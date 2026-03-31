Opération Pont Levi - La Protection de la faune du Québec met fin à d'importantes activités de braconnage dans la région de la Montérégie

QUÉBEC, le 31 mars 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs annonce qu'il a démantelé ce matin un réseau de braconnage lié à la vente illégale de poissons provenant de la pêche sportive qui sévissait dans le secteur de Salaberry-de-Valleyfield, dans la région de la Montérégie.

L'opération Pont Levi s'est déroulée à la suite de plusieurs signalements et renseignements reçus de la part de citoyens et après une enquête réalisée dans la dernière année. Le démantèlement de ce réseau de braconnage implique actuellement cinq individus. Il s'agit d'une opération anti-braconnage portant principalement sur :

l'achat de poissons provenant de la pêche sportive;

la vente de poissons provenant de la pêche sportive;

le dépassement des limites de prise et de possession de poissons;

la possession de poissons obtenus illégalement par la vente.

Le dépôt de plus de 10 chefs d'accusation est projeté. S'ils sont reconnus coupables, les individus impliqués sont passibles d'amendes pouvant totaliser 25 000 dollars.

Jusqu'à présent, une perquisition a été effectuée et a permis de saisir des sacs de poissons et de l'équipement servant à l'emballage sous vide de la chair de poisson. La totalité du poisson saisi et consommable sera remis à des organismes caritatifs et à des banques alimentaires.

L'enquête est toujours en cours. Ces informations sont préliminaires et pourraient varier au cours des prochains jours en fonction des nouvelles preuves recueillies.

La collaboration citoyenne : un levier essentiel pour lutter contre le braconnage

En tout temps et de manière confidentielle, les citoyens sont invités à aider la Protection de la faune du Québec à contrer le braconnage en signalant tout acte répréhensible, situation suspecte ou geste allant à l'encontre de la faune et de ses habitats.

Tout acte de braconnage ou geste allant à l'encontre de la faune peut être signalé de façon confidentielle au 1 800 463-2191 ou par Internet à SOS Braconnage - Urgence faune sauvage.

Rappel à la population

Le poisson capturé à la pêche sportive n'est pas destiné à la vente. Il est interdit de vendre ou d'acheter des poissons (y compris les poissons appâts) péchés au Québec ou à l'extérieur de la province avec un permis de pêche sportive.

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Pour consulter la réglementation en vigueur pour la pêche sportive au Québec.

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