Les fournisseurs de service Internet, petits et grands, utilisent avec succès le processus d'accès accéléré aux infrastructures développé par Bell et ses partenaires pour mener à bien le projet

Toutefois, à un an de la date de livraison du projet, plusieurs fournisseurs de services Internet doivent accélérer leur déploiement pour rencontrer la date butoir du 30 septembre 2022

MONTRÉAL, le 28 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Alors que la livraison du projet Opération haute vitesse doit être complétée d'ici un an, Bell réaffirme que l'ensemble des solutions mises en place pour collaborer avec les fournisseurs de services Internet (FSI) annoncées en mars 2021 portent fruit. En prévision de cet immense chantier, Bell avait mis en place de nombreuses ressources pour accompagner et former les FSI et ainsi faciliter leur travail. Cependant, Bell tient à partager des préoccupations quant à la réalisation complète du projet d'ici l'échéance prévue, soit septembre 2022.

Malgré que la plupart des FSI impliqués prennent le processus au sérieux et ont accéléré leurs demandes d'accès aux infrastructures, plusieurs rencontrent des défis importants qui pourraient avoir des répercussions sur la livraison du projet. En date d'aujourd'hui, à un an de la date butoir du 30 septembre 2022, de nombreux FSI sont loin d'avoir atteint le rythme nécessaire pour les demandes d'accès. En fait, Bell a reçu à peine la moitié des demandes exigées jusqu'ici dans les ententes signées avec le gouvernement du Québec. Bien que la cadence s'améliore depuis peu, un retard très difficile à reprendre a déjà été accumulé au cours des cinq premiers mois de l'opération.

Bell tient le gouvernement informé des progrès des demandes d'accès aux infrastructures de façon hebdomadaire et offre une collaboration de tous les instants pour encadrer les FSI qui éprouvent un retard.

« Nous remercions les fournisseurs de services Internet qui travaillent déjà à réaliser le chantier de l'Opération haute vitesse. Le processus coordonné d'octroi des permis d'accès aux infrastructures fonctionne très bien, mais la cadence de demande de permis n'est pas au rendez-vous, a déclaré Karine Moses, présidente, direction du Québec, Bell. L'échéancier serré prévu aux ententes pour le déploiement complet de l'Internet haute vitesse entraîne des défis de taille, aggravés par une pénurie de main-d'œuvre spécialisée, comme les planteurs de poteaux et autres professionnels qualifiés au cœur des travaux d'infrastructure nécessaires, en plus des conséquences de la crise de la COVID-19 sur la chaîne d'approvisionnement. Cela ne fait que souligner davantage la nécessité pour les FSI impliqués de respecter la cadence exigée, sans quoi nous risquons d'être collectivement confrontés à la perspective malheureuse de voir l'échéance de l'Opération haute vitesse repoussée significativement. »

L'Opération haute vitesse repose sur un investissement sans précédent qui vise à offrir des connexions Internet large bande aux résidents et aux entreprises partout au Québec, à laquelle participent les gouvernements du Québec et du Canada, des FSI de toute taille, des propriétaires d'infrastructure comme Bell, Hydro-Québec et TELUS, des travailleurs qualifiés à l'échelle de la province ainsi que de nombreux fournisseurs de services et d'équipement.

À propos de Bell

Fondée à Montréal en 1880, Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada. Elle fournit un ensemble évolué de services sans fil, de télévision, Internet, médias et de communications d'affaires large bande partout au pays. Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca ou BCE.ca .

Dans le cadre de Mieux pour tous , nous investissons dans un meilleur aujourd'hui et un avenir meilleur en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités, tout en nous engageant à respecter les normes environnementales, sociales et de gouvernance les plus élevées. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause et par le versement de dons importants pour les soins communautaires et l'accès à ces derniers, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause .

Questions des médias :

Caroline Audet

514 391-9794

[email protected]

@Bell_Nouvelles

SOURCE Bell Canada

Liens connexes

https://www.bell.ca/