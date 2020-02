Opérations de déneigement - La Ville de Montréal déclenche un cinquième chargement complet pour la saison 2019-2020

MONTRÉAL, le 7 fév. 2020 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal déclenche la cinquième opération de chargement complète de la saison, qui débutera le samedi 8 février, à compter de 7 h. Depuis jeudi, un total de 20 cm de neige est tombé sur la région. Encore 15 à 20 cm sont attendus d'ici ce soir, pour un total de 35 à 40 cm de neige.

Plus de 3000 employés à bord de près de 2200 véhicules de déneigement amorceront dès demain les opérations de chargement sur les 10 000 kilomètres de rues et de trottoirs de Montréal. Les hôpitaux, les accès aux réseaux de transports collectifs et les grandes artères seront priorisés. Des opérations d'épandage et de déblaiement sont présentement en cours afin d'assurer la sécurité des déplacements.

Bien branchés pour affronter l'hiver

Pour que l'hiver soit plus agréable pour les utilisateurs du réseau urbain, la Ville de Montréal recommande de consulter le site internet montreal.ca/deneigement. À cette offre de service s'ajoute le Système INFO-Remorquage, qui permet de retrouver un véhicule remorqué à la suite du non-respect des règles d'interdiction de stationnement.

