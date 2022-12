Ontario Soccer marque des points avec BMO comme nouveau partenaire principal

Les partenaires collaborent à de nouvelles initiatives visant à promouvoir l'équité entre les sexes dans le domaine du soccer, au profit de milliers de femmes et de jeunes filles

MONTRÉAL, le 5 déc. 2022 /CNW/ - BMO, la banque du soccer au Canada, a rejoint Ontario Soccer en tant que nouveau partenaire principal. Ce partenariat nouvellement formé se concentrera sur l'amélioration de l'équité entre les sexes au sein du soccer et embrassera conjointement l'objectif d'aider à créer un changement systémique afin d'autonomiser les filles et les femmes qui s'identifient comme telles à tous les niveaux du sport.

« En tant que banque du soccer, BMO investit dans la programmation à tous les niveaux depuis des décennies et s'est engagée à développer le sport et à réaliser des progrès vers l'équité entre les sexes dans le soccer et au-delà, a déclaré Catherine Roche, chef du marketing, BMO Groupe financier. Notre raison d'être, qui est d'avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, comprend notre engagement envers une société inclusive et nous pousse à nous associer à des organisations de premier plan comme Ontario Soccer pour développer des programmes qui s'attaquent aux obstacles à l'inclusion. »

Ce partenariat permettra à BMO d'offrir son soutien à plus de 100 000 filles en Ontario et d'être le partenaire principal des initiatives d'équité des genres et de renforcement d'Ontario Soccer, notamment :

Grow the Game, Grow the Good , le nouveau programme de leadership junior pour les femmes (Women's Junior Leadership Program);

, le nouveau programme de leadership junior pour les femmes (Women's Junior Leadership Program); plus de 150 entraîneurs et dirigeants du sport pourront accéder à l'important module de formation en ligne « Gardons les filles en sport » , conçu pour aider les leaders qui travaillent avec des filles à créer un environnement plus sécuritaire, positif et inclusif pour tout le monde;

, conçu pour aider les leaders qui travaillent avec des filles à créer un environnement plus sécuritaire, positif et inclusif pour tout le monde; des formations en personne, la formation des entraîneurs, des festivals de leadership et des occasions d'apprentissage.

Tous les programmes accueilleront les filles et les femmes qui s'identifient comme telles comme participantes actives et en ouvrant la voie à de nouvelles possibilités de développement du leadership, tout en faisant de l'équité entre les sexes une pierre angulaire de la communauté du soccer, où tout le monde est le bienvenu.

S'alignant étroitement sur la raison d'être de BMO et sur la vision d'Ontario Soccer de rendre le soccer équitable et accessible à tous, le programme soutiendra les groupes sous-représentés de femmes et de filles qui s'identifient comme telles et qui proviennent de communautés noires, autochtones et de couleur, et de milieux socioéconomiques défavorisés, dans le but d'égaliser les chances.

« Nous sommes ravis d'accueillir BMO dans la famille des partenaires d'Ontario Soccer, s'est réjoui Johnny Misley, chef de la direction d'Ontario Soccer. Nous partageons tous deux la conviction inébranlable que le sport a le pouvoir d'unir les familles, les communautés et la nation dans son ensemble, et nous sommes profondément reconnaissants à BMO pour son engagement à aider les membres d'Ontario Soccer à faire évoluer le sport en faisant de la diversité, de l'inclusion et de l'équité des priorités. »

« Ontario Soccer, en tant que moteur du soccer au Canada, représente plus de 40 pour cent des joueurs de soccer locaux dans notre grand pays. Notre communauté de soccer est également fière du fait que plus de 60 pour cent de notre équipe nationale féminine et plus de 70 pour cent de notre équipe nationale masculine proviennent de l'Ontario. Grâce à cet écosystème de soccer diversifié de plus d'un million d'Ontariens, dont près de la moitié sont des filles et des femmes qui s'identifient comme telles, nous sommes dans une position unique pour aider notre partenaire BMO à donner vie à sa raison d'être », a ajouté M. Misley.

Ontario Soccer est le plus grand organisme provincial de régie du soccer au pays, avec plus de 550 clubs et 18 organisations membres de district. BMO est fier de soutenir le soccer au niveau communautaire et a été la première grande banque à investir dans la commandite du soccer au Canada à tous les niveaux, en engageant plus de 25 millions de dollars dans la croissance de ce sport depuis 2005.

Pour plus d'informations sur ces initiatives, veuillez consulter le site de Ontario Soccer à l'adresse www.ontariosoccer.net (en anglais).

À propos d'Ontario Soccer

Fondé en 1901, Ontario Soccer compte plus de 550 clubs qui gèrent plus de 24 000 équipes et 380 000 joueurs inscrits, 70 000 entraîneurs et gérants, 9 500 officiels de match, ainsi que d'innombrables bénévoles, parents et partisans qui forment une communauté directe et multiculturelle de plus de 1 000 000 d'Ontariens.

Soccer Ontario élabore et offre des programmes et des services exceptionnels et durables dans tout l'Ontario, avec pour mission de fournir un leadership et un soutien pour l'avancement du soccer en collaboration et en coopération avec ses membres, ses partenaires et d'autres intervenants. Soccer Ontario gère également la Ontario Player Development League (OPDL), le principal programme de développement des jeunes basé sur des normes dans la province, et soutient fièrement les équipes nationales de Canada Soccer, la Première Ligue canadienne et le Toronto FC.

L'objectif global d'Ontario Soccer est de contribuer au développement équitable du soccer en tant que choix de mode de vie sain, d'offrir une voie talentueuse aux joueurs pour qu'ils puissent exceller et d'encourager une participation communautaire inclusive à tous les niveaux.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 1 140 milliards de dollars au 31 octobre 2022 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

