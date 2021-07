Opération haute vitesse - Une somme de 4,47 M$ pour donner accès à Internet haute vitesse à plus de 300 foyers de la MRC de La Haute-Côte-Nord d'ici septembre 2022

QUÉBEC, le 21 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Grâce à un investissement total de 4,47 millions de dollars, réalisé par l'entremise de l'Opération haute vitesse Canada-Québec, 310 foyers de la municipalité régionale de comté de La Haute-Côte-Nord auront accès aux services Internet haute vitesse de Vidéotron d'ici septembre 2022.

La ministre fédérale du Revenu national et députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine, Mme Diane Lebouthillier, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, l'adjoint parlementaire du premier ministre du Québec (volet Internet haute vitesse), M. Gilles Bélanger, ainsi que le président et chef de la direction de Québecor, M. Pierre Karl Péladeau, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Vidéotron recevra une somme de 4,23 millions de dollars pour soutenir le déploiement des services Internet haute vitesse dans la région. Le coût total du projet s'élève à 4,47 millions de dollars. Les investissements annoncés accéléreront le déploiement d'infrastructures fiables et performantes dans les municipalités suivantes :

MRC de La Haute-Côte-Nord : Les Bergeronnes Les Escoumins Sacré-Cœur Tadoussac

Vidéotron procéde actuellement à l'inventaire des territoires visés pour confirmer le nombre exact de foyers qui n'ont actuellement pas accès à Internet haute vitesse et qui seront ainsi couverts par le déploiement des services.

Les services Internet haute vitesse sont essentiels dans une société moderne comme celle du Québec. L'accès à des services Internet performants, fiables et abordables est au cœur du développement économique et social des communautés. Les projets financés par l'Opération haute vitesse Canada-Québec sont un élément clé du virage numérique du Québec et favoriseront l'accès à la télémédecine, l'éducation à distance, le divertissement, la vente en ligne et le télétravail.

Citations :

« C'est une excellente nouvelle pour la Côte-Nord et pour l'ensemble de la ruralité au Québec. La pandémie nous a démontré à quel point l'accès à Internet haute vitesse est devenu essentiel pour nos communautés, non seulement pour rapprocher virtuellement les gens, mais aussi pour le travail, les études et le commerce. Notre gouvernement comprend qu'il est urgent et vital de brancher les régions québécoises et canadiennes. Nous sommes fiers de prendre part à cet important chantier et nous continuerons d'investir et de travailler en partenariat avec le gouvernement du Québec, afin que chaque foyer ait accès à Internet haute vitesse. »

Diane Lebouthillier, ministre fédérale du Revenu national et députée

de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine

« Qu'on soit jeune de corps ou de cœur, entrepreneur, aventurier, étudiant ou artiste, l'accès à des services d'Internet haute vitesse est essentiel, à cette ère numérique, pour créer et maintenir des liens, que ce soit avec nos familles et amis, avec des collaborateurs ou avec le reste du monde. Le projet annoncé aujourd'hui est une action de plus pour soutenir le développement de la Côte-Nord et profitera à toute la population de la MRC et à ceux qui viendront s'y établir. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Construire un réseau Internet haute vitesse, sur un territoire aussi vaste que celui de la Côte-Nord, est un défi de taille. Heureusement, nous pouvons compter sur des partenaires comme Vidéotron, qui détiennent une solide expertise en la matière. Des communautés branchées pourront pleinement participer au développement économique de la région. »

Gilles Bélanger, adjoint parlementaire du premier ministre du Québec (volet Internet haute vitesse)

« Dès septembre 2022, des centaines de familles et d'entreprises de la Côte-Nord pourront finalement se brancher à un réseau ultraperformant pour travailler, étudier ou simplement se rapprocher des leurs familles et amis. Je ressens une immense fierté de voir les équipes de Vidéotron prendre part à cette opération de déploiement sans précédent, au profit des régions du Québec. »

Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor

Faits saillants :

Le 9 mars dernier, le gouvernement du Québec a annoncé qu'il portait à plus de 1 milliard de dollars son budget pour accélérer le branchement de milliers de foyers québécois à Internet haute vitesse.

L'Opération haute vitesse Canada-Québec assurera la couverture de 148 000 foyers, notamment par des ententes sans précédent avec six des plus grandes compagnies de télécommunications. Cela est possible grâce à un investissement, à parts égales, de 826,3 millions de dollars des gouvernements du Canada et du Québec.

et du Québec. Le gouvernement du Canada a alloué des milliards de dollars à l'infrastructure Internet des régions rurales et éloignées, ce qui comprend une somme de 2,75 milliards de dollars au titre du Fonds pour la large bande universelle, dont 1 milliard de dollars qui proviennent de son Budget 2021.

SOURCE Cabinet du premier ministre

