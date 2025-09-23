Le Québec signe une entente de collaboration en matière de cybersécurité avec les autres gouvernements au Canada

KANANASKIS, QC, le 23 sept. 2025 /CNW/ - Dans le cadre du Forum des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables de la confiance numérique et de la cybersécurité, qui s'est tenu les 22 et 23 septembre 2025 à Kananaskis, en Alberta, le gouvernement du Québec a conclu une entente de collaboration en matière de cybersécurité (l'Entente) avec le Centre de la sécurité des télécommunications (CST) ainsi que les gouvernements de l'Ontario, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de l'Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan, de l'Alberta, de Terre-Neuve-et-Labrador, des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et du Nunavut.

La conclusion de cette entente est le fruit du leadership du gouvernement du Québec, qui a mené les travaux.

L'Entente définit les modalités selon lesquelles les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) du Canada ainsi que le CST coopèreront de manière concertée en matière de cybersécurité. Elle établit également le cadre permettant l'échange, entre les parties prenantes, d'informations, de connaissances et d'outils nécessaires pour mettre l'Entente en pratique. Enfin, elle prévoit l'offre de certains services et de l'aide mutuelle. Toutes ces actions poursuivent un but commun : éviter ou réduire les effets négatifs des cyberattaques qui pourraient compromettre la confidentialité, l'intégrité ou la disponibilité des données ou des systèmes informatiques dont chaque gouvernement a la responsabilité.

La signature d'une telle entente s'inscrit dans les priorités de la Stratégie gouvernementale de cybersécurité et du numérique 2024‑2028 du gouvernement du Québec, plus précisément celle visant à accroître les capacités gouvernementales de surveillance des menaces, vulnérabilités et incidents relatifs à la cybersécurité. Grâce aux renseignements qui seront partagés, le gouvernement du Québec brossera un portrait exhaustif de la situation encadrant les menaces et vulnérabilités actuelles.

« L'identification des menaces et des vulnérabilités ainsi que la surveillance des événements de sécurité sont des éléments essentiels à la protection des services publics. Une collaboration plus étroite avec les autres gouvernements au Canada permettra d'anticiper les risques et d'assurer la résilience de nos infrastructures numériques. »

Gilles Bélanger, ministre de la Cybersécurité et du Numérique

