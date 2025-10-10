Inventaire de la population de dorés au lac Louise

SHERBROOKE, QC, le 10 oct. 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) annonce la tenue de travaux de recherche au lac Louise, situé dans la municipalité de Weedon, cet automne. Un inventaire de la population de dorés sera réalisé dans la semaine du 14 octobre 2025.

Cette étude permettra d'évaluer l'état de la population de dorés en mesurant divers paramètres biologiques selon un protocole scientifique normalisé. L'analyse des résultats permettra d'évaluer l'efficacité des modalités de gestion actuelles pour la pêche récréative. Les résultats guideront la prise de décisions pour favoriser une abondance de poissons adéquate et assurer une bonne qualité de pêche.

Appel à la collaboration

La collaboration de tous les utilisateurs du lac Louise est sollicitée pour assurer le maintien de l'intégrité des équipements scientifiques utilisés et favoriser la réussite de l'étude. Il est demandé de ne pas circuler entre les bouées ni de s'en approcher. Des filets maillants seront installés à divers endroits et à différentes profondeurs dans le lac. Ces équipements seront identifiés par des bouées blanches flottantes portant l'inscription « MELCCFP ».

Le Ministère invite les citoyens à poursuivre leur engagement envers la protection de la faune en signalant tout acte de braconnage ou comportement nuisible aux habitats ou au milieu naturel.

