CALGARY, AB, le 22 oct. 2025 /CNW/ - Onex Partners et WestJet ont annoncé aujourd'hui la conclusion de la vente par Onex Partners, ses fonds affiliés et co-investisseurs (le « groupe Onex ») de leur participation minoritaire dans WestJet à Delta Air Lines, Korean Air et Air France-KLM. Onex Partners est une plateforme de capital-investissement du marché intermédiaire supérieur d'Onex, un investisseur et gestionnaire d'actifs non traditionnels canadien.

« Nos nouveaux partenaires sont considérés parmi les compagnies aériennes les plus performantes et les plus novatrices au monde », a déclaré Tawfiq Popatia, responsable d'Onex Partners et directeur du conseil d'administration de WestJet. « Cet investissement crée une valeur énorme pour Onex Partners et ses investisseurs à ce jour, notamment dans un contexte de difficultés sans précédent causées par la pandémie. Nous sommes impatients de tirer parti de cette expérience pour tous les investisseurs de WestJet. »

La transaction, qui a été annoncée le 9 mai 2025, a été conclue le 22 octobre 2025.

En vertu des modalités des accords, Delta Air Lines a acquis une participation minoritaire de 15 % dans WestJet du groupe Onex, et Korean Air a acquis une participation de 10 %. À la clôture, et comme annoncé initialement, Delta Air Lines a vendu une participation de 2,3 % dans WestJet et l'a transférée à son partenaire de risque Air France-KLM. Par conséquent, les participations respectives des partenaires sont les suivantes : Delta Air Lines : 12,7 %, Korean Air : 10 %, Air France-KLM : 2,3 %.

Le groupe Onex, qui comprend Onex Partners et ses fonds affiliés et co-investisseurs, continuera de posséder et de contrôler WestJet, conservant 75 % de l'investissement initial du groupe.

« La conclusion de cette transaction marque une étape importante dans nos partenariats avec les compagnies aériennes, s'appuyant sur les relations existantes et reflétant la confiance dans la stratégie, le rendement et les gens de WestJet », a déclaré Alexis von Hoensbroech, chef de la direction du Groupe WestJet. « Nous sommes fiers d'accueillir nos nouveaux actionnaires et nous nous réjouissons à l'idée de renforcer davantage nos partenariats avec leurs compagnies aériennes afin de créer une valeur à long terme pour nos invités. »

À propos d'Onex

Onex investit et gère des capitaux au nom de ses actionnaires et de ses clients partout dans le monde. Fondée en 1984, l'entreprise possède une vaste expérience dans la création de valeur pour ses clients et ses actionnaires. Ses investisseurs comprennent un large éventail de clients mondiaux, y compris des régimes de retraite publics et privés, des fonds souverains, des banques, des compagnies d'assurance, des bureaux de gestion familiale et des particuliers à valeur nette élevée. Au total, Onex détient environ 55,9 milliards de dollars d'actifs sous gestion, dont 8,4 milliards de dollars en capitaux propres investis par Onex. Exploitant des bureaux à Toronto, New York, New Jersey et Londres, Onex et ses équipes de gestion chevronnées sont collectivement les plus grands investisseurs sur les plateformes d'Onex. Onex est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « ONEX ». Pour de plus amples renseignements sur Onex, consultez le site Web www.onex.com. Les documents déposés par Onex sont accessibles à www.sedarplus.com.

À propos de WestJet

WestJet a pris son envol en 1996 avec un peu plus de 200 employés et 3 appareils desservant 5 destinations. Depuis, l'entreprise est devenue la pionnière des voyages à bas coûts au Canada, réduisant de moitié les tarifs aériens et augmentant de plus de 50 % la proportion de personnes qui utilisent l'avion au Canada. À la suite de l'intégration de Sunwing en 2025, plus de 14 000 WestJetters prennent en charge près de 200 avions et relient les invités à plus de 100 destinations en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Europe et en Asie.

En tant qu'important employeur canadien qui comprend WestJet Airlines, Vacances Sunwing et WestJet Cargo, le groupe WestJet est le plus important transporteur aérien à faible coût et le plus grand fournisseur de services de vacances au Canada, avec un objectif commun : offrir des voyages aériens et des vacances abordables et accessibles aux Canadiens.

Pour en savoir plus sur WestJet, visitez westjet.com/en-ca/who-we-are (également disponible en français).

