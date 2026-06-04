Opération de type « capturer-vacciner-relâcher » en Montérégie : le Ministère intensifie ses actions pour lutter contre la rage du raton laveur au Québec

QUÉBEC, le 4 juin 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs intensifie ses efforts de vaccination contre la rage du raton laveur en Montérégie et met en place une opération d'envergure de type « capturer-vacciner-relâcher » afin de limiter les risques de propagation de la maladie vers les zones urbaines de la couronne sud de Montréal, à la suite de cas détectés dans les MRC de la Vallée-du-Richelieu et de Rouville ainsi qu'à l'ouest de la rivière Richelieu.

L'intervention, qui consiste à capturer des ratons laveurs et des mouffettes à l'aide de cages, à les vacciner, puis à les relâcher sur place, se déroulera du 8 au 23 juin 2026. Le travail sera réalisé par des techniciens de la faune et par des professionnels du piégeage et de la santé animale, dans un secteur d'environ 750 km² touchant 32 municipalités de la Montérégie.

Pour assurer le succès de l'opération, les citoyens des municipalités touchées sont invités à respecter les recommandations suivantes :

Gardez vos animaux domestiques à l'intérieur ou sous surveillance pour éviter qu'ils soient capturés dans des cages;

Ne vous approchez pas des cages et ne tentez jamais de libérer un animal capturé. Nos équipes se chargeront de libérer les animaux capturés lors de leur visite journalière.

La rage peut être évitée en adoptant des comportements sécuritaires

Si vous avez été mordu ou griffé par un animal ou que vous avez été en contact avec sa salive, nettoyez la plaie (même si elle est en apparence mineure) avec de l'eau et du savon pendant 10 à 15 minutes, puis communiquez rapidement avec Info-Santé 811 afin d'obtenir le suivi médical adéquat. S'il s'agit d'un animal domestique, notez les coordonnées de son propriétaire pour que celui-ci fasse évaluer le risque que l'animal soit porteur de la rage.

Consultez un vétérinaire pour faire vacciner vos animaux domestiques contre la rage, maintenir leur vaccination à jour et déterminer le risque qu'ils aient été infectés s'ils ont été en contact avec un animal sauvage ou s'ils présentent des signes suspects de rage.

Respectez l'ensemble des consignes afin de prévenir la rage et de vous protéger.

Faits saillants :

Les cages utilisées respectent les normes internationales en matière de piégeage et sont vérifiées quotidiennement.

Afin de faciliter le travail des équipes en cas de recapture, les animaux sauvages vaccinés dans le cadre de cette opération seront identifiés à l'aide d'une étiquette à l'oreille et d'une peinture non toxique qui disparaît avec le temps.

La rage est une maladie contagieuse et mortelle qui peut affecter tous les mammifères, ce qui signifie qu'elle peut se transmettre d'un animal infecté à l'humain.

Il est interdit de déplacer ou de relocaliser les ratons laveurs, les mouffettes rayées, les renards gris et roux ainsi que les coyotes et leurs hybrides, lorsqu'ils sont vivants, sur le territoire des municipalités situées dans des secteurs où des cas de rage du raton laveur ont été confirmés.

Plusieurs années de vaccination sont nécessaires pour éliminer la maladie. Les animaux sont immunisés contre la rage de quatre à six semaines après avoir été vaccinés. L'efficacité de ce type d'intervention est toutefois bien démontrée.

Depuis la détection du premier cas en 2006, le Québec dispose d'un plan de lutte contre la rage du raton laveur. Les interventions réalisées dans le cadre de ce plan sont basées sur les recommandations d'un comité d'experts. De plus, elles sont entérinées par un comité interministériel composé de membres du ministère de la Santé et des Services sociaux, du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

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