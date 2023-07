Opérations antibraconnage de la Protection de la faune du Québec en Basse-Côte-Nord

SEPT-ÎLES, QC, le 20 juill. 2023 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs annonce la fin de deux opérations visant respectivement la protection du saumon atlantique (Démaillage) et de l'orignal (Moosehead). Celles-ci ont permis de mettre fin aux activités de braconnage d'une vingtaine d'individus en Basse-Côte-Nord. Les deux opérations se sont déroulées dans la semaine du 10 juillet.

Voici les détails des opérations menées par les agents de la Protection de la faune du Québec, en collaboration avec ceux de Pêches et Océans Canada. Il s'agit d'une collaboration majeure entre les deux organisations.

Démaillage

Des individus ont été rencontrés pour avoir pêché illégalement, sur une base individuelle, le saumon atlantique à l'aide de filets maillants dans les secteurs de Gros-Mécatina et de Blanc-Sablon. Les principales infractions reprochées aux contrevenants sont :

La pêche de saumons atlantiques au filet;

La possession illégale de saumons atlantiques.

Alors que des agents rencontraient les individus, les patrouilles nautiques qui se poursuivaient ont permis la détection et la saisie d'au moins 24 filets maillants tendus dans les eaux du golfe du Saint-Laurent, et celles de saumons et de truites de mer, pour ne nommer que ces deux espèces visées par le mandat de la Protection de la faune du Québec.

Dans le cadre de l'opération Démaillage, les individus qui ont tendu un filet illégalement dans le but de capturer du saumon s'exposent minimalement à des amendes pouvant atteindre 1 000 $ par jour pour chaque filet tendu, en vertu de la Loi sur les pêches (L.R.C. [1985], ch. F-14).

Moosehead

Des individus ont été rencontrés pour avoir prélevé illégalement, de manière coordonnée, au moins cinq orignaux dans leurs aires d'hivernage (ravages) du secteur de Gros-Mécatina au cours des deux derniers hivers. Certains de ces individus étaient également ciblés par l'opération Démaillage. Les principales infractions reprochées aux contrevenants sont :

La chasse à l'orignal en temps prohibé et dans son ravage;

La possession illégale d'orignaux;

La pêche de saumons atlantiques au filet;

La possession illégale de saumons atlantiques.

S'ils sont reconnus coupables, les individus mis en cause dans l'opération Moosehead sont passibles de l'annulation de leur certificat du chasseur pour une période de 24 mois et d'amendes cumulatives pouvant atteindre plus de 60 000 $ en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (c-61.1) et de la Loi sur les pêches (L.R.C. [1985], ch. F-14).

Ces deux opérations sont le résultat de longues et minutieuses enquêtes qui ont permis d'identifier les contrevenants, à la suite de signalements de la population, et de réunir suffisamment de preuves pour déclencher les opérations et intervenir auprès de ces individus.

Importance de la collaboration de la population pour signaler les actes de braconnage

La Protection de la faune du Québec remercie la population de lui avoir transmis les signalements qui ont permis de lancer et d'alimenter les enquêtes en lien avec ces opérations. L'apport du public est essentiel au travail des agents de protection de la faune. Tout acte de braconnage ou geste allant à l'encontre de la faune peut être signalé de façon confidentielle au 1 800 463-2191, par Internet à SOS Braconnage - Urgence faune sauvage ou à l'un des bureaux régionaux de la Protection de la faune du Québec via le Réseau régional.

Fait saillant :

Les actions réalisées cette année dans le cadre de l'opération Démaillage s'inscrivent dans la continuité de la première phase qui s'est déroulée à l'île d'Anticosti en 2022, lors de laquelle la Protection de la faune du Québec a rencontré 10 individus pour les mêmes motifs et saisi 30 saumons atlantiques pêchés illégalement.

Source et information :

Relations avec les médias

Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les

changements climatiques, de la Faune et des Parcs

[email protected]

Tél. : 418 521-3991

Twitter Facebook

SOURCE Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs