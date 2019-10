Onze pharmaciens reçoivent le titre de Fellow

QUÉBEC, le 23 oct. 2019 /CNW Telbec/ - C'est dans le cadre du gala soulignant le 150e anniversaire de l'Ordre des pharmaciens du Québec, qui se tenait hier au Capitole de Québec, que onze pharmaciens ont reçu le titre de Fellow de l'Ordre des pharmaciens du Québec.

Voici la liste des lauréats 2019 :

Kalliopi Athanasoulias - L'une des pharmaciennes des communautés culturelles les plus connues au Québec. Pour son implication dans le domaine de l'allaitement, pour son courage personnel, sa détermination et sa volonté de toujours faire plus pour ses patients.

Julie Coderre - Pour la référence qu'elle est devenue dans son milieu, la confiance qu'elle a su bâtir avec les médecins et, incidemment, l'ordonnance collective sur la maladie de Lyme qu'elle a contribué à développer dans sa région.

Gilles Gallant - Pour son impressionnante carrière internationale dans le domaine de la recherche en oncologie. Pour l'impact qu'il aura eu sur des milliers de patients grâce au développement de nouvelles indications pour des produits existants et de nouveaux médicaments.

Sylvain Grenier - Pour la carrière exceptionnelle au sein des Forces armées canadiennes, pour son engagement dans la formation de la relève et son leadership soutenu au sein d'organismes nationaux et internationaux.

Chemika Mamodehoussen - Pour son engagement depuis maintenant plus de deux décennies dans sa communauté d'accueil de Sherbrooke-Est. Pour sa générosité auprès de sa collectivité et sa volonté de redonner aux citoyens.

Brigitte Marchand - Une pharmacienne propriétaire d'une classe à part. Pour son engagement social, philanthropique et communautaire, et sa contribution au développement d'une pharmacie axée sur les services cliniques.

Chantal Pharand - Une pionnière des soins pharmaceutiques en cardiologie. Pour son rayonnement national et international. Pour son éthique, son dévouement envers la profession et le développement de la relève.

Félice Saulnier - Une pharmacienne devenue une référence au Québec dans le traitement des troubles liés à l'utilisation des opioïdes. Parce que, grâce à son travail, de nombreuses surdoses mortelles ont très certainement été évitées.

Isabelle Taillon - Une pionnière dans le domaine de l'anticoagulothérapie. Pour sa capacité de générer des consensus et faire en sorte que le pharmacien prenne sa place dans la gestion de ce traitement.

Isabelle Tremblay - Parce qu'elle est à la fois coach, formatrice, initiatrice de projets. Pour son ordonnance collective habilitant les pharmaciens à prescrire l'acide folique et des multivitamines, l'ancêtre de la Loi 41.

En plus de ces dix personnes, le lauréat du prix Louis-Hébert, Monsieur Jean Provost (voir autre communiqué), devient également Fellow de l'Ordre des pharmaciens du Québec.

À propos du titre de Fellow de l'Ordre des pharmaciens du Québec

Le titre de Fellow de l'Ordre des pharmaciens du Québec a été créé afin de reconnaître solennellement le mérite des membres qui se sont dévoués de façon exceptionnelle à la profession ou qui se sont illustrés dans leur carrière ou dans la société par des réalisations notoires dont le mérite a rejailli sur la profession.

À propos de l'Ordre des pharmaciens du Québec

L'Ordre des pharmaciens du Québec a pour mission de veiller à la protection du public en encourageant les pratiques pharmaceutiques de qualité et en faisant la promotion de l'usage approprié des médicaments au sein de la société. Il regroupe plus de 9000 pharmaciens. Plus de 6700 d'entre eux exercent à titre de salarié ou de propriétaire dans près de 1900 pharmacies privées et plus de 1600 pratiquent au sein des établissements publics de santé du Québec. Plus de 800 pharmaciens œuvrent notamment à titre d'enseignant ou pour des organismes publics, associatifs ou communautaires.

