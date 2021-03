Opération haute vitesse Canada-Québec - Un plan accéléré pour brancher les régions, salué par l'UMQ

MONTRÉAL, le 22 mars 2021 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) accueille positivement l'annonce faite aujourd'hui par le premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau, et le premier ministre du Québec, monsieur François Legault, qui vise à brancher près de 150 000 foyers à Internet haute vitesse d'ici septembre 2022.

« L'investissement de 826,3 millions $ annoncé aujourd'hui, combiné à l'imposition d'exigences de performance aux fournisseurs, permettront de brancher rapidement toutes les régions et de stimuler l'économie de nos milieux. Nous saluons le leadership des gouvernements du Canada et du Québec dans ce dossier et nous leur offrons notre entière collaboration pour mener à bien ce grand chantier », a déclaré monsieur Daniel Côté, premier vice-président de l'UMQ et maire de Gaspé.

« Le manque d'accès à Internet haute vitesse est un enjeu amplifié par la crise sanitaire de la COVID-19. Dans toutes les régions, nous avons vu que l'absence de connexion de qualité représentait non seulement un frein au développement économique et social de nos milieux, mais affectait aussi le télétravail et le maintien à niveau des enfants qui doivent faire l'école à la maison. Aujourd'hui, les gouvernements démontrent l'urgence de régler la situation. C'est une excellente nouvelle », a ajouté le président du Caucus des municipalités locales de l'UMQ et maire de Saint-Donat, monsieur Joé Deslauriers.

Rappelons que, lors des consultations prébudgétaires, l'UMQ a notamment demandé au gouvernement du Québec d'accélérer les investissements nécessaires pour permettre à l'ensemble des municipalités du Québec situées dans les régions éloignées et communautés autochtones d'avoir accès à une couverture Internet haute vitesse et une couverture cellulaire à large bande, à un coût abordable et comparable.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Renseignements: Patrick Lemieux, Conseiller aux communications et aux relations médias, T. 514 282-7700, poste 279, C. 438 827-4560, [email protected]

Liens connexes

http://www.umq.qc.ca