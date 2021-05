Opération haute vitesse - Une somme de 112 M$ pour donner accès à Internet haute vitesse à plus de 18 000 foyers en Outaouais d'ici septembre 2022

QUÉBEC, le 4 mai 2021 /CNW Telbec/ - Grâce à un investissement total de 112 millions de dollars, réalisé par l'entremise de l'Opération haute vitesse Canada-Québec, 18 200 foyers de la région de l'Outaouais auront accès aux services Internet haute vitesse d'ici septembre 2022. Les projets seront mis en œuvre par Cogeco et Xplornet.

Le ministre québécois de la Famille, ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau, M. Mathieu Lacombe, le député fédéral de Pontiac et secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, M. William Amos, le député fédéral d'Argenteuil-La Petite-Nation et secrétaire parlementaire de la ministre des Aînés, M. Stéphane Lauzon, l'adjoint parlementaire du premier ministre du Québec pour le volet Internet haute vitesse, M. Gilles Bélanger, le député de Gatineau, M. Robert Bussière, la directrice générale pour le Québec et vice-présidente de la programmation et des relations avec les communautés chez Cogeco, Mme Johanne Hinse, ainsi que le vice-président pour le Québec de Xplornet, M. Charles Beaudet, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Pour déployer les services Internet haute vitesse en Outaouais, Cogeco recevra une somme de 23,8 millions de dollars, en vue de couvrir 2 890 foyers. La valeur totale du projet est de 26,5 millions de dollars. De son côté, Xplornet obtiendra un financement de 57,5 millions de dollars afin de couvrir 15 310 foyers, pour un projet d'une valeur totale de 85,5 millions de dollars. Les investissements annoncés accéléreront le déploiement d'infrastructures fiables et performantes dans les municipalités visées, dont la liste est présentée en annexe. Au cours des prochaines semaines, Cogeco et Xplornet procéderont à l'inventaire de ces territoires pour s'assurer qu'aucun foyer ne sera laissé sans service.

Les services Internet haute vitesse sont à présent considérés comme essentiels dans une société moderne comme celle du Québec. L'accès à des services Internet performants, fiables et abordables est au cœur du développement économique et social des communautés. Les projets financés par l'Opération haute vitesse Canada-Québec sont un élément clé du virage numérique du Québec et favoriseront l'accès à la télémédecine, l'éducation à distance, le divertissement, la vente en ligne et le télétravail.

Citations :

« L'annonce du déploiement du service Internet haute vitesse en Outaouais, par Xplornet et Cogeco, est une excellente nouvelle pour notre région. Les investissements annoncés sont sans précédents et cela démontre à quel point le déploiement d'Internet haute vitesse en région est une priorité pour le gouvernement du Québec. C'est clairement un service devenu essentiel non seulement pour assurer le développement économique des régions, mais aussi pour soutenir la vitalité de nos communautés. En temps de pandémie, les besoins sont plus criants que jamais et je suis fier des avancés de notre gouvernement. Je remercie Xplornet et Cogeco de leur collaboration dans l'atteinte de cet objectif ambitieux de brancher tous les foyers de l'Outaouais avant septembre 2022. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille, ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau

« La pandémie de COVID-19 a démontré qu'il n'a jamais été aussi important de connecter tous les Québécoises et Québécois à Internet haute vitesse. C'est pourquoi notre gouvernement investit pour connecter les foyers et les entreprises de l'Outaouais d'ici septembre 2022. Avec cette annonce historique, et grâce à notre bonne collaboration avec le gouvernement du Québec, nous augmentons le potentiel de croissance économique et contribuons à améliorer la qualité de vie des Québécoises et Québécois vivant en région. »

William Amos, député fédéral de Pontiac et secrétaire parlementaire du ministre

de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« C'est une excellente nouvelle pour la région de l'Outaouais et pour l'ensemble de la ruralité au Québec. La pandémie nous a démontré à quel point l'accès à Internet haute vitesse est devenu essentiel pour nos communautés, non seulement pour rapprocher virtuellement les gens, mais aussi pour le travail, les études et le commerce. Le gouvernement du Canada comprend qu'il est urgent et vital de brancher les régions québécoises et canadiennes. Nous sommes fiers de prendre part à cet important chantier et nous continuerons d'investir et de travailler en partenariat avec le gouvernement du Québec, afin que chaque foyer ait accès à Internet haute vitesse. »

Stéphane Lauzon, député fédéral d'Argenteuil-La Petite-Nation et secrétaire parlementaire de la ministre des Aînés

« Notre objectif est ambitieux et l'annonce d'aujourd'hui est un autre pas dans la bonne direction afin d'offrir des services Internet haute vitesse fiables et performants en Outaouais d'ici septembre 2022. Je remercie Xplornet et Cogeco d'avoir accepté de relever ce défi. C'est tous ensemble que nous arriverons à faire du Québec un chef de file en matière de connectivité. »

Gilles Bélanger, adjoint parlementaire du premier ministre du Québec (volet Internet haute vitesse)

« Je me réjouis de cette annonce, qui permettra à la population de ma région de bénéficier d'un service Internet rapide, robuste et de première qualité. Aujourd'hui, plus que jamais, l'accès à Internet haute vitesse est crucial pour le développement économique et social de nos communautés. Les investissements majeurs que nous effectuons ensemble, le Canada et le Québec, en partenariat avec les entreprises Xplornet et Cogeco, sont la preuve de notre volonté de respecter notre engagement d'offrir l'accès à ce service à tous les foyers du Québec. »

Robert Bussière, député de Gatineau

« Depuis sa création, Cogeco a toujours eu à cœur de servir ses communautés et de contribuer à leur vitalité économique et sociale. Nous sommes ravis et privilégiés de participer à ce projet d'envergure majeure pour nos citoyens en régions. Nos équipes sont d'ailleurs déjà mobilisées pour le déploiement. Nous sommes déterminés à accélérer l'expansion de notre réseau robuste, dans les délais prévus, afin de contribuer à l'objectif de cette opération, soit de connecter 100 % du territoire québécois d'ici l'automne 2022. »

Johanne Hinse, directrice générale pour le Québec et vice-présidente de la programmation et des relations avec les communautés chez Cogeco

« Xplornet est fier d'avoir été sélectionné pour la réalisation de trois projets distincts dans la région, reflétant notre forte capacité à réaliser rapidement des projets ruraux de grande envergure. Nous remercions les gouvernements du Canada et du Québec de leur confiance et nous avons très hâte de commencer les travaux en Outaouais. »

Charles Beaudet, vice-président pour le Québec de Xplornet

Faits saillants :

L'Opération haute vitesse est une initiative commune des gouvernements du Canada et du Québec. Une somme de 826,3 millions de dollars est investie pour soutenir la réalisation du déploiement des services Internet haute vitesse vers 148 000 foyers, notamment grâce à des ententes sans précédent avec six des plus grandes compagnies de télécommunications.

et du Québec. Une somme de 826,3 millions de dollars est investie pour soutenir la réalisation du déploiement des services Internet haute vitesse vers 148 000 foyers, notamment grâce à des ententes sans précédent avec six des plus grandes compagnies de télécommunications. Le gouvernement du Canada a alloué des milliards de dollars à l'infrastructure Internet des régions rurales et éloignées, ce qui comprend une somme de 2,75 milliards de dollars au titre du Fonds pour la large bande universelle, dont 1 milliard de dollars qui proviennent du Budget 2021.

Annexe : Opération haute vitesse Canada-Québec - liste des municipalités visées par les projets de Cogeco et Xplornet

Projets de Cogeco

MRC de La Vallée-

de-la-Gatineau : Low



MRC des Collines-

de-l'Outaouais : Chelsea La Pêche L'Ange-Gardien Notre-Dame-de-la-Salette Pontiac Val-des-Monts



MRC de Papineau Boileau

Projets de Xplornet

MRC de La Vallée-

de-la-Gatineau : Aumond Blue Sea Bois-Franc Bouchette Cayamant Déléage Egan-Sud Gracefield Kazabazua Kitigan Zibi Lac-Pythonga Lac-Sainte-Marie Maniwaki Messines Montcerf-Lytton Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau



MRC des Collines-

de-l'Outaouais : Pontiac



MRC de Papineau Boileau Bowman Chénéville Duhamel Lac-des-Plages Lac-Simon Montebello Montpellier Namur Notre-Dame-de-Bonsecours Notre-Dame-de-la-Paix Papineauville Plaisance Ripon Saint-André-Avellin Saint-Émile-de-Suffolk Saint-Sixte Val-des-Bois



MRC de Pontiac Alleyn-et-Cawood Bristol Bryson Campbell's Bay Clarendon Fort-Coulonge L'Île-du-Grand-Calumet Litchfield Mansfield-et-Pontefract Otter Lake Portage-du-Fort Shawville Thorne Waltham

