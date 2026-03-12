Paul Dubé : L'Ombudsman est « particulièrement bien placé pour faire une différence »

TORONTO, le 12 mars 2026 /CNW/ - L'Ombudsman de l'Ontario, Paul Dubé, a publié aujourd'hui le Plan de services aux Autochtones de son Bureau, s'engageant à des améliorations internes et à des engagements externes pour aider à garantir que les services publics en Ontario respectent les droits des Autochtones.

Soulignant que de nombreuses personnes et communautés autochtones ne se sentent pas reflétées ou comprises par les institutions publiques, M. Dubé a déclaré : « Nous croyons fermement qu'Ombudsman Ontario a la responsabilité d'aider à changer cela. »

Le rôle de l'Ombudsman est de promouvoir l'équité, la responsabilité, la transparence et le respect des droits dans la prestation des services publics, a-t-il souligné. « Nous sommes indépendants du gouvernement, et nous avons le pouvoir de veiller à ce que les organismes publics traitent les gens correctement et équitablement - nous sommes particulièrement bien placés pour faire une différence.

« Nous surveillons des centaines d'organismes provinciaux et municipaux qui touchent presque tous les aspects de la vie quotidienne. Lorsque ces services manquent à leurs obligations envers les peuples autochtones, nous pouvons enquêter. Nous pouvons recommander des changements. Et nous pouvons mettre en lumière des enjeux qui, autrement, resteraient invisibles.

« En améliorant la façon dont nous servons les plaignant(e)s et les communautés autochtones, nous pouvons contribuer à assurer de meilleurs services publics et un plus grand respect des droits autochtones. C'est ainsi que nous pouvons contribuer - dans le cadre de notre mandat - au parcours plus large de la réconciliation. »

Le Bureau de l'Ombudsman a collaboré avec Tawi:ne Consulting Inc., une entreprise détenue et dirigée par une femme des Premières Nations, pour co-élaborer le plan, notamment en organisant des séances d'engagement avec plus de 100 participant(e)s autochtones de partout en Ontario.

M. Dubé et son équipe ont également voyagé dans plusieurs Premières Nations et rencontré de nombreux(ses) dirigeant(e)s et organisations autochtones au cours des dernières années, écoutant leurs préoccupations et leurs commentaires concernant les services publics, ainsi que ceux concernant Ombudsman Ontario lui-même.

Le plan résume les préoccupations entendues lors des séances d'engagement, notamment :

Les services gouvernementaux et les systèmes administratifs fonctionnent souvent de manière à renforcer le racisme anti-autochtone, la pauvreté et l'exclusion.

Les élèves autochtones sont régulièrement contraint(e)s de quitter leur famille et leur communauté pour accéder à l'enseignement secondaire, et font souvent face à de la discrimination et à un accès inadéquat à la santé mentale et aux soutiens culturels.

Les populations autochtones sont disproportionnellement représentées dans les secteurs du bien-être de l'enfance et des services correctionnels, tandis que l'accès à des services fondés sur les droits et culturellement sécuritaires est entravé par un sous-financement, des pénuries de personnel et des obstacles administratifs.

Les processus bureaucratiques des services sont déroutants, mal coordonnés et souvent difficiles à comprendre et à utiliser pour les Autochtones, ce qui entraîne des retards ou des refus d'accès à des services essentiels pour des personnes finalement « laissées pour compte. »

Le plan comprend les cinq engagements fondamentaux pour le Bureau de l'Ombudsman que voici :

Prioriser l'apprentissage continu et l'élargissement des compétences culturelles autochtones au sein de son personnel. Bâtir des relations réciproques avec les individus, gouvernements, communautés et organisations des Premières Nations, Inuits et Métis. Améliorer l'accessibilité et l'expérience des services pour les peuples autochtones. Apporter sa voix et son expertise à la résolution des enjeux systémiques en faveur de la réconciliation. Mesurer l'impact du plan et faire rapport sur les progrès dans sa mise en œuvre.

« Ce moment représente l'aboutissement de plusieurs années d'efforts dévoués, de réflexion et de construction des relations », a déclaré l'Ombudsman Dubé. « Cela marque aussi le début d'un nouveau chapitre dans la façon dont notre Bureau sert les peuples autochtones et les communautés à travers l'Ontario, en s'appuyant sur les histoires partagées et les leçons apprises. »

M. Dubé a remercié tou(te)s les participant(e)s aux séances d'engagement à ce jour, et la directrice de Tawi:ne, Sara Loft, pour son travail. Il a également rendu hommage à l'artiste Que Rock, dont l'œuvre originale pour le plan qui vient d'être publié offre une représentation visuelle saisissante des multiples facettes et des « possibilités infinies » de la Roue Médicinale Anishinaabe.

Le plan est un « engagement vivant », a-t-il insisté. « Il continuera d'évoluer à mesure que nos relations s'approfondiront et que nous apprendrons de nos expériences.

« Notre objectif est simple mais ambitieux : faire en sorte que les peuples autochtones voient Ombudsman Ontario comme un lieu vers lequel ils peuvent se tourner avec confiance - une institution qui écoute, qui comprend et qui aide à rendre les services gouvernementaux plus justes, plus inclusifs et plus respectueux. »

Lisez le plan complet

À propos d'Ombudsman Ontario : L'Ombudsman, institué en 1975 pour protéger les droits de tout(e)s les Ontarien(ne)s, est un officier indépendant et impartial de l'Assemblée législative de l'Ontario. Dans les 50 dernières années, le Bureau de l'Ombudsman a géré plus d'un million de dossiers et formulé plus de 1 300 recommandations visant à améliorer les services publics dans l'intérêt de millions de gens partout dans la province.

Aux termes de la Loi sur l'ombudsman, l'Ombudsman examine et règle les plaintes et répond aux demandes de renseignements du public au sujet des organismes gouvernementaux provinciaux ainsi que des services en français, des services de protection de l'enfance, des municipalités, des universités et des conseils scolaires.

SOURCE Ombudsman Ontario

