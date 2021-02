Opérations de déneigement - La Ville de Montréal déclenche sa troisième opération de chargement complet de la saison 2020-2021

MONTRÉAL, le 2 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le responsable des services aux citoyens, de l'approvisionnement, du matériel roulant et des ateliers ainsi que de l'environnement et du développement durable, Jean-François Parenteau, annoncent le début des opérations de chargement de la neige à compter de mercredi le 3 février, à 19 h. Près de 10 cm sont tombés depuis ce matin et nous attendons environ 5 cm supplémentaires d'ici demain. Les hôpitaux, les accès aux réseaux de transports collectifs et les grandes artères seront priorisés. Les opérations d'épandage et de déblaiement sont présentement en cours et se poursuivront aussi longtemps que nécessaire afin d'assurer la sécurité des déplacements.

« Plus que jamais, cet hiver nous rappelle que nous devons nous adapter, ensemble, et nous le faisons admirablement bien. Merci aux Montréalaises et aux Montréalais pour leur coopération. Je vous invite à la plus grande prudence sur les routes, alors que le vent balaie la neige et le sel, rendant la chaussée glissante et diminuant la visibilité », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Les deux premiers chargements de la saison se sont très bien déroulés, grâce à la collaboration des citoyens et au professionnalisme de nos équipes, qui doivent maintenant conjuguer avec les nouvelles contraintes liées aux règles sanitaires, notamment le couvre-feu en vigueur. Je vous remercie tous chaleureusement pour les efforts déployés et vous invite à maintenir ces bonnes habitudes pour cette opération qui s'amorce. », a rappelé le responsable des services aux citoyens, Jean-François Parenteau.

Dès demain, près de 2 200 véhicules de déneigement amorceront les opérations de chargement sur les quelque 10 000 km de rues, trottoirs et pistes cyclables que compte Montréal.

Stationnement

Comme lors du dernier chargement, différentes mesures seront appliquées afin de permettre aux citoyens de déplacer leur véhicule avant l'entrée en vigueur du couvre-feu, à 20 h :

Les panneaux d'interdiction de stationnement, qui habituellement sont installés jusqu'à 20 h pour le chargement débutant le lendemain à 7 h, seront installés avant 19 h, et ce, afin de laisser le temps aux citoyens de déplacer leur véhicule avant le couvre-feu. Nous invitons les citoyens à rester à l'affût et à vérifier s'ils doivent déplacer leur véhicule pour le lendemain avant 7 h, dans le respect du couvre-feu qui se termine à 5 h.

La Ville a fait l'ajout de près de 3 000 espaces de stationnement à diverses installations municipales (total de 8 400 espaces de stationnement), disponibles gratuitement pour les citoyens lors du chargement. Pour trouver le stationnement gratuit le plus près de chez vous, nous invitons les citoyens à consulter la carte suivante : https://services.montreal.ca/deneigement/carte

De plus, en raison du couvre-feu, il sera exceptionnellement permis de stationner son véhicule sans payer les frais dans tous les stationnements incitatifs hors rue de l'Agence de mobilité durable, entre 15 h et 5 h, tous les jours de chargement. Notons toutefois que les interdictions de stationnement pour le chargement prévalent pour ces espaces de stationnement également.

En raison du couvre-feu, les véhicules de déneigement cesseront d'activer leur sirène après 19 h 30 pour prévenir les gens qui auraient oublié de déplacer leur voiture. Soyez donc doublement vigilants.

Les citoyens doivent s'assurer en tout temps du respect des règles de stationnement applicables et de déplacer leur véhicule dans le respect du décret.

Bien informés pour affronter l'hiver

Pour que l'hiver soit plus agréable pour les utilisateurs du réseau urbain, il est possible de télécharger l'application Info-Neige MTL ou de consulter le site internet ville.montreal.qc.ca/deneigement . Ces outils permettent de visualiser la progression des opérations de chargement de la neige et indiquent les stationnements hors rue offerts à proximité. Rappelons que la signalisation en vigueur dans les rues pour le stationnement en période de chargement de la neige prévaut toujours sur les informations transmises par l'application et sur la carte.

Les citoyens peuvent aussi télécharger l'application gratuite Montréal - Service aux citoyens afin de recevoir des avis et des alertes sur les situations d'urgence et les événements imprévus, mais également sur le déneigement et la circulation. Il est aussi possible d'utiliser l'application pour signaler une rue ou un trottoir mal déneigé, une signalisation erronée ainsi qu'une chaussée ou un trottoir glissant devant les écoles, hôpitaux et arrêts d'autobus ou un nid-de-poule.

À cette offre de service s'ajoute le Système INFO-Remorquage , qui permet de retrouver un véhicule remorqué à la suite du non-respect des règles d'interdiction de stationnement.

