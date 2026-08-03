Opération de vaccination des animaux sauvages en Estrie, en Montérégie, au Centre-du-Québec et dans les parcs de la région de Montréal : le Ministère poursuit la lutte contre la rage du raton laveur au Québec

QUÉBEC, le 3 août 2026 /CNW/ -- Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs avise la population de l'Estrie, de la Montérégie, du Centre-du-Québec et de Montréal qu'il procédera à une opération de distribution d'appâts vaccinaux du 3 août au 13 septembre 2026. Cette opération de vaccination vise à poursuivre les efforts déployés pour immuniser les ratons laveurs, les mouffettes et les renards, particulièrement les jeunes de l'année, contre la rage. À cette période de la saison, les jeunes ratons laveurs composent plus de 45 % de la population et ils sont assez grands pour croquer l'appât vaccinal et être immunisés.

Pendant cette période, les équipes du Ministère parcourront un territoire de 5 500 km² pour épandre près de 815 000 appâts vaccinaux dans les zones boisées, sur les berges des cours d'eau, en bordure des champs agricoles et des bâtiments abandonnés, et aux abords des poubelles. La distribution d'appâts vaccinaux se fera à la main. Au total, 111 municipalités seront touchées, soit deux en Estrie, 97 en Montérégie et 12 au Centre-du-Québec, ainsi que neuf parcs de la région de Montréal.

L'appât vaccinal ressemble à un sachet de ketchup verdâtre ou à un ravioli vert kaki, et il dégage une odeur sucrée attirante pour les espèces visées. En raison de sa couleur, il se confond avec l'environnement et il est difficile à repérer pour l'humain. Son enveloppe est conçue pour résister aux intempéries et à l'impact du largage aérien. Pour savoir quoi faire en présence d'un appât vaccinal, on peut consulter le site Québec.ca à la section « Si vous trouvez un appât vaccinal ».

La rage peut être évitée en adoptant des comportements sécuritaires

Si vous avez été mordu ou griffé par un animal ou que vous avez été en contact avec sa salive, nettoyez la plaie (même si elle est en apparence mineure) avec de l'eau et du savon pendant 10 à 15 minutes, puis communiquez rapidement avec Info-Santé 811 afin d'obtenir le suivi médical adéquat. S'il s'agit d'un animal domestique, notez les coordonnées de son propriétaire pour que celui-ci fasse évaluer le risque que l'animal soit porteur de la rage.

Consultez un vétérinaire pour faire vacciner vos animaux domestiques contre la rage, maintenir leur vaccination à jour et déterminer le risque qu'ils aient été infectés s'ils ont été en contact avec un animal sauvage ou s'ils présentent des signes suspects de rage.

Respectez l'ensemble des consignes afin de prévenir la rage et de vous protéger.

Faits saillants :

La rage est une maladie contagieuse et mortelle qui peut affecter tous les mammifères, ce qui signifie qu'elle peut se transmettre d'un animal infecté à l'humain.

Il est interdit de déplacer ou de relocaliser les ratons laveurs, les mouffettes rayées, les renards gris et roux ainsi que les coyotes et leurs hybrides, lorsqu'ils sont vivants, sur le territoire des municipalités situées dans des secteurs où des cas de rage du raton laveur ont été confirmés.

Plusieurs années de vaccination sont nécessaires pour éliminer la maladie. Les animaux sont immunisés contre la rage de quatre à six semaines après avoir été vaccinés. L'efficacité de ce type d'intervention est toutefois bien démontrée.

Depuis avril 2026, plus de 246 000 appâts vaccinaux ont été distribués. En outre, plus de 3 800 animaux ont été vaccinés lors des opérations de type « capturer-vacciner-relâcher ».

Une opération d'épandage d'appâts vaccinaux par largage aérien aura lieu en septembre pour compléter l'opération.

Depuis la détection du premier cas en 2006, le Québec dispose d'un plan de lutte contre la rage du raton laveur. Les interventions réalisées dans le cadre de ce plan sont basées sur les recommandations d'un comité d'experts. De plus, elles sont entérinées par un comité interministériel composé de membres du ministère de la Santé et des Services sociaux, de Santé Québec, du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

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