Mise en évidence du besoin urgent d'améliorer le diagnostic et la prise en charge clinique du psoriasis chez les patients de couleur et de perfectionner les normes de traitement

TORONTO, le 23 janv. 2025 /CNW/ - Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) est fière d'annoncer une première canadienne : la publication d'un énoncé de consensus intitulé « Optimisation de la prise en charge du psoriasis chez les patients de couleur : un consensus canadien Delphi ». Ce consensus révolutionnaire souligne la nécessité urgente d'améliorer le diagnostic et la prise en charge clinique du psoriasis chez les patients de couleur, en offrant des recommandations d'experts pour combler les écarts en matière de soins pour cette population de patients.

Johnson & Johnson maintient son engagement continu à faire progresser la recherche clinique inclusive et à traiter les iniquités en matière de santé. Cet engagement et la reconnaissance des écarts importants dans le traitement du psoriasis chez les patients de couleur ont contribué à l'élan pour parvenir à ce consensus.i Les limites des données et des recherches disponibles ont contribué à des disparités dans les soins, ce qui laisse bon nombre de ces patients mal desservisi. En validant ces défis grâce à des études rigoureuses, Johnson & Johnson est fière d'appuyer l'élaboration de ce consensus par 16 dermatologues canadiens provenant de milieux géographiques et ethniques variés. Ce consensus aidera à combler les écarts existants en matière de soins aux patients de couleur atteints de psoriasis.

« L'élaboration des énoncés du consensus canadien sur le psoriasis chez les personnes de couleur représente un moment crucial en dermatologie. En tant que dermatologue spécialisée dans la peau de couleur, j'ai pu constater directement des écarts dans les soins et le besoin essentiel d'approches diagnostiques et thérapeutiques personnalisées », a déclaré la Dre Geeta Yadav, FRCPC, dermatologue, chercheuse pour l'étude VISIBLE et membre principale du corps professoral du consensus canadien. « Le document de consensus constitue une étape transformative vers la résolution de ces disparités dans la recherche clinique et la prise en charge clinique réelleii. En améliorant notre compréhension et nos lignes directrices cliniques, nous pouvons nous assurer que tous les patients reçoivent les soins précis et efficaces dont ils ont besoin. »

Le consensus sur la couleur de peau a été élaboré à l'aide d'une méthodologie Delphi modifiée, un processus structuré permettant d'obtenir l'accord des experts. Le groupe d'experts du consensus comprenait 16 dermatologues canadiens, dont quatre membres du corps professoral qui ont guidé l'élaboration du contenu, tandis que 12 membres supplémentaires du groupe ont participé en examinant, en votant et en peaufinant les énoncés de consensus. Cet effort de collaboration a donné lieu à un total de 24 énoncés du consensus : 11 énoncés sur la terminologie liée à la couleur de peau, cinq énoncés primaires et quatre énoncés secondaires traitant du tableau clinique et du diagnostic différentiel, ainsi que des principes directeurs pour le traitement fondés à la fois sur les données probantes et l'opinion d'experts. Quatre autres énoncés se concentraient sur les outils d'évaluation actuels et sur l'accès aux soins, qui étaient basés uniquement sur les connaissances d'experts.

« Ces énoncés du consensus ne sont pas seulement une ligne directrice, mais un outil pour redéfinir la façon dont nous éduquons et formons de futurs dermatologues », a déclaré le Dr Jensen Yeung, FRCPC, directeur de la clinique du psoriasis à l'hôpital du Women's College, professeur agrégé du département de médecine de l'Université de Toronto, et membre du corps professoral principal du consensus canadien. « En intégrant les connaissances de divers experts, nous mettons à la disposition des professionnels de la santé les connaissances et les ressources nécessaires pour reconnaître les tableaux uniques du psoriasis et les réponses distinctes au traitement chez les personnes de couleur. Cet effort de collaboration est une étape cruciale dans l'établissement d'un traitement de référence plus inclusif et efficace qui va au-delà du cadre de la recherche et qui s'étend à la pratique clinique quotidienne pour optimiser les résultats des patients. »

Voici les principales recommandations du consensus canadien :

Soins adaptés à la culture : La diversité croissante de la population canadienne souligne le besoin de soins adaptés à la culture. La population issue de minorités ethniques du Canada devrait représenter 41 % de la population totale du pays d'ici 2041iii. À mesure que la population canadienne devient de plus en plus diversifiée, les dermatologues doivent adopter un langage descriptif inclusif qui reflète avec précision le spectre complet des teintes de peau. Le psoriasis peut se présenter différemment chez les personnes de couleur, ce qui rend essentielle l'élaboration d'un vocabulaire qui favorise l'exactitude du diagnostic et du traitement.iv Le consensus stipule que le concept de « race » n'a aucune justification scientifique et que les termes raciaux, ethniques et géographiques ne sont pas liés aux traits de peau, recommandant en outre aux dermatologues de rester concentrés sur les caractéristiques biologiques de la peau, en utilisant des termes descriptifs reflétant la diversité cutanée pour adapter les soins à tous les patients, y compris toutes les teintes.



Tableau clinique et diagnostic différentiel : Le psoriasis chez les personnes de couleur peut se présenter sous forme de plaques violettes, grises ou hyperpigmentées plutôt que de plaques rouges et squameuses classiques que l'on voit sur la peau plus claireiv. Ces variations peuvent entraîner un sous-diagnostic ou un mauvais diagnostic, retardant ainsi les soins appropriés. Les études montrent que seulement 4 à 19 % des images dans les manuels de dermatologie présentent des affections sur des teintes de peau plus foncées, contribuant ainsi à ces problèmes diagnostiques v. Selon le consensus, des considérations particulières sont nécessaires pour évaluer le psoriasis chez les personnes de couleur en raison des différences dans le tableau clinique. L'énoncé souligne la nécessité de mettre au point des bases de données complètes sur les images de la couleur de la peau, afin de refléter la diversité des personnes et des tableaux cliniques de la maladie.



Écarts en matière de représentation et d'éducation : Les personnes de couleur ont toujours été sous-représentées dans les essais cliniques et l'éducation en dermatologie.vi À l'échelle mondiale, seulement 14,2 % des participants aux essais cliniques sur le psoriasis ne sont pas de race blanche, ce qui limite la compréhension de l'efficacité des traitements dans diverses populationsvi. Le manque de représentation dans la documentation et la recherche médicales crée des écarts tant pour le diagnostic que pour le traitement, car les professionnels de la santé ne sont pas nécessairement familiers avec la manifestation du psoriasis dans des teintes de peau différentesi,vi. Le consensus souligne l'importance de promouvoir l'éducation et l'utilisation des concepts de peau de couleur avec les éducateurs, les chercheurs, les professionnels de la santé et le grand public, ce qui appelle davantage des représentations plus équitables dans les études et les essais cliniques futurs.



Répercussions psychologiques et émotionnelles : Le psoriasis touche plus d'un million de Canadiens, dont environ 250 000 Canadiens avec la peau de couleur qui vivent avec cette maladiei,vii,viii. Le psoriasis est lié à d'importants problèmes de santé mentale, y compris un risque plus élevé de dépression, d'anxiété, et de comportements suicidaires.ix Des études montrent que plus du tiers des personnes atteintes de psoriasis signalent un impact significatif sur leur vie quotidienne en raison du fardeau physique et émotionnel de la maladie.i Pour les personnes de couleur, des obstacles tels que le diagnostic tardif, le mauvais diagnostic et l'accès limité aux soins adaptés à la culture exacerbent ces problèmes de santé mentaleix. Selon le consensus, l'altération pigmentaire a des répercussions disproportionnées sur les personnes de couleur et peut avoir une incidence négative sur leur qualité de vie, ce qui souligne davantage le besoin de soins holistiques qui tiennent compte à la fois des répercussions physiques et psychologiques du psoriasis.

« Ce document de consensus marquant représente une avancée significative dans les soins du psoriasis chez les patients de couleur, car il fournit un cadre nécessaire important pour remédier aux disparités dans le diagnostic et le traitement qui touchent depuis longtemps cette population de patients », a déclaré Antonella Scali, directrice générale, Réseau canadien du psoriasis. « Ces énoncés changeront vraiment la donne pour l'amélioration de la qualité de vie des patients en favorisant des approches thérapeutiques plus inclusives et efficaces. Nous demandons ardemment aux professionnels de la santé et aux intervenants d'adopter et de mettre en œuvre ces lignes directrices pour combler les écarts existants dans les soins contre le psoriasis. »

Johnson & Johnson a depuis longtemps une tradition d'innovation en dermatologie et de dévouement envers l'amélioration des soins aux patients, qui s'étend sur plus de 17 ans de recherche et développement continus, et la société s'intéresse à la promotion de la diversité, de l'équité et de l'inclusion (DÉI) en dermatologie. Afin de favoriser une recherche clinique plus inclusive et équitable, Johnson & Johnson a également appuyé la tenue de VISIBLE, la première étude du genre sur le recherche sur le psoriasis visant à inclure des patients de toutes les teintes de peau et à mesurer objectivement les résultats cliniques dans divers groupesx. Menée aux États-Unis et au Canada, l'étude VISIBLE a porté sur la sous-représentation de diverses populations de patients en recherche cliniquexi.

« La publication des énoncés du consensus canadien sur l'optimisation de la prise en charge du psoriasis chez les personnes de couleur marque une étape transformative en dermatologie, établissant une nouvelle norme en matière de soins du psoriasis chez les personnes ayant une peau de couleur. Ce travail marquant reflète le fier héritage de Johnson & Johnson, de plus de 17 ans d'innovation en dermatologie, et son engagement solide à éliminer les disparités en matière de soins de santé par l'entremise de recherches inclusives », a déclaré Berkeley Vincent, président, Johnson & Johnson - Médecine innovante, Canada. « En intégrant ces énoncés de consensus dans la pratique clinique, nous pouvons ouvrir la voie à un traitement plus équitable et à de meilleurs résultats pour les patients. Johnson & Johnson demeure dévouée à la promotion de la diversité, de l'équité et de l'inclusion (DÉI) tout en dirigeant avec l'objectif de favoriser l'excellence en matière de soins aux patients et de créer un environnement de soins de santé plus équitable pour tous. »

Pour plus d'information, veuillez consulter la publication complète dans le Journal of the American Academy of Dermatology International.

À propos du psoriasis

Le psoriasis est une maladie à médiation immunitaire qui entraîne une surproduction de cellules cutanées, ce qui cause des plaques rouges, squameuses et surélevées pouvant entraîner des démangeaisons ou des douleursxii. On estime que plus de 1 million de personnes au pays et plus de 125 millions de personnes dans le monde vivent avec cette maladie xiii. Près du quart de toutes les personnes atteintes de psoriasis présentent des cas jugés modérés à gravesxiv. Vivre avec le psoriasis peut être un défi et avoir des répercussions sur la vie au-delà de la santé physique d'une personne, y compris la santé émotionnelle, les relations et la gestion des facteurs de stress de la viexv.

Les données sur le tableau clinique du psoriasis parmi les personnes de couleur sont rares, et aucune étude prospective de grande envergure n'a encore été menée à ce jour pour évaluer l'utilisation des agents biologiques exclusivement chez des patients de diverses origines raciales et ethniquesxvi. Les personnes de couleur sont souvent mal diagnostiquées ou obtiennent un diagnostic retardé, et elles sont moins susceptibles de recevoir un traitement plus avancé et plus efficace, ce qui peut avoir des effets négatifs sur leur santé physique et leur qualité de viexvii.

À propos de l'étude VISIBLE xviii

VISIBLE est une étude multicentrique de phase IIIb, randomisée, à double insu et contrôlée par placebo visant à évaluer l'efficacité et l'innocuité du guselkumab administré par injection sous-cutanée chez des participants atteints de psoriasis en plaques modéré à grave et/ou de psoriasis du cuir chevelu modéré à grave qui s'identifient comme n'étant pas de race blanche. L'étude évaluera environ 200 participants des États-Unis et du Canada qui seront traités et suivis pendant environ deux ans.

À propos de Johnson & Johnson

Chez Johnson & Johnson, nous croyons que la santé est au cœur de tout. Notre force en matière d'innovation dans le domaine des soins de santé nous pousse à ériger un monde où les maladies complexes sont prévenues, traitées et guéries, où les traitements sont plus astucieux et moins effractifs et où les solutions sont personnalisées. Grâce à notre expertise dans les secteurs de la médecine innovante et des technologies médicales, nous sommes dans une position privilégiée pour intégrer dès aujourd'hui l'innovation dans toute la gamme de solutions pour les soins de santé, afin de réaliser les percées de demain et d'avoir une incidence profonde sur la santé de l'humanité. Janssen Inc. est une société de Johnson & Johnson.

Apprenez-en plus à l'adresse https://innovativemedicine.jnj.com/canada/fr. Suivez Johnson & Johnson - Médecine innovante, Canada sur LinkedIn et @JNJInnovMedCAN sur X.

Mise en garde concernant les énoncés prévisionnels

Ce communiqué de presse contient des énoncés prévisionnels (forward-looking statements), tels que définis par la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 des États-Unis. Le lecteur ne doit pas se fier à ces énoncés prévisionnels. Ces énoncés reposent sur les attentes actuelles concernant les événements futurs. Si les hypothèses sous-jacentes s'avèrent inexactes ou si des risques ou des incertitudes inconnus se présentent, les résultats réels peuvent différer sensiblement des attentes et des prévisions de Janssen Inc., Janssen Research & Development, LLC, Janssen Biotech, Inc. et/ou de Johnson & Johnson. Les risques et les incertitudes comprennent, sans s'y limiter : les incertitudes et les défis inhérents à la recherche et au développement de produits, notamment l'incertitude quant aux réussites cliniques et à l'obtention de l'approbation des instances de réglementation; l'incertitude quant au succès commercial; difficultés et retards de fabrication; a concurrence, notamment les progrès technologiques, les nouveaux produits et les brevets obtenus par les concurrents; la contestation de brevets; problèmes d'efficacité ou de sécurité des produits entraînant des rappels de produits ou des mesures réglementaires; les modifications du comportement et des habitudes liés aux dépenses des acheteurs de produits et de services de soins de santé; les changements apportés aux lois et aux règlements applicables, notamment les réformes des soins de santé à l'échelle mondiale, ainsi que les tendances à la réduction des coûts dans le secteur des soins de santé. La liste et les descriptions de ces risques, incertitudes et autres facteurs se trouvent dans le rapport annuel de Johnson & Johnson sur le formulaire 10-K pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023, notamment sous les sections intitulées « Mise en garde concernant les énoncés prévisionnels » et « Item 1A. Facteurs de risque », et dans les rapports trimestriels subséquents de Johnson & Johnson sur le formulaire 10-Q, ainsi que dans d'autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Des exemplaires de ces documents sont accessibles en ligne aux adresses www.sec.gov, www.jnj.com ou sur demande auprès de Johnson & Johnson. Ni Janssen Inc., Janssen Research & Development, LLC, Janssen Biotech, Inc. et/ou ni Johnson & Johnson n'assument la responsabilité d'actualiser tout énoncé prévisionnel à la lumière de nouveaux renseignements ou d'événements ou de développements futurs.

© 2025 Johnson & Johnson et ses filiales. Tous droits réservés.



__________________________________________

