Opération haute vitesse - Une somme de 7,85 M$ pour donner accès à Internet haute vitesse à plus de 1 550 foyers dans les régions de Lanaudière et des Laurentides d'ici septembre 2022

QUÉBEC, le 22 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Grâce à un investissement total de 7,85 millions de dollars, réalisé par l'entremise de l'Opération haute vitesse Canada-Québec, 1 560 foyers des régions de Lanaudière et des Laurentides auront accès aux services Internet haute vitesse de Vidéotron d'ici septembre 2022.

La ministre québécoise du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière et de la région du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, l'adjoint parlementaire du premier ministre du Québec (volet Internet haute vitesse), M. Gilles Bélanger, le secrétaire parlementaire de la ministre fédérale des Aînés, M. Stéphane Lauzon, la députée québécoise de Mirabel, Mme Sylvie D'Amours, ainsi que le président et chef de la direction de Québecor, M. Pierre Karl Péladeau, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Vidéotron recevra une somme de 6,21 millions de dollars pour soutenir le déploiement des services vers 1 560 foyers qui n'ont actuellement pas accès à Internet haute vitesse. Les investissements annoncés accéléreront le déploiement d'infrastructures fiables et performantes dans les municipalités suivantes :

Lanaudière MRC de Joliette : Crabtree MRC de Sainte-Béatrix

Joliette Matawinie :



Sainte-Mélanie





Saint-Paul





Saint-Thomas





Laurentides MRC de Deux- Oka MRC d'Argenteuil : Lachute Montagnes : Saint-Eustache











Mirabel







Vidéotron procède actuellement à l'inventaire des territoires visés pour confirmer le nombre exact de foyers qui n'ont actuellement pas accès à Internet haute vitesse et qui seront ainsi couverts par le déploiement des services.

Les services Internet haute vitesse sont essentiels dans une société moderne comme celle du Québec. L'accès à des services Internet performants, fiables et abordables est au cœur du développement économique et social des communautés. Les travaux financés par l'Opération haute vitesse Canada-Québec sont un élément clé du virage numérique du Québec et favoriseront l'accès à la télémédecine, l'éducation à distance, le divertissement, la vente en ligne et le télétravail.

Citations :

« Le projet de Vidéotron permettra d'offrir Internet haute vitesse à des foyers de ma circonscription qui n'y ont pas encore accès, et ce, d'ici septembre 2022. C'est un pas de plus vers l'atteinte de notre objectif d'offrir des services fiables, performants et abordables à tous les Québécois. »

Caroline Proulx, ministre québécoise du Tourisme et ministre responsable de la région

de Lanaudière et de la région du Bas-Saint-Laurent

« La pandémie nous a démontré à quel point Internet est essentiel au télétravail, à l'enseignement à distance ou tout simplement au maintien du contact avec les proches. Le gouvernement contribue financièrement au déploiement d'infrastructures robustes afin de faire du Québec un leader en matière de connectivité. »

Gilles Bélanger, adjoint parlementaire du premier ministre du Québec (volet Internet haute vitesse)

« La pandémie de la COVID-19 a démontré qu'il n'a jamais été aussi important de connecter tous les Québécoises et Québécois à Internet haute vitesse. C'est pourquoi notre gouvernement investit pour connecter les foyers et les entreprises des régions des Laurentides et de Lanaudière d'ici l'automne 2022. Avec cette annonce, et grâce à notre bonne collaboration avec le gouvernement du Québec, nous augmentons le potentiel de croissance économique et contribuons à améliorer la qualité de vie des Québécoises et Québécois des quatre coins du Québec. »

Stéphane Lauzon, secrétaire parlementaire de la ministre fédérale des Aînés

« C'est une excellente nouvelle pour Mirabel. C'est incroyable qu'en 2021, des citoyens de ma circonscription, si près de la métropole, n'aient pas encore accès à Internet haute vitesse. Avec cet investissement, nous nous assurons de remédier à la situation. »

Sylvie d'Amours, députée québécoise de Mirabel

« C'est une grande fierté pour Vidéotron d'avoir été choisie pour connecter massivement les régions des Laurentides et de Lanaudière à Internet haute vitesse. L'essor des régions du Québec nous a toujours été cher et nous y serons plus présents que jamais. Ces 1 560 nouveaux foyers pourront bénéficier de ce qui se fait de mieux en matière de télécommunications, au meilleur service, ainsi qu'aux meilleurs prix. »

Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor

Faits saillants :

Le 9 mars dernier, le gouvernement du Québec a annoncé qu'il portait à plus de 1 milliard de dollars son budget pour accélérer le branchement de milliers de foyers à Internet haute vitesse.

Le 22 mars 2021, les gouvernements du Québec et du Canada ont lancé l'Opération haute vitesse. Les volets Régions branchées et Éclair I visent 148 000 foyers, pour un investissement commun de 826,3 millions de dollars. Le volet Éclair II, lancé le 21 juillet, vise 18 200 nouveaux foyers supplémentaires, en plus d'accélérer le déploiement vers 34 500 foyers couverts par des rondes antérieures de financement, pour un investissement de 94 millions de dollars. Tous les projets financés par l'Opération haute vitesse doivent être terminés pour septembre 2022.

Le gouvernement du Canada a alloué des milliards de dollars à l'infrastructure Internet des régions rurales et éloignées, ce qui comprend une somme de 2,75 milliards de dollars au titre du Fonds pour la large bande universelle, dont 1 milliard de dollars qui proviennent de son Budget 2021.

