Onze ans et ça continue! La Banque Tangerine reçoit à nouveau le prix À recommander aux amis ou à la famille parmi toutes les institutions financières dans le cadre de la remise des Prix des meilleurs services bancaires Ipsos 2020

« Nos clients sont au cœur de tout ce que nous faisons. Donc le fait d'avoir obtenu cette reconnaissance en dit long puisque ces prix sont fondés sur les commentaires des clients. Cette confirmation indique que nous tenons notre promesse d'offrir une expérience client simple et novatrice, a déclaré Gillian Riley, présidente et chef de la direction de la Banque Tangerine. Nous nous enorgueillissons d'écouter les commentaires des clients, alors même si ce prix nous fait grandement honneur, nous ne nous arrêterons pas là! Nous nous sommes engagés à améliorer nos produits et services, et à les rendre plus novateurs dans le but de mieux servir nos clients. »

Ces Prix des meilleurs services bancaires Ipsos 2020 font suite à la récente reconnaissance de premier rang de Tangerine parmi les banques de taille moyenne en matière de satisfaction de la clientèle dans le cadre de l'étude de J.D. Power sur la satisfaction de la clientèle dans le domaine des services bancaires aux particuliers au Canada pour l'année 2020*. Tangerine a célébré cette victoire pendant neuf années consécutives, ce qui vient s'ajouter à une autre longue série de prix liés à la satisfaction de ses clients.

* Pour obtenir des renseignements sur les trophées 2020 de J.D. Power, allez à jdpower.com/awards

Prix des meilleurs services bancaires Ipsos 2020

Les Prix des meilleurs services bancaires Ipsos 2020 sont fondés sur les résultats du sondage trimestriel sur l'indice du service à la clientèle (ISC). La taille de l'échantillon pour l'année du programme sur l'ISC de 2020 qui s'est terminée avec le cycle du sondage de septembre 2020 était de 48 284 questionnaires remplis, ce qui a donné 73 601 notes aux institutions financières à l'échelle nationale.

Banque Tangerine

La Banque Tangerine est une banque en ligne qui fournit des services bancaires courants simplifiés aux Canadiens. Forte de plus de 2 millions de clients et de près de 40 milliards de dollars d'actifs, Tangerine est l'une des principales banques numériques au Canada. Elle offre des services bancaires efficaces et accessibles, des produits et des services novateurs, des frais raisonnables et un service à la clientèle primé. Qu'il s'agisse de comptes d'épargne ou de comptes-chèques sans frais, de cartes de crédit, de CPG, de RÉR, de CÉLI, de prêts hypothécaires, de produits de prêts ou de fonds de placement par l'intermédiaire de sa filiale Fonds d'investissement Tangerine ltée, la Banque Tangerine offre les produits bancaires courants dont les Canadiens ont besoin. Comptant plus de 1 000 employés au Canada, Tangerine étend sa présence au-delà de son site Web et de son application bancaire mobile à ses centres d'appels ouverts 24/7 et à son siège social situé à Toronto. La Banque Tangerine a été fondée en 1997 sous le nom ING DIRECT Canada. Acquise par la Banque Scotia en 2012, Tangerine exerce ses activités de façon indépendante à titre de filiale en propriété exclusive.

SOURCE Tangerine

Renseignements: Demandes des médias : Sarah Nazzarro, Communications, Banque Tangerine, [email protected], 437 239-6587

Liens connexes

www.tangerine.ca/