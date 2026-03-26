Fonds d'électrification et de changements climatiques - Un surplus principalement lié au contexte économique et géopolitique

QUÉBEC, le 26 mars 2026 /CNW/ - Les états financiers au 31 mars 2025 du Fonds d'électrification et de changements climatiques (FECC), rendus publics aujourd'hui, indiquent un surplus de 202,2 M$ pour l'exercice 2024-2025. Cet excédent s'explique principalement par le ralentissement des investissements causé par l'incertitude économique consécutive aux politiques américaines.

Dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030 (PEV 2030), plusieurs programmes d'aide financière sont mis en œuvre afin d'aider les entreprises et les grandes industries à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES), ce qui contribue à l'atteinte de la cible de réduction du Québec à l'horizon 2035.

Toutefois, l'incertitude économique et géopolitique causée par le conflit commercial avec les États-Unis, particulièrement au cours du premier trimestre de 2025, a entraîné des retards dans la réalisation de plusieurs projets, ce qui a provoqué un report des versements d'aide financière prévus. Cette diminution des dépenses représente 54 % du surplus annoncé aujourd'hui. Ces projets étant toujours en cours, les versements seront effectués ultérieurement, selon l'avancement des projets au cours des prochains exercices financiers.

Une autre portion significative du surplus est attribuable à l'intégration au FECC du Fonds de transition, d'innovation et d'efficacité énergétiques (FTIEE), lequel disposait d'un surplus cumulé de 83,8 M$. Déjà comptabilisé dans les résultats consolidés antérieurs du gouvernement, son utilisation aurait augmenté les dépenses de l'État québécois et, par le fait même, créé un déficit budgétaire équivalent.

Ainsi, le surplus affiché par le FECC pour l'exercice financier 2024-2025 s'explique par des facteurs conjoncturels. Le gouvernement maintient ses investissements et il les poursuivra au cours des prochaines années afin de soutenir les citoyens et les entreprises dans la lutte contre les changements climatiques, pour atteindre les objectifs du PEV 2030. À cet effet, les dépenses du FECC sont passées de 1 178,4 M$ en 2021-2022 à 1 479,3 M$ en 2024-2025, soit une hausse de 25,5 %.

Lien connexe :

Fonds d'électrification et de changements climatiques - États financiers de l'exercice clos le 31 mars 2025

Source et information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs [email protected] Tél. : 418 521-3991



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