une éruption cutanée (2,1 %) et un épanchement pleural (2,1 %).1

« Cette autorisation renforce notre engagement à redéfinir les soins dans les secteurs où il existe un fort besoin non satisfait, en faisant progresser des schémas thérapeutiques novateurs susceptibles de prolonger la survie des patients atteints de cette maladie mortelle », déclare Berkeley Vincent, président, Johnson & Johnson - Médecine innovante, Canada, « L'autorisation actuelle de Santé Canada concernant l'utilisation de LAZCLUZE en association avec RYBREVANT renforce encore davantage le rôle essentiel de la médecine de précision dans l'amélioration des résultats pour les patients vivant avec un cancer du poumon. En offrant ce traitement de première ligne ciblé, nous poursuivons nos efforts en vue de modifier la trajectoire de cette maladie. »

À propos de LAZCLUZE®

En 2018, Janssen Biotech, Inc. a conclu une entente de licence et de collaboration avec Yuhan Corporation pour la mise au point de LAZCLUZE® (lazertinib, commercialisé sous le nom de LACLAZA en Corée). LAZCLUZE® est un ITK de troisième génération administré par voie orale qui pénètre dans le cerveau, ciblant à la fois la mutation T790M et les mutations activatrices de l'EGFR, tout en épargnant l'EGFR de type sauvage. Une analyse portant sur l'efficacité et l'innocuité de LAZCLUZE®, tirée de l'étude LASER301 de phase III, a été publiée dans le Journal of Clinical Oncology en 2023.11

À propos de RYBREVANT®

RYBREVANT® (amivantamab-vmjw), un anticorps bispécifique entièrement humain ciblant l'EGFR doté d'une activité de direction des cellules immunitaires, se lie de façon extracellulaire (ou à l'extérieur de la cellule), ce qui ralentit ou inhibe la croissance de la tumeur et entraîne la mort des cellules tumorales.3

RYBREVANT® a obtenu une autorisation de mise en marché avec conditions comme traitement administré en monothérapie chez les patients adultes atteints d'un CPNPC localement avancé ou métastatique porteurs de mutations activatrices d'insertion de l'exon 20 de l'EGFR, et dont la maladie a progressé pendant ou après une chimiothérapie à base de platine.3 RYBREVANT® a également obtenu une autorisation de mise en marché, en association avec une chimiothérapie à base de platine (carboplatine et pemetrexed), comme traitement de première ligne chez les patients adultes atteints d'un CPNPC localement avancé (ne se prêtant pas à un traitement curatif) ou métastatique, porteurs de mutations activatrices d'insertion de l'exon 20 de l'EGFR et pour le traitement des patients atteints d'un CPNPC localement avancé ou métastatique porteurs de mutations de l'EGFR par délétion de l'exon 19 ou substitution L858R de l'exon 21, et dont la maladie a progressé pendant ou après un traitement par l'osimertinib.3 Un test validé est nécessaire pour établir le statut positif des mutations d'insertion de l'exon 20 de l'EGFR, de délétion de l'exon 19 ou de substitution L858R de l'exon 21 de l'EGFR avant le traitement.3

À propos de l'étude MARIPOSA

L'étude MARIPOSA est une étude multicentrique de phase III, randomisée, contrôlée par traitement actif, évaluant l'efficacité et l'innocuité de LAZCLUZE® en association avec RYBREVANT® comparativement à l'osimertinib en monothérapie comme traitement de première ligne chez des patients atteints d'un CPNPC localement avancé ou métastatique ne se prêtant pas à un traitement curatif et qui sont porteurs d'une mutation de l'EGFR. Un troisième groupe traité par LAZCLUZE® en monothérapie a été inclus pour démontrer la contribution des composantes, mais n'a pas été évalué dans le cadre d'une comparaison directe. Les échantillons des patients devaient présenter l'une des deux mutations courantes de l'EGFR (délétion de l'exon 19 ou substitution L858R de l'exon 21), identifiées par des tests locaux. Au total, 1 074 patients ont été répartis aléatoirement (2:2:1) pour recevoir LAZCLUZE® en association avec RYBREVANT®, l'osimertinib en monothérapie ou LAZCLUZE® en monothérapie (schéma non approuvé pour le CPNPC) jusqu'à la progression de la maladie ou l'apparition d'une toxicité inacceptable. LAZCLUZE® a été administré par voie orale à une dose de 240 mg une fois par jour. RYBREVANT® a été administré par voie intraveineuse à une dose de 1 050 mg (chez les patients dont le poids corporel était inférieur à 80 kg) ou à une dose de 1 400 mg (chez les patients dont le poids corporel était égal ou supérieur à 80 kg), une fois par semaine pendant 4 semaines, puis toutes les 2 semaines par la suite à partir de la semaine 5. L'osimertinib a été administré par voie orale à une dose de 80 mg une fois par jour1.

À propos de Johnson & Johnson

Chez Johnson & Johnson, nous croyons que la santé est au cœur de tout. Notre force en matière d'innovation dans le domaine des soins de santé nous pousse à ériger un monde où les maladies complexes sont prévenues, traitées et guéries, où les traitements sont plus astucieux et moins effractifs et où les solutions sont personnalisées. Grâce à notre expertise dans les secteurs de la médecine innovante et des technologies médicales, nous sommes dans une position privilégiée pour intégrer dès aujourd'hui l'innovation dans toute la gamme de solutions pour les soins de santé, afin de réaliser les percées de demain et d'avoir une incidence profonde sur la santé de l'humanité. Pour en savoir plus, consultez https://www.jnj.com et https://innovativemedicine.jnj.com/canada. Suivez Johnson & Johnson - Médecine innovante, Canada sur LinkedIn et @JNJInnovMedCAN sur X. Janssen Inc. est une société de Johnson & Johnson.

Mise en garde concernant les énoncés prévisionnels

Ce communiqué de presse contient des énoncés prévisionnels (forward-looking statements), tels que définis par la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 des États-Unis, se rapportant au développement du produit, aux bienfaits éventuels et à l'incidence thérapeutique de LAZCLUZERY® (lazertinib) et de RYBREVANT®. Le lecteur ne doit pas se fier à ces énoncés prévisionnels. Ces énoncés reposent sur les attentes actuelles concernant les événements futurs. Si les hypothèses sous-jacentes s'avèrent inexactes ou si des risques ou des incertitudes inconnus se présentent, les résultats réels peuvent différer sensiblement des attentes et des prévisions de Janssen Inc. et/ou de Johnson & Johnson. Les risques et les incertitudes comprennent, sans s'y limiter : les incertitudes et les défis inhérents à la mise au point et au développement de produits, notamment l'incertitude quant aux réussites cliniques et aux approbations faites par les autorités de règlementation; l'incertitude quant au succès commercial; la concurrence, notamment les progrès technologiques, les nouveaux produits et les brevets obtenus par les concurrents; la contestation de brevets; les modifications du comportement et des habitudes liées aux dépenses des acheteurs de produits et de services de soins de santé; les changements apportés aux lois et aux règlements applicables, notamment les réformes des soins de santé à l'échelle mondiale; et les tendances à la réduction des coûts dans le secteur des soins de santé. La liste et les descriptions de ces risques, incertitudes et autres facteurs se trouvent dans le plus récent rapport annuel de Johnson & Johnson sur le formulaire 10-K, notamment sous les sections intitulées « Mise en garde concernant les énoncés prévisionnels » et « Item 1A. Facteurs de risque », et dans les rapports trimestriels subséquents de Johnson & Johnson sur le formulaire 10-Q, ainsi que dans d'autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Des exemplaires de ces documents sont accessibles en ligne aux adresses www.sec.gov, www.jnj.com ou sur demande auprès de Johnson & Johnson. Ni Janssen Inc. ni Johnson & Johnson n'assument la responsabilité d'actualiser tout énoncé prévisionnel à la lumière de nouveaux renseignements ou d'événements ou de développements futurs.

** Le Dr Normand Blais n'a pas été rémunéré pour ce travail auprès des médias. Le Dr Blais a déjà été rémunéré par J&J pour d'autres missions professionnelles.

**** Shem Singh n'a pas été rémunéré par J&J. L'entreprise a fourni des fonds à Cancer pulmonaire Canada pour d'autres initiatives.

© Johnson & Johnson et ses filiales 2025

