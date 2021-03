OMÉGA CONDOS URBAINS à Rimouski - Un concept unique alliant copropriétés de prestige et un centre de soins de santé NOAH SPA

« Nous souhaitons créer une réelle oasis urbaine au cœur de Rimouski en offrant des copropriétés de prestige qui redéfinissent les règles classiques d'un style de vie urbain. Chacune dotée d'une magnifique terrasse, les unités lumineuses se distinguent grâce à une abondante fenestration. Le stationnement intérieur est également un avantage prisé. Notre concept d'établissement unique viendra jumeler 15 unités de prestige avec un concept de spa exclusif au pays, ce qui nous positionne avantageusement sur le marché immobilier résidentiel local. »

Jean Grégoire,

président, C Hôtels

« OMÉGA CONDOS URBAINS se distingue grandement dans la région de Rimouski non seulement par son concept mixte, mais également par la vue imprenable qu'il offre sur le fleuve Saint-Laurent. En effet, le terrain est stratégiquement situé au cœur de la ville, sur l'un des derniers terrains vagues face au fleuve. Grâce à la présence active du réseau de Fonds régionaux de solidarité FTQ, nous voulons bonifier notre participation dans des projets immobiliers innovants partout au Québec. Nous travaillons d'ailleurs ce projet étroitement avec le Fonds régional de solidarité FTQ Bas-Saint-Laurent. C'est aussi l'occasion pour nous d'amorcer une relation d'affaires avec un nouveau partenaire et de participer à la création d'une centaine d'emplois. »

Normand Bélanger,

président-directeur général, Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le projet en bref :

Bâtiment mixte de six étages sur un terrain de 30 814 pi 2

15 unités en copropriété résidentielle

4 unités de type 4½, par étage et pour le 6 e étage, 2 unités 4½ et un penthouse de 2 871 pi

étage, 2 unités 4½ et un penthouse de 2 871 pi

Les unités 4½ varient entre 1 331 pi 2 et 1 732 pi

et 1 732 pi

Chaque unité résidentielle aura un espace de rangement et deux cases de stationnement souterrain et le penthouse en aura trois



Entrée privée et ascenseur réservé aux copropriétaires

NOAH SPA

Aménagé au rez-de-chaussée et au 2 e étage pour une superficie totale de 13 970 pi 2

étage pour une superficie totale de 13 970 pi Au premier étage - un bassin eaunergique, un sauna, un hamman, un bistro, des vestiaires et un hall d'accueil

Au deuxième étage - des salles de détentes, des salles de massothérapie et de manucure

Entrée séparée des copropriétés

26 cases de stationnement extérieur pour les clients

Caractéristiques de l'emplacement :

Situé sur la rue des Gouverneurs au cœur de Rimouski , dans le quartier Saint-Germain

, dans le quartier Site adjacent au boulevard René-Lepage qui permet un accès facile à l'autoroute Jean-Lesage

Près de tous les services - banques, hôtels, université, hôpital - ainsi que de la rue Saint-Germain qui abrite plusieurs restaurants et commerces de quartier

À propos de C Hôtels

Le Réseau C Hôtels compte actuellement neuf établissements en exploitation, hôtels et spas, de même qu'un complexe de ski au pied des pentes du Massif de Charlevoix. Le projet OMÉGA CONDOS URBAINS s'inscrit dans la diversification des activités de l'entreprise dont les activités sont en pleine croissance.

À propos de NOAH SPA

NOAH SPA est un centre de soins de santé unique en son genre au Canada qui propose un parcours spa eaunergique, ainsi qu'une grande variété de soins corporels, de massages et de soins esthétiques. Le concept du NOAH SPA a été développé à Scott en Beauce sur le site de La cache à Maxime. On compte actuellement trois établissements en activité à Scott, Thetford et Venise-en-Québec et les promoteurs ont d'autres projets d'expansion au cours des prochaines années, dont ce nouveau site à Rimouski.

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Créé en 1991, le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables, créateurs d'emplois et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers de toutes tailles et dans toutes les régions du Québec, tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel, qu'industriel. Au 31 décembre 2020, il comptait 52 projets en développement d'une valeur de 3,5 milliards de dollars, 92 immeubles en gestion d'actifs, 1,3 million de pieds carrés de terrain à développer et 116 millions de dollars étaient investis pour des projets d'habitation sociale, communautaire ou abordable. Le Fonds immobilier est membre du Conseil du bâtiment durable du Canada-division Québec. www.fondsimmobilierftq.com

