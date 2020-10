Onapsis obtient 55 M$ dans le cadre d'une ronde de financement de croissance menée par la Caisse et NightDragon, pour soutenir l'offre de protection aux applications SaaS essentielles

Ronde de financement ayant fait l'objet d'une sursouscription visant à accélérer la stratégie de croissance de la société afin d'accroître le soutien en matière de sécurité et de conformité pour Salesforce, Workday, Oracle, SAP et d'autres applications nuagiques de pointe

BOSTON, Mass., le 6 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Onapsis , chef de file de la cybersécurité et de la conformité des applications essentielles, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu 55 M$ dans le cadre d'une ronde de financement de série D menée par la Caisse de dépôt et placement du Québec (la Caisse) et NightDragon avec la participation importante des investisseurs existants, .406 Ventures, LLR Partners et Arsenal Venture Partners. L'investissement sera utilisé pour accroître considérablement l'envergure de la société par une expansion dans le marché des applications de logiciels-services (SaaS) essentielles, en commençant par la protection et la conformité des applications Salesforce et SuccessFactors.

Ce nouveau soutien pour les applications SaaS essentielles permet à Onapsis de réaliser sa vision de protéger l'entreprise intelligente et d'accélérer les initiatives de transformation numérique en offrant des solutions de cybersécurité et de conformité pour toutes les applications essentielles qui fonctionnent sur site et qui sont hébergées sur des infrastructures-services (IaaS), des plateformes-services (PaaS) et des logiciels-services nuagiques (SaaS), ainsi que les intégrations basées sur API.

« En tant qu'investisseur de long terme, nous sommes ravis de la qualité des partenariats que la société entretient avec des fournisseurs de logiciels d'affaires de premier plan et sa reconnaissance en tant qu'organisation à l'avant-garde de la détection et du traitement des cybermenaces », a déclaré Alexandre Synnett, premier vice-président et chef des Technologies à la Caisse. « Nous avons hâte de soutenir les nouvelles initiatives de croissance mises de l'avant par l'équipe de direction d'Onapsis et de contribuer, par cette transaction, à l'amélioration de la cybersécurité mondiale. »

Dynamisme et rendement de la société

Plus de 300 grandes entreprises, dont plus de 20 % des entreprises faisant partie du classement Fortune 100, font appel à Onapsis pour protéger leurs applications essentielles nuagiques, sur site ou en mode hybride. Cette dernière ronde de financement permet à Onapsis de poursuivre sa lancée après un rendement solide pour l'année en cours. Parmi les faits saillants, notons :

une croissance de 145 % des nouveaux revenus annuels récurrents nets - Onapsis a été reconnue par la publication Deloitte Technology Fast 500 comme l'une des sociétés technologiques connaissant la plus forte croissance en Amérique du Nord pendant trois années consécutives;

un niveau de satisfaction de la clientèle hors pair, avec un taux de rétention de 98 % et l'un des indices de recommandation client les plus élevés du secteur;

un partenariat stratégique récemment annoncé avec SAP par l'entremise duquel la plateforme Onapsis devient l'application de cybersécurité et de conformité recommandée par SAP;

un laboratoire de recherche en cybermenaces de classe mondiale, où plus de 800 vulnérabilités « zero-day » ont été découvertes - plusieurs alertes CERT critiques mondiales sont basées sur la recherche novatrice d'Onapsis;

des partenariats établis avec des intégrateurs de systèmes et des sociétés d'experts-conseils de premier plan, dont Accenture, Deloitte, IMB, PwC, Verizon, Optiv, etc.;

des activités réalisées aux États-Unis, en Argentine et en Allemagne par plus de 380 employés - Onapsis a été reconnue comme l'un des trois meilleurs employeurs par Great Place to Work; et

de nouveaux services de soutien aux applications SaaS essentielles pour protéger l'entreprise intelligente.

« Les solutions de sécurité traditionnelles ne répondent pas aux exigences des applications d'affaires d'aujourd'hui, en particulier dans le monde des SaaS », a déclaré Dave DeWalt, qui a fondé NightDragon et a été nommé vice-président du conseil d'administration d'Onapsis plus tôt cette année. « Ces applications, qui sont au cœur de la transformation numérique de toutes les entreprises et pour lesquelles la demande accélère en raison de la pandémie mondiale, doivent surmonter une véritable crise; or les outils utilisés pour les protéger ne sont pas conçus pour faire ce travail. La transition vers les applications de logiciels-services ouvre un énorme marché à Onapsis et comble une lacune qu'il est essentiel de combler dans le domaine de la cybersécurité et de la conformité. »

Nouveau soutien offert aux applications SaaS essentielles

Dans le cadre de l'annonce d'aujourd'hui, Onapsis lance un programme d'accès anticipé à la plateforme Onapsis pour Salesforce et la plateforme Onapsis pour SuccessFactors. Offrant un soutien à ces applications SaaS essentielles, la plateforme Onapsis permet aux clients de découvrir, d'évaluer, de prioriser et d'éliminer rapidement les erreurs de configuration, les vulnérabilités et les activités malveillantes qui peuvent avoir une incidence sur l'écosystème interconnecté d'applications essentielles d'une organisation et les données d'affaires sensibles. Onapsis lancera également un programme d'accès anticipé pour Workday, Oracle ERP Cloud et HCM Cloud, ainsi que d'autres applications SaaS qui seront lancées au cours des prochains mois.

« À mesure que les processus et les fonctions d'affaires critiques, comme les RH, les systèmes CRM et la PRE, s'étendent aux environnements infonuagiques et SaaS, les entreprises ont besoin d'un moyen pour réduire le risque lié à leurs plateformes d'affaires hybrides, d'appliquer les normes de sécurité et de conformité de la base nuagique, et de surveiller la sécurité des applications, l'activité des utilisateurs et les menaces, du développement à la production », a affirmé Mariano Nunez, chef de la direction et fondateur d'Onapsis. « Ce financement ne fait que poursuivre notre lancée, alors que nous nous concentrons afin de demeurer la référence en matière de sécurité et de conformité des applications essentielles dans les environnements nuagiques, hybrides et sur site. Nous sommes honorés d'avoir la confiance de nouveaux investisseurs exceptionnels, tels que la Caisse et NightDragon, et le soutien continu de nos partenaires existants. Nous étendrons maintenant Onapsis vers de nouveaux sommets et aiderons encore plus d'organisations partout dans le monde à s'assurer que tous leurs renseignements et processus essentiels sont protégés. »

Pour en savoir plus, consultez le site Web d'Onapsis : https://onapsis.com/ .

À PROPOS D'ONAPSIS

Onapsis protège les applications essentielles qui font tourner l'économie mondiale, de la base au nuage. La plateforme Onapsis offre de façon unique des renseignements exploitables, des changements sécurisés, une gouvernance automatisée et une surveillance continue des systèmes essentiels - PGI, GRC, GCVP, GCH, GCL et les applications d'informatique décisionnelle - provenant de fournisseurs de premier plan comme SAP, Oracle, Salesforce, etc.

Onapsis a son siège social à Boston, au Massachusetts, et possède des bureaux à Heidelberg, en Allemagne, et à Buenos Aires, en Argentine. Nous sommes fiers de servir plus de 300 des plus grandes marques mondiales, dont 20 % des entreprises figurant au classement de Fortune 100, six des dix plus grandes sociétés automobiles, cinq des dix plus grandes sociétés de produits chimiques, quatre des dix plus grandes sociétés technologiques et trois des dix plus grandes sociétés pétrolières et gazières.

La plateforme Onapsis est alimentée par les laboratoires de recherche Onapsis, l'équipe responsable de la découverte et de l'atténuation de plus de 800 vulnérabilités du jour zéro dans les applications essentielles. La portée de notre recherche sur les menaces et de notre plateforme est élargie grâce à des sociétés d'experts-conseils et des cabinets d'audit de premier plan comme Accenture, Deloitte, IBM, PwC et Verizon, ce qui fait des solutions Onapsis la norme pour aider les organisations à protéger leurs renseignements et processus essentiels, qu'ils soient infonuagiques, hybrides ou sur le site.

Pour en savoir plus, communiquez avec nous sur Twitter ou LinkedIn , ou visitez le site https://www.onapsis.com .

À PROPOS DE LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Son actif net s'élevait à 333,0 G$ CA au 30 juin 2020. L'un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l'échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com , suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn .

À PROPOS DE NIGHTDRAGON

NightDragon est une société d'investissement axée sur les sociétés en croissance et en étape finale d'expansion dans le secteur de la cybersécurité. Son modèle flexible lui permet d'investir ou de coïnvestir aux côtés de sociétés de capital de risque et de placement privé afin d'accélérer la croissance de sociétés et d'en augmenter la valeur pour leurs actionnaires. NightDragon est unique, car elle offre une vaste expertise opérationnelle en cybersécurité grâce à ses fondateurs Dave DeWalt et Ken Gonzalez, qui ont été membres de la haute direction de grandes sociétés technologiques comme Documentum, EMC, Siebel Systems (Oracle), McAfee, Mandiant, Avast et FireEye.

Onapsis et Onapsis Research Labs sont des marques déposées d'Onapsis Inc. Tous les autres noms de sociétés ou de produits peuvent être les marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

