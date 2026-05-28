OTTAWA, ON, le 28 mai 2026 /CNW/ - Selon une nouvelle analyse de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), le nombre de mises en chantier d'habitations au Canada aurait pu être près de 30 % supérieur à ce qu'il a été de 2006 à 2024. Quant aux prix des habitations, ils auraient pu être près de 10 % plus bas. Un tel scénario aurait été possible si le cadre réglementaire et certains facteurs structurels économiques et démographiques avaient permis à l'offre de logements de réagir plus rapidement aux hausses de la demande. Dans cet article, Mathieu Laberge, économiste en chef à la SCHL, compare la réactivité des secteurs de l'habitation du Canada et des États-Unis pendant cette période.

Mathieu Laberge, Économiste en chef et premier vice-président, Perspectives de l’habitation de la SCHL (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL))

La réglementation sur l'aménagement du territoire est un facteur qui influe sur le rythme de la construction résidentielle. Aux États-Unis, les contraintes liées au zonage et à l'urbanisme sont moins nombreuses dans bien des régions métropolitaines. Par comparaison, les règlements d'urbanisme sont plus stricts au Canada, en particulier dans les grands centres urbains. Ainsi, il a été plus difficile d'accroître rapidement l'offre de logements sur le marché.

D'autres facteurs structurels, tant économiques que démographiques, expliquent pourquoi le secteur de la construction résidentielle a moins bien performé au Canada qu'aux États-Unis. Par exemple, la demande de logements au Canada est concentrée dans un nombre restreint de grands centres urbains. Les ménages disposent donc de moins d'options comparables et abordables s'ils choisissent de déménager. Cette situation rend le secteur plus lent à réagir à l'évolution de la demande de logements. À l'inverse, les États-Unis bénéficient d'un réseau plus vaste de grandes villes offrant des possibilités d'emploi similaires. De ce fait, la demande y est généralement mieux répartie, ce qui favorise une offre de logements plus réactive.

Lisez l'article intégral sur le site Web de la SCHL.

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SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

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