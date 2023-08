On signe à la Municipalité de Lacolle

LACOLLE, QC, le 3 août 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le syndicat représentant les 15 employé(e)s cols blancs et cols bleus de la Municipalité de Lacolle, située au sud de Montréal, a signé un nouveau contrat de travail.

La nouvelle convention collective est d'une durée de six ans et demi et celle-ci prévoit des hausses salariales globales de 22,75 % ainsi qu'une bonification de 3 $/h pour les postes de certains journaliers et de 2,80 $/h pour le poste d'inspectrice.

Parmi les autres gains, notons l'ajout d'une journée de maladie, d'un congé rémunéré si les heures supplémentaires effectuées se terminent au-delà de 1 h du matin, ainsi que l'ajout d'une journée chômée et payée entre le 24 décembre et le 2 janvier.

« Nous sommes très fiers du nouveau contrat de travail. Les augmentations négociées et les ajustements obtenus pour certains salarié(e)es vont permettre aux membres de conserver leur pouvoir d'achat et à l'employeur de retenir son personnel », affirme Caroline Labelle, conseillère syndicale au SCFP.

Le 20 juillet dernier, les syndiqué(e)s avaient entériné unanimement l'entente de principe conclue entre les parties une semaine auparavant.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 37 720 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime et le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Ronald Boisrond, Service des communications du SCFP, 514 802-2802, [email protected]