Onze pharmaciens nommés Fellows de l'Ordre des pharmaciens du Québec

MONTRÉAL, le 29 mai 2023 /CNW/ - Bon présage pour le monde de la pharmacie! À l'occasion de la nouvelle édition de la remise des prix de l'Ordre, qui se tenait le 26 mai, à Beaupré, onze pharmaciennes et pharmaciens se sont vu décerner le titre de Fellow de l'Ordre des pharmaciens du Québec.

Les heureux récipiendaires sont :

Nirvishi Jawaheer - Parce que son enseignement, unanimement loué pour son excellence, a contribué à la formation d'une relève passionnée ; parce qu'elle a fait preuve d'un dévouement sans faille envers sa communauté, en particulier dans le cadre de ses fonctions au conseil d'administration du CSSS de la Montagne.

Marie-Josée Lavoie - Pour ses œuvres caritatives visant à améliorer les conditions de vie et d'hospitalisation des patient(e)s dans la communauté de Rimouski. Les personnes souffrant de handicaps, de séropositivité, de déficiences intellectuelles, les enfants malades, tous ceux/celles pour lesquel(le)s elle s'est investie connaissent sa bienveillance.

Simon Lessard - Pour son expertise des maladies respiratoires et son ardeur à partager ce savoir auprès de ses collègues ; pour son ambition à améliorer les pratiques en la matière, et pour les succès remportés au sein de la structure qu'il a fondé, la Clinique des maladies respiratoires de Laval (CMR), dans la lutte pour l'amélioration de l'état de santé de ses patient(e)s.

Nathalie Letarte - Pour son considérable travail académique, aussi bien dans la rédaction de très nombreuses publications relatives à l'oncologie, que dans la formation donnée à des milliers d'étudiant(e)s en pharmacie, qui contribueront à leur tour à faire rayonner la profession. Une œuvre que d'aucuns ont qualifié de « colossale » !

Marie-Claude Racine - Pour sa carrière au sein du CHU de Québec, tant auprès de ses patient(e)s que de ses étudiant(e)s, et pour les nombreux projets novateurs qu'elle a réalisés. L'établissement de la Plateforme clinico-logistique du CHU, en particulier, est l'un de ses succès les plus notables et avant-gardistes, et illustre à merveille la volonté d'optimiser et de sécuriser le circuit du médicament qu'elle a toujours manifestée.

Sylvie Robert - Parce qu'elle fut l'une des pionnières de la pharmacie clinique au Québec, et que l'étendue de son savoir inspira d'autres étudiant(e)s à suivre ses traces ; parce que, par son expertise, elle a fait rayonner la profession à travers ses fonctions dans des milieux variés, qu'il s'agisse de l'industrie pharmaceutique, du milieu universitaire ou encore de l'appareil gouvernemental.

Rachel Therrien - Pour l'énergie qu'elle a toujours déployé à diffuser ses connaissances sur la prise en charge des personnes atteintes d'infections virales chroniques, en particulier le VIH et l'hépatite-C, et pour son souci d'offrir des traitements d'une égale qualité aux personnes les plus marginalisées et défavorisées.

Jean-Luc Trottier - Pour son engagement remarquable au sein du groupe Familiprix, notamment illustré par la création de l'événement caritatif du Défi-Vélo Familiprix, lequel a permis d'amasser pas moins de $700 000 dollars pour la cause des enfants malades ; pour la qualité de son activité en tant qu'administrateur de l'AQPP.

Visal Uon - Pour l'exemplarité de sa carrière en tant que chef de comité de pharmacie en CISSS et CIUSSS, et pour la grande finesse d'organisation des soins pharmaceutiques dont il a fait preuve, qualité qui a particulièrement brillé auprès de ses collègues et de ses patient(e)s lors de la pandémie de COVID-19.

Outre ces neuf pharmaciens, Mme Louise Binet, lauréate du prestigieux prix Louis-Hébert 2023, ainsi que M. Carl Desparois, récipiendaire du prix du Mérite du Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) 2023, obtiennent également la qualité de Fellow de l'Ordre des pharmaciens du Québec.

Nous félicitions chaleureusement les nouveaux Fellows !

À propos du titre de Fellow de l'Ordre des pharmaciens du Québec

Le titre de Fellow de l'Ordre des pharmaciens du Québec a été créé afin de reconnaître solennellement le mérite des membres qui se sont dévoués de façon exceptionnelle à la profession ou qui se sont illustrés dans leur carrière ou dans la société par des réalisations notoires dont le mérite a rejailli sur la profession.

L'Ordre des pharmaciens du Québec

L'Ordre des pharmaciens du Québec a pour mission de veiller à la protection du public en encourageant les pratiques pharmaceutiques de qualité et en faisant la promotion de l'usage approprié des médicaments au sein de la société. Il regroupe plus de 10 000 pharmacien(ne)s.

