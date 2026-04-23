Opération de vaccination des animaux sauvages en Estrie et en Montérégie : le Ministère en action pour lutter contre la rage du raton laveur au Québec

QUÉBEC, le 23 avril 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs informe la population de l'Estrie et de la Montérégie qu'il procédera à une opération de distribution d'appâts vaccinaux du 27 avril au 10 mai 2026. Cette opération de vaccination vise à immuniser les ratons laveurs, les mouffettes et les renards contre la rage. L'objectif est de freiner la propagation de la maladie après la découverte de plusieurs cas chez des ratons laveurs au Québec depuis décembre 2024.

Pendant cette période, les équipes du Ministère parcourront un territoire de près de 2 500 km² touchant 55 municipalités de l'Estrie et de la Montérégie. Plus de 206 000 appâts vaccinaux seront distribués manuellement dans les milieux fréquentés par les ratons laveurs, soit les berges des cours d'eau, les bordures des champs et des installations agricoles, les bâtiments abandonnés et les abords des poubelles.

L'appât vaccinal ressemble à un sachet de ketchup verdâtre ou à un ravioli vert kaki, et il dégage une odeur sucrée attirante pour les espèces visées. En raison de sa couleur, il se confond avec l'environnement et il est difficile à repérer pour l'humain. L'appât vaccinal ne contient pas de virus actif et ne peut pas transmettre la rage. Pour savoir quoi faire en présence d'un appât vaccinal, consultez le site Québec.ca à la section Si vous trouvez un appât vaccinal.

Modifications apportées à la zone de surveillance rehaussée

En raison de la progression des cas de rage vers le nord, 21 municipalités ont été ajoutées à la zone de surveillance rehaussée, dont trois sont situées dans la région du Centre-du-Québec, qui fait désormais partie des régions sous surveillance. En revanche, 16 municipalités de l'est de l'Estrie ont été retirées de la zone puisque le risque d'y trouver des cas de rage du raton laveur est maintenant considéré comme faible.

Pour contribuer aux efforts de lutte contre la rage du raton laveur au Québec, la population de l'Estrie, de la Montérégie et du Centre-du-Québec est invitée à signaler les ratons laveurs, les mouffettes et les renards morts ou qui semblent désorientés, blessés, anormalement agressifs ou encore paralysés, en appelant au 1 877 346-6763 ou en remplissant le formulaire en ligne.

La rage peut être évitée en adoptant des comportements sécuritaires

Si vous avez été mordu ou griffé par un animal ou que vous avez été en contact avec sa salive, nettoyez la plaie (même si elle est en apparence mineure) avec de l'eau et du savon pendant 10 à 15 minutes, puis communiquez rapidement avec Info-Santé 811 afin d'obtenir le suivi médical adéquat. S'il s'agit d'un animal domestique, notez les coordonnées de son propriétaire pour que celui-ci fasse évaluer le risque que l'animal soit porteur de la rage.

Consultez un vétérinaire pour faire vacciner vos animaux domestiques contre la rage, maintenir leur vaccination à jour et déterminer le risque qu'ils aient été infectés s'ils ont été en contact avec un animal sauvage ou s'ils présentent des signes suspects de rage.

Respectez l'ensemble des consignes afin de prévenir la rage et de vous protéger.

Faits saillants :

La rage est une maladie contagieuse et mortelle qui peut affecter tous les mammifères, ce qui signifie qu'elle peut se transmettre d'un animal infecté à l'humain.

Il est interdit de déplacer ou de relocaliser les ratons laveurs, les mouffettes rayées, les renards gris et roux ainsi que les coyotes et leurs hybrides, lorsqu'ils sont vivants, sur le territoire des municipalités situées dans des secteurs où des cas de rage du raton laveur ont été confirmés.

Il est normal que des cas de rage soient encore détectés malgré les opérations de vaccination réalisées depuis 2024. Plusieurs années consécutives de vaccination sont nécessaires pour éliminer la maladie, et les animaux sont immunisés contre la rage quatre à six semaines après avoir consommé l'appât vaccinal. L'efficacité de ce type d'intervention est toutefois bien démontrée.

Depuis la détection du premier cas en 2006, le Québec dispose d'un plan de lutte contre la rage du raton laveur. Les interventions réalisées dans le cadre de ce plan sont basées sur les recommandations d'un comité d'experts. De plus, elles sont entérinées par un comité interministériel composé de membres du ministère de la Santé et des Services sociaux, du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

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