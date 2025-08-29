Opération couverture cellulaire : activation de 11 nouveaux sites cellulaires en Mauricie

ST-JOSEPH-DE-MÉKINAC, QC, le 29 août 2025 /CNW/ - Le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Gilles Bélanger, a annoncé aujourd'hui l'activation de 11 nouveaux sites cellulaires en Mauricie lors d'une conférence de presse. Pour l'occasion, il était accompagné de la députée de Laviolette-Saint-Maurice, Marie-Louise Tardif, ainsi que des représentants de Vidéotron et d'ECOTEL, les opérateurs cellulaires.

Le financement pour la construction de ces sites cellulaires a entièrement été réalisé par le gouvernement du Québec dans le cadre de l'Étape 2 de l'Opération couverture cellulaire. Débutée en 2024, cette deuxième phase prévoit 118 sites cellulaires additionnels répartis dans 11 régions administratives, pour un investissement total de 186,4 M$ entièrement financé par le gouvernement du Québec, à l'exception de projets spécifiques.

L'ajout de ces 11 sites cellulaires porte à 44 le nombre de sites cellulaires mis en service dans le cadre de l'Opération couverture cellulaire.

Plusieurs autres sites cellulaires sont en cours de construction afin de renforcer la sécurité publique et d'accroître la vitalité des régions en contribuant à leur développement socioéconomique de façon durable.

Citations :

« L'activation de ces nouveaux sites cellulaires représente une amélioration significative de la qualité de vie des citoyennes et des citoyens de la Mauricie. En contribuant à l'élargissement de la couverture cellulaire sur l'ensemble du territoire québécois, le gouvernement du Québec renforce la sécurité ainsi que l'attractivité économique, sociale et touristique des régions. »

Gilles Bélanger, ministre de la Cybersécurité et du Numérique

« La mise en service de cette tour cellulaire dans le secteur Saint-Joseph-de-Mékinac représente une autre importante étape par rapport à l'amélioration de la qualité de vie et de la sécurité dans ma circonscription. Dans mes bureaux, de nombreux citoyens m'ont exprimé leurs préoccupations au sujet de la desserte cellulaire. Je porte votre voix : sachez que votre gouvernement est déterminé à relever le défi d'une couverture complète à travers le Québec d'ici au 31 décembre 2026. »

Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice

Faits saillants :

Dans le cadre de l'Opération couverture cellulaire, le gouvernement du Québec finance, en tout ou en partie, la construction de 202 sites cellulaires additionnels sur le territoire du Québec.

Selon les projections du ministère de la Cybersécurité et du Numérique, les étapes 1 et 2 de l'Opération couverture cellulaire devraient être terminées d'ici à la fin de l'année 2026, selon les technologies disponibles et la capacité de déploiement des fournisseurs de services cellulaires.

Depuis le 1 er avril 2025, la réalisation de l'Opération couverture cellulaire est sous la responsabilité du ministère de la Cybersécurité et du Numérique.

avril 2025, la réalisation de l'Opération couverture cellulaire est sous la responsabilité du ministère de la Cybersécurité et du Numérique. On entend par « site cellulaire » l'emplacement de la station de base où l'on retrouve généralement une tour munie d'antennes reliées à des appareils de contrôle installés dans un petit bâtiment.

Source : Cabinet du ministre de la Cybersécurité et du Numérique