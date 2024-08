HONG KONG, le 27 août 2024 /CNW/ - OneOdio, une marque de produits audio professionnels comptant plus d'une décennie d'expérience, saisit l'occasion du salon IFA 2024 (du 6 au 10 septembre) pour dévoiler ses derniers écouteurs sans fil pour DJ de pointe, les Studio Max 1. De plus, la sous-marque de OneOdio, OpenRock, lancera sa très attendue édition Forbidden City de la série OpenRock X, qui a suscité un engouement important en ligne.

Une révolution quatre-en-un des écouteurs pour DJ : Lancement des écouteurs Studio Max 1 de OneOdio à l'IFA 2024

(Redéfinir l’expérience audio : très faible latence, confort prolongé toute la journée, liberté du sans-fil) (Quand le sport rencontre la musique : confort inégalé, ajustement réglable, liberté totale.)

Après plus de deux ans de préparation, les écouteurs Studio Max 1 feront leurs débuts tant attendus à l'IFA, représentant l'innovation révolutionnaire de OneOdio sur le marché des écouteurs. Conçu pour les DJ et les audiophiles, les écouteurs Studio Max 1 offre quatre modes polyvalents : le mode sans fil à très faible latence avec prise en charge du codec LC3+, le mode de surveillance filaire 3,5 mm, le mode DJ ou filaire 6,35 mm, et le mode Bluetooth portable. Grâce à la technologie avancée Ultra-Low Latency 2.0, ce nouveau venu de la marque atteint une vitesse de connexion impressionnante de 20 ms, offrant un son clair en temps réel pour les DJ lors de leurs prestations.

Les écouteurs Studio Max 1 se distingue également par sa double certification audio haute résolution et sa technologie LDAC, assurant une qualité sonore exceptionnelle. Répondant aux préoccupations relatives à l'autonomie de la batterie, les Studio Max 1 disposent d'une autonomie impressionnante de 120 heures, ce qui permet aux DJ de fonctionner sans soucis sans interruption de courant et aux utilisateurs de tous les jours de profiter d'une utilisation prolongée.

Libérez plus de sensations fortes : Prestations de DJ en direct et édition OpenRock X Forbidden City

Pour offrir une expérience plus immersive avec les Studio Max 1, nous avons audacieusement invité les meilleurs DJ à porter les écouteurs et à se produire en direct lors du salon IFA 2024! Albert Breaker, deux fois gagnant du European Tour Music Fest, enchantera le public avec des rythmes house aux influences afro-latines. Après lui, Arianna Triassi, finaliste à deux reprises des prix Dance Music Awards et l'une des cinq meilleures DJ italiennes, montera sur scène et dévoilera son édition exclusive en partenariat avec OdioOne des Studio Max 1. Les deux DJ présenteront les écouteurs professionnels de OneOdio, offrant une expérience engageante et interagissant avec les amateurs sur place.

Entre-temps, OpenRock, la marque partenaire de OneOdio, dévoilera l'édition rouge de la boîte-cadeau Forbidden City de OpenRock X. Cette édition exclusive comprend des écouteurs d'un rouge éclatant, qui n'a jamais été dévoilée auparavant. Cette création présente un motif de dragon unique symbolisant la culture chinoise, tandis que l'emballage met en valeur la grandeur de la Cité interdite, un point d'intérêt du patrimoine chinois qui a plus de 600 ans d'histoire. Cette édition allie harmonieusement la technologie audio moderne au patrimoine chinois traditionnel, soulignant l'engagement d'OpenRock envers les échanges culturels et offrant aux collectionneurs un produit raffiné et distingué.

Venez nous rendre visite au salon IFA de Berlin : Une change de gagner des cadeaux exclusifs

Nous sommes convaincus que le salon IFA de cette année sera une expérience sans précédent et exceptionnelle pour tous! Joignez-vous à nous au kiosque 103 du hall 12 (de 66 m2) pour découvrir les innovations audio uniques de OneOdio et OpenRock. Chaque participant aura la chance de gagner des cadeaux exclusifs. Restez à jour et obtenez les renseignements les plus récents en suivant OpenRock et OneOdio sur les médias sociaux.

