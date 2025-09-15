TORONTO, le 15 sept. 2025 /CNW/ - Metro Ontario Inc., une filiale de METRO INC. (TSX : MRU), a annoncé aujourd'hui que les opérations de son centre de distribution de produits surgelés à Toronto sont arrêtées depuis le vendredi 12 septembre 2025 en raison d'un problème dans le système de réfrigération. La cause exacte est toujours en cours d'enquête.

Afin d'assurer l'approvisionnement continu des magasins en produits surgelés, METRO a activé son plan de contingence. Tous les magasins Metro et Food Basics sont ouverts et approvisionnés pour servir la clientèle.

Malgré les progrès faits par la Société pour réduire l'impact de cette perturbation, elle n'est pas en mesure, à l'heure actuelle, de déterminer quand son centre de distribution des produits surgelés sera de nouveau pleinement opérationnel. La mise en œuvre du plan de contingence entraînera des coûts non récurrents au quatrième trimestre se terminant le 27 septembre 2025 ainsi qu'au premier trimestre de l'exercice financier 2026.

La Société fera une mise à jour au besoin.

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reflètent les attentes de la direction concernant des événements futurs prévus, y compris, mais sans s'y limiter, des déclarations relatives à l'état et à l'impact du problème dans le système de réfrigération du centre de distribution de produits surgelés de Toronto. Ces informations prospectives contiennent généralement des verbes au futur ou au conditionnel et les mots « plan » et « sera » ou d'autres termes similaires. Ces déclarations prospectives ne sont pas des faits, mais seulement le reflet des estimations et des attentes de la direction. Bien que METRO estime que ces déclarations sont fondées sur des informations et des hypothèses actuelles, raisonnables et complètes, elles sont nécessairement soumises à un certain nombre de facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes de la direction telles qu'elles sont énoncées dans ces déclarations prospectives pour diverses raisons, notamment la disponibilité des ressources, l'analyse continue de la situation, l'évolution de cette situation et son impact, les conditions du marché et la conjoncture économique générale, ainsi que les risques et incertitudes décrits dans la section « Gestion des risques » des documents d'information déposés de temps à autre auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières.

Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu'à la date des présentes et METRO ne s'engage pas à les mettre à jour publiquement afin de refléter de nouvelles informations, des événements futurs ou autres. Compte tenu de ces risques, incertitudes et hypothèses, les événements prospectifs contenus dans ces déclarations prospectives peuvent ou non se produire. METRO ne peut garantir que les résultats, plans ou événements prévus se réaliseront ni qu'ils se réaliseront dans les délais prévus.

À propos de METRO Inc.

Avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 21 milliards de dollars, METRO inc. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario, procurant de l'emploi à plus de 97 000 personnes. Sa raison d'être est de Nourrir la santé et le bien-être de nos communautés. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur, fabricant et de commerce en ligne, elle exploite ou approvisionne un réseau de 995 magasins d'alimentation sous plusieurs enseignes dont Metro, Metro Plus, Super C, Food Basics, Adonis et Première Moisson, et de quelque 640 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca et suivez son actualité sur LinkedIn.

